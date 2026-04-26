Командир артиллерийского расчета Алексей Мальков: вражеской артиллерии сегодня практически не слышно

О специфике маскировки и перемещений в условиях постоянной угрозы со стороны БПЛА, о важности ПВНов, роли тяжелой артиллерии на фоне развития дронов и многом другом изданию Украина.ру рассказал командир расчета "Гиацинт-Б" 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" Алексей Мальков

2026-04-26T11:07

- Ты местный или издалека к нам приехал?- Я местный, но относительно местный. Вообще я родился в Республике Карелия. Отец мой оттуда, а мать – коренная дончанка. Так получилось, что развелись мои родители, и в 1997 году мы вернулись в Донецк. И по сей день я здесь.- Давно уже воюешь?- Был мобилизован в 2022 году. Вообще жил в Авдеевке до 2014 года, а в 14-м, за пару дней до того, как туда зашли украинские формирования, перебрался в Донецк. Ждал Россию и вот дождался. Помогаю как могу.- Уехав из Авдеевки, ты, как многие беженцы той поры, остался без крыши над головой?- Нет, у меня, слава Богу, было где жить. У меня бабушка в Донецке, родители.- А чем до службы занимался?- Да чем только ни занимался. Работал слесарем в теплосети вот прямо перед СВО.- То есть тебе как человеку рукастому чуть проще было осваиваться в артиллерии?- Наверное. Я сразу попал в артиллерию и потихонечку-помаленечку осваивался, интересовался. Для того чтобы максимум пользы приносить там, где я нахожусь, а не просто находиться или отбывать.- Что нужно знать и уметь, чтобы стать командиром артиллерийского расчета? Какими качествами нужно обладать?- Всего понемногу. Очень важную роль тут сыграл командир батареи. Это пример. Он как отец. Грамотно, четко рассказал и показал, что как надо делать, чему научиться, какую литературу почитать. И ребята, которые уже были на тот момент командирами орудий, здорово помогали. Что-то я почитал, что-то в голове откладывалось. Потом уже на опыте работал. В основном-то запоминаешь руками.- По мере того как менялась война, специфика конкретно твоей работы менялась вместе с ней? Приходилось подстраиваться?- Да, конечно. Когда видоизменялась война, менялись и мы. Мы росли вместе с ней. Впервые когда встречаешься с FPV-дроном и не понимаешь еще, что это такое, ты начинаешь думать, как защитить себя, как защитить орудие. Сейчас технологии дошли до применения искусственного интеллекта. Да и в принципе уровень БПЛА вырос на несколько порядков. Очевидно, что нужно подстраиваться. Поэтому у нас работа выстроена четко.Мы тщательно маскируемся, выставляем ПВН, делаем все, чтобы «глаза» в небе были 24\7.Учитывая тот факт, что разрешение у камер на дронах сейчас очень серьезное и позволяет разглядеть все, что угодно, особое внимание мы уделяем маскировке. В зависимости от типа местности. Сейчас начинается «зеленочка». Это значит, что мы будем кустами. Если в развалинах где-то, то будем кирпичами. Как хамелеон, мы постоянно маскируемся под местность.Сети натягиваем, чтобы дрону сложнее было добраться до нас. Чтобы запутался и повис. Ну и ПВН с нами 24\7. Они нас всюду сопровождают, они постоянно нас прикрывают. Считай, что уже часть экипажа.- Машинка у вас крупная, приметная. Как перемещаетесь? Есть ли какие-то хитрости? Или перемещения сводите к минимуму?- Я бы, честно говоря, не хотел раскрывать всех секретов, поскольку враг нас тоже читает, но секретики есть. Мы ведь тоже анализируем ситуацию и подстраиваемся под нее. Видим, когда враг более или менее активен. Они ведь тоже люди, их можно просчитать.- Если уж заговорили о противнике, то как он меняется год от года?- Артиллерия противника, если сравнивать с 2022 и 2023 годами, сейчас практически не слышна. БПЛА сейчас доставляет наибольшее количество проблем. А так мы сильно удивляемся, когда где-то рядом прилетает снаряд. Раньше было иначе.- По каким целям сейчас работаете?- Работаем на Добропольском направлении. Работаем по живой силе противника, по бронетехнике, когда она появляется. Вот если решат они пойти в контрнаступление и выпустят технику, то мы с удовольствием встретим и встретим достойно. А так сейчас разбираем блиндажи, укрепрайоны в лесополосах. Стараемся обеспечить пехоте максимально комфортные условия для продвижения вперед.- Как у них с фортификациями? Все деньги, как обычно, украли или то, что строили в Донбассе, достаточно крепкое?- По-моему, укреплены они очень хорошо. Иначе мы бы в разы быстрее двигались. Но, судя по тому, что видел я на видеофиксации нашей работы, укрепления у них приличные. Плюс еще сейчас посадка зеленеет, и обнаружить эти блиндажи становится труднее.- Роль артиллерии изменилась или нет? Противник, по большей части, обороняется дронами. А в наступлении артиллерия до сих пор важна?- Если артиллерия не нужна, то давайте посмотрим, что будет без артиллерии (смеется). Я считаю, что артиллерия не перестала играть свою роль в боевых действиях. Ну давайте сравним эффект от прилета FPV-дрона, который "морковку" несет, с эффектом от прилета 152-го снаряда. Разницу почувствует каждый, поверьте. И радиус поражения совсем другой.Дроны помогают артиллерии. К примеру, корректируют нашу работу. Но все должно работать в комплексе. Что не достанем мы, то добьют FPV-дроны. Что дроны не добьют, с тем разберется пехота. Мы должны работать как один слаженный организм.- Какие из пораженных целей врезались в память? О чем будешь детям рассказывать?- Сейчас все стало обыденным. Рутина. Ничего сверхъестественного из относительно свежего я вспомнить не смогу, поскольку много работаем и много чего «разбираем». А вот ребенку своему обязательно скажу: сынок, когда видишь FPV, из машины нужно сразу выпрыгивать, как твой папка (смеется).- Расскажи о расчете своем. Что за люди у тебя служат?- Они у меня молодцы. Смелые, грамотные, трудолюбивые. Главное – спустя рукава не действуют. Мы уже с ними как одно целое. Понимаем друг друга без слов, и каждый знает, что ему делать. Знаешь, вот когда посмотришь на человека, а он сразу понимает, чего ты от него хочешь.Во всех расчетах отношения складываются по-разному. Вместе мы товарищество. Но бывает, что люди крепко дружат, семьями дружат. Война открывает в человеке то, что в повседневной жизни закрыто. Многих людей она сильно сближает.- Ты давно воюешь. Есть ли награды? Случались ли ранения?- Было и то, и другое. За освобождение Мариуполя получал медаль Суворова. А ранение получил в 2024 году под Украинском. Поехали искать огневую позицию, встретились с FPV-дроном противника, вовремя выскочили из машины. Уничтожить его не удалось. Ну… получил осколочное ранение в ногу. Потому непременно объясню сыну, что из машины нужно выпрыгивать сразу.О событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: Мусорный скандал во Львове, назревающий бунт в волынской бригаде ВСУ.

Игорь Гомольский

