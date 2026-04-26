Американцы узнали, что русские приготовили Киеву и Брюсселю очень плохие новости

Американцы узнали, что русские приготовили Киеву и Брюсселю очень плохие новости - 26.04.2026 Украина.ру

Американцы узнали, что русские приготовили Киеву и Брюсселю очень плохие новости

Несколько дней назад Зеленский попытался изобразить позитив и согласно публикации в издании The Atlantic, заявил, что "США больше не союзник", и призвал Европу "создать новую архитектуру безопасности без США, включив в неё Украину, Великобританию, Турцию и Норвегию", и все будет очень-очень хорошо.

2026-04-26T06:10

2026-04-26T06:10

2026-04-26T06:10

Всем известно, что галантерейщик и кардинал – это невероятная сила.Это знает и главком ВСУ Сырский. Некоторое время назад он заявил, что 2026 год может стать переломным в войне. По его словам, "при благоприятных условиях — в частности при условии стабильных поставок западного вооружения, сохранения темпов мобилизации и эффективного использования ресурсов — стратегический перелом в войне в пользу Украины станет реальным уже в этом году".В каком волшебном зеркальце киевские сидельцы увидели такие веселые картинки, не совсем понятно, но рябь от этой мутной волны, судя по всему, дошла до американцев, которые решили посмотреть, кто же там такой могучий и смелый.Вчера в американском издании The New York Times вышел обстоятельный анализ с ситуацией по конфликту на Украине, главный вывод которого простой – Киев и Брюссель в беспросветном тупике.Согласно статье, Европа в теории может наскрести денег на продолжение конфликта, но "стратегии выхода из него нет". Внутри Европы растут издержки: бюджетное напряжение, политическая поляризация, рост правых и усталость от войны. Украина, в свою очередь, "оказалась в режиме войны на истощение, сильно завися от внешней помощи, и не видит реального переговорного окна".По мнению американских аналитиков, конфликт в таком ключе может продолжаться годами, принося все той же Европе все новые и новые потери и убытки без надежды их возврата, при этом без США переговорный трек остаётся замороженным, а у ЕС нет набора инструментов и политической воли, чтобы навязать России приемлемую сделку.Самое главное – теперь речь вообще не идет о военной победе Украины. Единственная цель – не дать победить России.Для этого европейцы приняли стратегию лудомана: с каждой новой игрой в казино удваивать ставку, чтобы при благоприятном стечении обстоятельств вернуть все вложенное.Что касается "благоприятного стечения обстоятельств", то порадовать наших врагов нечем.Как призналось в начале марта издание The European Conservative, "Россия сможет воевать до конца 2026 года, одновременно наращивая военные возможности и выпуск военных систем". За такой щедрый аванс и сережку из ушка не жалко.Более же адекватную картину представил очередной доклад Аналитической службы Конгресса США (CRS) под названием "Боевая эффективность армии России и ее перспективы", на основании которого американские конгрессмены и сенаторы принимают свои решения.Вот некоторые выводы доклада:- Российские вооружённые силы провели многочисленные реформы и в обозримой перспективе смогут сохранять текущий темп операций;- Россия продолжает медленно, но неуклонно оттеснять Вооружённые силы Украины по всей линии фронта, что соответствует оптимистичной оценке хода войны с российской стороны;- Российская военная стратегия сосредоточена на войне на истощение, то есть на поэтапном изматывании ВСУ сразу на нескольких участках фронта. Российская армия адаптировала свои тактические подходы, в том числе перешла к использованию малых штурмовых групп, которые пытаются проникать в боевые порядки ВСУ, а не вести прямые лобовые атаки. Эти новые тактические приёмы способствуют постепенным, но устойчивым территориальным продвижениям.- Россия сохраняет количественное превосходство в личном составе и артиллерийском огне и нарастила свои возможности в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).- Российские вооружённые силы внедрили и другие инновации и реформы, включая модернизацию систем и процедур связи и улучшение наведения артиллерии. Российская логистика неоднократно успешно адаптировалась в ходе конфликта в ответ на возросшие возможности ВСУ по нанесению ударов на большой дальности. Россия продолжает кампанию массированных дальнобойных высокоточных ударов по ключевым украинским военным и инфраструктурным объектам, в том числе по энергетической системе Украины.Как написало греческое издание Рrotothema, "Европа теперь столкнулась с реальностью, которой долго пыталась избежать: если Украина хочет продолжать сопротивление, Европе придётся оплачивать этот счёт самой — в куда больших масштабах и в течение намного более долгого времени".И это – не единственный сюрприз, который до невозможности огорчит Киев и Европу в ближайшем будущем. Как говорится – не переключайтесь и ставьте лайки.О ситуации на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник в глухой обороне продолжает наносить удары по территории РФ"

украина

европа

россия

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

украина, европа, россия, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, ес, конгресс сша, мнения