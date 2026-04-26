https://ukraina.ru/20260426/strategicheskaya-tsel-es--porazhenie-rossii-mendkovich-rasskazal-o-prioritetakh-evropy-1078305316.html

"Стратегическая цель ЕС — поражение России": Мендкович рассказал о приоритетах Европы

Стратегической целью Евросоюза является поражение России. Европа заинтересована в Киеве больше, чем в Будапеште, поэтому вряд ли европейцы будут давить на Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

2026-04-26T04:15

новости

венгрия

киев

украина

ес

никита мендкович

владимир зеленский

виктор орбан

украина.ру

кредит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg

Уходящее правительство Венгрии, которое несколько месяцев блокировало пакет помощи Украине, изменило позицию и сняло вето с 90-миллиардного кредита Киеву. Решающим фактором стало обещание Украины возобновить поставки по нефтепроводу "Дружба".Журналист спросил эксперта, можно ли утверждать, что Будапешт в очередной раз продавил свои интересы в Евросоюзе. Политолог заявил, что торг с новым правительством Венгрии изначально предполагался по такой схеме."Насколько я понимаю, торг с новым правительством Венгрии предполагался изначально именно по такой схеме. Венгрию неоднократно успешно продавливали еще при Орбане. Новая партия власти настроена более пробрюссельски", — заявил Мендкович.По его словам, Киев является проблемой при заключении любых соглашений, потому что это нестабильный элемент."Но если Евросоюз захочет выстроить нормальные отношения с руководством Венгрии, он будет пытаться давить на Зеленского. Но вряд ли европейцы этим захотят заниматься, потому что стратегической целью ЕС является поражение России. Они заинтересованы в Киеве больше, чем в Будапеште", — пояснил эксперт.Таким образом, интересы Венгрии для Брюсселя вторичны по сравнению с поддержкой Киева, резюмировал собеседник издания.Подробнее об этом — в материале "Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России" на сайте Украина.ру.Также на тему 90-миллиардного кредита Украине от Евросоюза — в материале "Федор Лукьянов: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

