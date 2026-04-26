"Стратегическая цель ЕС — поражение России": Мендкович рассказал о приоритетах Европы
"Стратегическая цель ЕС — поражение России": Мендкович рассказал о приоритетах Европы
"Стратегическая цель ЕС — поражение России": Мендкович рассказал о приоритетах Европы - 26.04.2026 Украина.ру
"Стратегическая цель ЕС — поражение России": Мендкович рассказал о приоритетах Европы
Стратегической целью Евросоюза является поражение России. Европа заинтересована в Киеве больше, чем в Будапеште, поэтому вряд ли европейцы будут давить на Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2026-04-26T04:15
2026-04-26T04:15
Уходящее правительство Венгрии, которое несколько месяцев блокировало пакет помощи Украине, изменило позицию и сняло вето с 90-миллиардного кредита Киеву. Решающим фактором стало обещание Украины возобновить поставки по нефтепроводу "Дружба".Журналист спросил эксперта, можно ли утверждать, что Будапешт в очередной раз продавил свои интересы в Евросоюзе. Политолог заявил, что торг с новым правительством Венгрии изначально предполагался по такой схеме."Насколько я понимаю, торг с новым правительством Венгрии предполагался изначально именно по такой схеме. Венгрию неоднократно успешно продавливали еще при Орбане. Новая партия власти настроена более пробрюссельски", — заявил Мендкович.По его словам, Киев является проблемой при заключении любых соглашений, потому что это нестабильный элемент."Но если Евросоюз захочет выстроить нормальные отношения с руководством Венгрии, он будет пытаться давить на Зеленского. Но вряд ли европейцы этим захотят заниматься, потому что стратегической целью ЕС является поражение России. Они заинтересованы в Киеве больше, чем в Будапеште", — пояснил эксперт.Таким образом, интересы Венгрии для Брюсселя вторичны по сравнению с поддержкой Киева, резюмировал собеседник издания.Подробнее об этом — в материале "Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России" на сайте Украина.ру.Также на тему 90-миллиардного кредита Украине от Евросоюза — в материале "Федор Лукьянов: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России" на сайте Украина.ру.
"Стратегическая цель ЕС — поражение России": Мендкович рассказал о приоритетах Европы

04:15 26.04.2026
 
Стратегической целью Евросоюза является поражение России. Европа заинтересована в Киеве больше, чем в Будапеште, поэтому вряд ли европейцы будут давить на Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Уходящее правительство Венгрии, которое несколько месяцев блокировало пакет помощи Украине, изменило позицию и сняло вето с 90-миллиардного кредита Киеву. Решающим фактором стало обещание Украины возобновить поставки по нефтепроводу "Дружба".
Журналист спросил эксперта, можно ли утверждать, что Будапешт в очередной раз продавил свои интересы в Евросоюзе. Политолог заявил, что торг с новым правительством Венгрии изначально предполагался по такой схеме.
"Насколько я понимаю, торг с новым правительством Венгрии предполагался изначально именно по такой схеме. Венгрию неоднократно успешно продавливали еще при Орбане. Новая партия власти настроена более пробрюссельски", — заявил Мендкович.
По его словам, Киев является проблемой при заключении любых соглашений, потому что это нестабильный элемент.
"Но если Евросоюз захочет выстроить нормальные отношения с руководством Венгрии, он будет пытаться давить на Зеленского. Но вряд ли европейцы этим захотят заниматься, потому что стратегической целью ЕС является поражение России. Они заинтересованы в Киеве больше, чем в Будапеште", — пояснил эксперт.
Таким образом, интересы Венгрии для Брюсселя вторичны по сравнению с поддержкой Киева, резюмировал собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
