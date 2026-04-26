Украина осудила стрельбу на мероприятии с президентом США Дональдом Трампом. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-04-26T13:00

2026-04-26T13:04

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил стрельбу, которая произошла в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп. Сибига также выразил облегчение, что президент и вице-президент США, а также остальные участники мероприятия не пострадали от атаки."Такое насилие не имеет оправдания и не должно иметь места в демократическом обществе", – написал глава МИД в соцсети Х.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас осудила политическое насилие после стрельбы на мероприятии с участием Трампа."Рада, что все присутствовавшие, включая президента Трампа, в безопасности после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Политическому насилию нет места в демократии", – написала Каллас в соцсети X.В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.Как ранее сообщала журналистка New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым в стрельбе является Коул Томас Аллан, 31-летний житель Калифорнии из города Торранс. Мужчина работает учителем. Федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро заявила, что подозреваемый предстанет перед судом уже в этот понедельник.Обстрелы и налётыУтром 26 апреля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В период с 20:00 по московскому времени 25 апреля до 07:00 по московскому времени 26 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Чёрного моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее министерство информировало о новых атаках."С 07:00 по московскому времени до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым и акваторией Чёрного моря", – писала пресс-служба Минобороны РФ.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях написал, что город подвергся одному из самых массовых налётов. Погиб 1 и было ранено 4 человека. На месте гибели мужчины на улице Острякова обнаружили следы от металлических шариков, которыми украинские военные начинили дроны для убийства гражданского населения.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов утром подвёл итоги атаки украинских БПЛА на регион."Что известно о сегодняшней атаке БПЛА: атакована производственная площадка фосфорного комплекса; силами министерства обороны сбито 14 беспилотников, отражено не менее трёх волн налётов; всего пострадали 5 человек, один в тяжёлом состоянии; пробит трубопровод серной кислоты, утечка ликвидирована; выбросов опасных химических веществ нет; незначительно повреждены производственные здания; повреждения световой опоры; на данный момент режим атаки БПЛА снят, беспилотная опасность на территории региона сохраняется. Будьте внимательны", – написал он в своём телеграм-канале.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 9 атак на этот регион России: 4 – на горловском, 2 – на великоновосёловском и по 1 на донецком, дебальцевском и макеевском направлениях, выпустив в общей сложности 13 боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 9 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения, легковой автомобиль, спецтехника и 3 объекта гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 3 дрона самолётного типа.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что три человека погибли после атаки дрона ВСУ в селе Булгаковка в ЛНР."Трагедия произошла вчера вечером <...>. Вражеский БПЛА прицельно ударил по молодежи, которая была на улице около дома. От полученных травм на месте погибли двое восемнадцатилетних парней и 28-летняя девушка", — написал он на платформе "Макс".Есть пострадавшие — 15-летние мальчик и девочка, а также 21-летний местный житель. Им оказывают необходимую медпомощь, добавил Пасечник.Он также напомнил, что в субботу противник атаковал с помощью беспилотников двух пожилых женщин в Рубежном. Их госпитализировали."ВСУ продолжают воевать с детьми и стариками. Эти удары не имеют никакого военного смысла, только целенаправленное убийство мирных жителей", — подчеркнул глава региона.При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 21 снаряд по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Каховка — 4; Таврийск — 3; Днепряны — 5; Новая Каховка — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка.Утром 26 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Алексеевском округе в городе Алексеевка в результате атаки беспилотника самолётного типа огнём повреждена квартира. Также в МКД повреждены остекление квартир и фасад. В посёлке Опытная Станция вследствие падения обломков беспилотника частично разрушен объект торговли, повреждены остекление квартир в двух МКД и посечены осколками 2 легковых автомобиля", – писал он.В городе Белгороде от удара беспилотника повреждён объект инфраструктуры. В Белгородском округе в результате падения обломков от сбитых беспилотников в селе Беловское повреждён гараж, в селе Крутой Лог — частное домовладение. От атак беспилотников в селе Отрадное повреждён частный дом, в поселке Комсомольский — объект торговли и инфраструктурный объект.В Борисовском округе при атаках дронов в селе Грузское повреждён мопед, в селе Зозули — легковой автомобиль.В Валуйском округе вследствие атаки FPV-дрона в селе Казначеевка повреждён грузовой автомобиль."В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка от атаки дрона на легковой автомобиль скончался мужчина. Врачи Валуйской ЦРБ делали всё возможное, чтобы спасти ему жизнь, но полученные ранения оказались несовместимы", – сообщил Гладков.В селе Волчья Александровка от еще одной атаки дрона повреждены частный дом, легковой автомобиль и социальный объект. В посёлке Малиново в результате атаки FPV-дрона огнём уничтожен легковой автомобиль."В Грайворонском округе в городе Грайворон в результате атак дронов ранены мужчина и женщина. После обследования они госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. В областную клиническую больницу в тяжёлом состоянии госпитализирован мужчина, пострадавший от удара дрона в селе Гора-Подол. Ещё один мужчина, который получил ранения в хуторе Масычево при атаке дрона, продолжит лечение амбулаторно", – рассказал губернатор.За вчерашний день вследствие атак беспилотников в городе Грайворон повреждены 12 частных домовладений, 3 квартиры в МКД, 2 социальных объекта, административное здание и 4 легковых автомобиля, в хуторе Тополи — легковой автомобиль, в селе Гора-Подол — 5 частных домов, газовая труба и легковой автомобиль, в селе Новостроевка-Первая — легковой автомобиль и частное домовладение.В Красногвардейском округе в результате падения обломков от сбитого беспилотника в селе Ливенка повреждены легковой автомобиль и забор. В селе Казацкое при детонации беспилотника выбиты окна частного дома и повреждена кровля надворной постройки.В Ракитянском округе от ударов двух FPV-дронов в селе Бобрава повреждены 2 легковых автомобиля."В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при атаке FPV-дрона на легковой автомобиль ранена женщина. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. Автомобиль повреждён. В селе Ржевка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены четверо, в том числе двое детей. Двое мужчин госпитализированы в областную клиническую больницу, двое детей — в детскую областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены легковой автомобиль и частный дом", – писал Гладков.От ударов беспилотников в городе Шебекино повреждены грузовой автомобиль и полуприцеп, в селе Архангельское — частный дом и здание, в селе Вознесеновка — грузовой автомобиль, линия электропередачи и 2 частных дома, в селе Новая Таволжанка — 3 частных домовладения, грузовой и легковой автомобили, в селе Маломихайловка огнём уничтожен автомобиль. Рано утром в результате атак дронов в городе Шебекино огнём повреждён гараж, в селе Архангельское уничтожен легковой автомобиль.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.Подробнее о происходящем на постсоветском пространстве — в статье Ростислава Ищенко "Постсоветские войны".

https://ukraina.ru/20260426/strelba-na-meropriyatii-s-trampom-ataka-na-sevastopol-khronika-sobytiy-na-utro-26-aprelya-1078310607.html

https://ukraina.ru/20260425/ubiystva-voennoplennykh-vizit-zelenskogo-v-azerbaydzhan-itogi-25-aprelya-1078303638.html

https://ukraina.ru/20260425/makron-obedinil-ssha-rossiyu-i-kitay-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-25-aprelya-1078294485.html

Егор Леев

