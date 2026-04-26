https://ukraina.ru/20260426/strategicheskaya-tsel-es--porazhenie-rossii-mendkovich-rasskazal-o-prioritetakh-evropy-1078305316.html
"Стратегическая цель ЕС — поражение России": Мендкович рассказал о приоритетах Европы
"Стратегическая цель ЕС — поражение России": Мендкович рассказал о приоритетах Европы - 26.04.2026 Украина.ру
"Стратегическая цель ЕС — поражение России": Мендкович рассказал о приоритетах Европы
Стратегической целью Евросоюза является поражение России. Европа заинтересована в Киеве больше, чем в Будапеште, поэтому вряд ли европейцы будут давить на Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2026-04-26T04:15
2026-04-26T04:15
2026-04-26T04:15
новости
венгрия
киев
украина
ес
никита мендкович
владимир зеленский
виктор орбан
украина.ру
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg
Уходящее правительство Венгрии, которое несколько месяцев блокировало пакет помощи Украине, изменило позицию и сняло вето с 90-миллиардного кредита Киеву. Решающим фактором стало обещание Украины возобновить поставки по нефтепроводу "Дружба".Журналист спросил эксперта, можно ли утверждать, что Будапешт в очередной раз продавил свои интересы в Евросоюзе. Политолог заявил, что торг с новым правительством Венгрии изначально предполагался по такой схеме."Насколько я понимаю, торг с новым правительством Венгрии предполагался изначально именно по такой схеме. Венгрию неоднократно успешно продавливали еще при Орбане. Новая партия власти настроена более пробрюссельски", — заявил Мендкович.По его словам, Киев является проблемой при заключении любых соглашений, потому что это нестабильный элемент."Но если Евросоюз захочет выстроить нормальные отношения с руководством Венгрии, он будет пытаться давить на Зеленского. Но вряд ли европейцы этим захотят заниматься, потому что стратегической целью ЕС является поражение России. Они заинтересованы в Киеве больше, чем в Будапеште", — пояснил эксперт.Таким образом, интересы Венгрии для Брюсселя вторичны по сравнению с поддержкой Киева, резюмировал собеседник издания.Подробнее об этом — в материале "Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России" на сайте Украина.ру.Также на тему 90-миллиардного кредита Украине от Евросоюза — в материале "Федор Лукьянов: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России" на сайте Украина.ру.
венгрия
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c22129f02448011fa7fdec44a5bdf28.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, киев, украина, ес, никита мендкович, владимир зеленский, виктор орбан, украина.ру, кредит, международные отношения, международная политика, главные новости, главное
Новости, Венгрия, Киев, Украина, ЕС, Никита Мендкович, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Украина.ру, кредит, международные отношения, Международная политика, Главные новости, главное
"Стратегическая цель ЕС — поражение России": Мендкович рассказал о приоритетах Европы
Стратегической целью Евросоюза является поражение России. Европа заинтересована в Киеве больше, чем в Будапеште, поэтому вряд ли европейцы будут давить на Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Уходящее правительство Венгрии, которое несколько месяцев блокировало пакет помощи Украине, изменило позицию и сняло вето с 90-миллиардного кредита Киеву. Решающим фактором стало обещание Украины возобновить поставки по нефтепроводу "Дружба".
Журналист спросил эксперта, можно ли утверждать, что Будапешт в очередной раз продавил свои интересы в Евросоюзе. Политолог заявил, что торг с новым правительством Венгрии изначально предполагался по такой схеме.
"Насколько я понимаю, торг с новым правительством Венгрии предполагался изначально именно по такой схеме. Венгрию неоднократно успешно продавливали еще при Орбане. Новая партия власти настроена более пробрюссельски", — заявил Мендкович.
По его словам, Киев является проблемой при заключении любых соглашений, потому что это нестабильный элемент.
"Но если Евросоюз захочет выстроить нормальные отношения с руководством Венгрии, он будет пытаться давить на Зеленского. Но вряд ли европейцы этим захотят заниматься, потому что стратегической целью ЕС является поражение России. Они заинтересованы в Киеве больше, чем в Будапеште", — пояснил эксперт.
Таким образом, интересы Венгрии для Брюсселя вторичны по сравнению с поддержкой Киева, резюмировал собеседник издания.