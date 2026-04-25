Вот оно как: Европа теперь жаждет развала Украины и ждет наступления России

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, переев на конспиративной квартире в Варшаве кнедликов, выдал в интернетах забавное: оказывается, южные территории Беларуси принадлежат Украине.

2026-04-25T13:56

"То, что сейчас является югом Беларуси, исторически было севером Киевского княжества, поэтому такие города, как Пинск, Могилёв, Мозырь… Украина имеет право претендовать на всё это, если копаться в истории", - выдал бывший глава украинского дипломатического ведомства.Многие белорусские и российские обозреватели начали искать в этом заявлении потаенный смысл, привязанный к недавним заявлениям того же Кулебы о том, что "Россия видит Беларусь как второй фронт, который она хотела бы открыть против Украины": бывший дипломат-неудачник обнаружил "масштабные командно-военные маневры, усиление Беларуси российскими системами ПВО и все более тесное прямое взаимодействие между российской и беларуской армиями".На самом деле тема сферических украинских земель на территории Белоруссии у Кулебы появляется регулярно вместе с весенними обострениями. Последнее обострение случилось в январе 2025 года, когда он заявил, что "Гомель, Могилев и Пинск незаконно отданы Беларуси в середине XVI века".Если считать, что эти выбросы санкционированы Киевом и являются завуалированными угрозами белорусским соседям, то обезумевшему Киеву надо смотреть совсем в другую сторону, с которой "копаются в истории" уже достаточно давно.Дело в том, что на Украине уверены, что все территориальные вопросы с Европой там улажены. Как можно сомневаться в крепости договоров с волшебным садом, где каждый пронумерованный лист пропитан ароматом духов Шанель?На деле же нет ни одного договора, который бы не нарушили европейцы, если им это выгодно – особенно если есть те самые исторические "загогулины", которые ненароком пробудил неумный Кулеба.В частности, три западных соседа Украины — Польша, Румыния и Венгрия — давно вынашивают территориальные претензии к своему восточному соседу. Румыния меряет жадным взглядом Черновицкую область (Северная Буковина), где около 20% населения составляют этнические румыны и молдаване (в районе Герца их доля достигает 95%). В 2025 году кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал Украину "выдуманной страной" и заявил, что её ждёт неизбежный раскол: "современная Украина — это бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика, и её раздел является лишь вопросом времени".В свою очередь, Венгрия неровно дышит к Закарпатской области, где венгры составляют около 13% населения региона, а в некоторых районах — большинство. Даже Молдавия заикается о некоторых районах юга Одесской области и Буковины.В Польше же мечтают вернуть Галицию и Волынь (Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Волынскую и Ровенскую области), они же "восточные кресы" — территории, которые до Второй мировой войны входили в состав Второй Речи Посполитой.У Польши даже есть хитрый многолетний план, который состоит из нескольких стадий. Первый этап – реализация так называемой "доктрины Гедройца", которая формально озвучивает отказ Польши от территориального реваншизма и признает независимость Украины, Литвы и Беларуси.Главный публичный тезис доктрины гласит, что "интересы Польши лучше всего обеспечиваются не попытками вернуть "восточные кресы", а существованием независимых Украинского, Литовского и Белорусского государств, которые служат буфером между Польшей и Россией". Неафишируемая же цель данного манифеста – "успокоить украинцев, убедить их в безобидности поляков и в полном и окончательном отказе Польши от каких бы то ни было территориальных претензий".В 2010 году небезызвестный ныне Дональд Туск в интервью "Газете выборчей" заявил: "Сейчас понятно, что с нашими восточными партнерами на протяжении многих лет еще будет нелегко. <…> Стоит добавить, что те сообщества украинцев, которые более других вожделеют независимости, в целом не пылают любовью к Польше. <…> Нам надо держать руку на пульсе Украины".Зачем польская рука на пульсе Украины?Об этом в 2014 года проговорился министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина: ""Я считаю, что любой серьезный разговор о будущем Украины должен происходить в нашем присутствии. Обсуждать Украину без Польши — это как решать судьбу Ливии, Алжира, Туниса, Марокко, не спросивши Италии, Франции, Испании". Иначе говоря, один из высших польских чиновников прямо заявляет, что Украина для Польши – бывшая (и желательно будущая) колония.Одно из главных препятствий повторной колонизации – сильные антипольские настроения на Украине, и милитаризованная до зубов Украина с опытной боевой армией явно Польше не по зубам (не говоря о Румынии, Молдавии и Венгрии).Выход один: изо всех сил поддерживать военный конфликт между Россией и Украиной, в результате чего обе страны должны быть обескровлены.Украина в случае военного разгрома или государственного коллапса не будет способна сопротивляться "польским миротворцам", а в теории ослабленная Россия будет слишком занята своими проблемами, чтобы возражать против захвата Польшей Галиции и Волыни.Забавно, что о фактическом разделе Украины еще в 2025 году заявлял спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг: он предложил раздел остатков страны аналогично тому, как это было сделано с Берлином после Второй мировой войны. Келлогг предложил, что западные силы могли бы взять под контроль западную часть Украины, включая Киев, а российские — восточные территории.Иными словами, коллективный Запад уже давно мысленно Украину раздербанил, и парадоксальным образом единственной страной, которая против вхождения кусков западной части Украины в состав европейских стран, является Россия.Мало того: если бы Украина продолжала быть дружественным нам государством, она бы не только не потеряла огромные территории на востоке, но и навсегда пресекла бы с нашей помощью любые поползновения с Запада.Но выбор был сделан другой, и теперь исторически ревизионные фантазии Кулебы вполне могут сбыться – но только с обратным знаком.О том, как может развиваться военная ситуация между Россией и Западом - в статье Ростислава Ищенко "Патриотичное дыхание военной экономики"

Кирилл Стрельников

