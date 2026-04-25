Убийства военнопленных, визит Зеленского в Азербайджан. Итоги 25 апреля

Журналисты нашли свидетельства того, что украинские солдаты убивают военнопленных. Владимир Зеленский посетил Азербайджан и договорился о военном сотрудничестве

2026-04-25T18:40

Телеканал RT 25 апреля рассказал о случае убийства российского военнопленного на Украине перед обменом телами. Об этом каналу рассказали специалисты Минобороны из 522-го Центра приёма, обработки и отправки погибших (ЦПООП МО РФ)."ВСУ вернули останки со следами вскрытия, чтобы имитировать процедуру установления причины смерти", – отмечалось в публикации канала.Как сообщил RT, речь идёт об уроженце Белгородской области Евгении Солодовченко, который служил по контракту."5 августа 2024 года на украинских ресурсах опубликовали кадры допроса Евгения. На них он рассказывает, что попал в плен при разведке. Под видео украинцы подчёркивают, что Евгений — военнопленный. Его тело было передано ВС РФ 10 октября 2024-го. Экспертиза показала, что причина смерти бойца — взрывная травма с осколочным ранением груди", – указывалось в публикации.Конкретная дата убийства военного неизвестна, оно произошло в промежутке с августа по октябрь, сообщил телеканал."12 декабря 2024 года на тех же ресурсах, где выходило видео допроса Евгения, появилось сообщение о его гибели якобы после обмена", – также сообщило издание.Ранее, в феврале, RT также рассказал о том, что ВСУ убивают российских бойцов в плену и возвращают их в рамках обмена телами. К тому моменту было известно о трёх таких случаях, что подтвердила 522-го Центра приёма, обработки и отправки погибших."20 июля 2025 года эксперты 522-го ЦПООП МО РФ идентифицировали среди переданных украинской стороной тел погибшего Никиту Копытова. Изначально его тело передали как неопознанное. По данным специалистов, причина смерти — "множественные осколочные ранения груди с повреждением внутренних органов". Предположительно, взрыв гранаты. При этом в украинских каналах ранее появилось видео с допросом Никиты в плену. В соцсетях писали, что он оказался у батальона "Спартан" весной 2025 года", – отмечалось в публикации.Также телеканал RT сообщил, что позднее украинские паблики выложили запись разговора с матерью Никиты. Утверждалось, что с её сыном всё хорошо, но, чтобы над ним не издевались, вэсэушникам нужна была информация о российских военных. На женщину давили, её шантажировали.Кроме того, в мае 2025 года, согласно украинским каналам, в плен попал Евгений Сбоев. Его тело вернули на родину 18 сентября в рамках обмена. Причина смерти — кровопотеря."Предположительно, от взрыва гранаты скончался и младший сержант Игорь Прошутин. Он также попал в плен в мае 2025 года, что подтверждало видео из украинского канала. Его тело передали как неидентифицированное в октябре 2025 года", – также сообщил телеканал.Россия в рамках обменов вернула Украине более 11 тыс. тел украинских военнослужащих. Киев же возвращает обычно по два-три десятка погибших, напоминал тогда, в феврале, телеканал.Визит Зеленского в АзербайджанВладимир Зеленский 25 апреля совершил визит в Азербайджан и встретился с президентом республики Ильхамом Алиевым."Мы сегодня подписали 6 документов. Подробностями наши команды обязательно позже поделятся. Это разные направления", – отметил Зеленский.Он подчеркнул, что в отношениях с Азербайджаном направлением номер один является безопасность и оборонно-промышленный комплекс."Украина продемонстрировала стойкость в течение этой войны и сегодня делится своим опытом", – заявил Зеленский.Он напомнил, что перед встречей с Алиевым провёл встречу и с украинцами, которые "помогают защищать небо" Азербайджана."У нас есть особый опыт в сфере безопасности, который может помочь другим народам. Мы уже работаем по трём направлениям: Ближний Восток и регион Персидского залива, Европейский Союз и, в частности, с Азербайджаном", – указывал Зеленский на тех переговорах.На встрече с Алиевым он заявил о продолжении такого сотрудничества."Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, копродакшн. Это очень важные направления, которые точно увеличат и безопасность наших стран, наших народов, и товарооборот, который мы действительно очень хотим увеличить", – подчеркнул Зеленский.Он также поблагодарил Азербайджан за энергетическую поддержку в течение прошедшей зимы. Зеленский подчеркнул, что сейчас речь идет о продолжении этих инициатив.Алиев со своей стороны сообщил, что Азербайджан допускает совместное с Украиной производство военно-промышленной продукции. По его словам, "состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества", добавив, что "имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере". Также обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической сфере.Кроме того, Зеленский предложил, чтобы переговоры с Россией прошли в Азербайджане."У нас были такие переговоры в Турции, с американскими партнёрами в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджан", – отметил Зеленский.За три дня до визита Зеленского, 22 апреля, суд в Азербайджане приговорил гражданина России Александра Вайсеро к четырём годам лишения свободы по делу о легализации денежных средств. Вайсеро обвинили в том, что он якобы легализовал 727 тыс. манатов (около 32 млн руб. – Ред.), полученных через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны. Его также обвинили в том, что для сокрытия происхождения средств он якобы переводил деньги небольшими суммами на банковские карты, оформленные на разных лиц.Вайсеро задержали летом 2025 года вместе с еще семью россиянами на фоне обострения отношений между Россией и Азербайджаном после задержания в Екатеринбурге подозреваемых в убийстве членов азербайджанской диаспоры. Мать Вайсеро – жительница Екатеринбурга Инна Вайсеро сообщила, что её сын прибыл в Азербайджан в июне 2025 года в качестве туриста.Помимо Вайсеро, в июле в Баку задержали Антона Драчёва, Валерия Дулова, Алексея Васильченко, Дмитрия Безуглого, Илью Безуглого, Дмитрия Фёдорова и Сергея Софронова. Кроме того, были задержаны глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Азербайджанцы обвинили россиян в причастности к наркотрафику и кибермошенничеству, а журналистов издания Sputnik – в шпионаже. Помимо журналистов среди задержанных были экс-сотрудники крупных российских компаний, IT-специалисты и туристы. Во время задержания их сильно избили. С момента задержания россияне находятся под арестом.Много позднее Картавых и Белоусова освободили. 2 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о задержанных россиянах сообщил, что в СИЗО Баку оставались ещё 11 человек.О нюансах международной политики – в статье Кирилла Стрельникова "Вот оно как: Европа теперь жаждет развала Украины и ждет наступления России".

Егор Леев

