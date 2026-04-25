Вот оно как: Европа теперь жаждет развала Украины и ждет наступления России - 25.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260425/vot-ono-kak-evropa-teper-zhazhdet-razvala-ukrainy-i-zhdet-nastupleniya-rossii-1078296125.html
Вот оно как: Европа теперь жаждет развала Украины и ждет наступления России
Вот оно как: Европа теперь жаждет развала Украины и ждет наступления России - 25.04.2026 Украина.ру
Вот оно как: Европа теперь жаждет развала Украины и ждет наступления России
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, переев на конспиративной квартире в Варшаве кнедликов, выдал в интернетах забавное: оказывается, южные территории Беларуси принадлежат Украине.
2026-04-25T13:56
2026-04-25T13:56
украина
польша
белоруссия
дмитрий кулеба
коко шанель (габриэль шанель)
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/16/1077055238_1:0:860:483_1920x0_80_0_0_c5c2f195a4e5ff41103fb3847f0b10c7.jpg
"То, что сейчас является югом Беларуси, исторически было севером Киевского княжества, поэтому такие города, как Пинск, Могилёв, Мозырь… Украина имеет право претендовать на всё это, если копаться в истории", - выдал бывший глава украинского дипломатического ведомства.Многие белорусские и российские обозреватели начали искать в этом заявлении потаенный смысл, привязанный к недавним заявлениям того же Кулебы о том, что "Россия видит Беларусь как второй фронт, который она хотела бы открыть против Украины": бывший дипломат-неудачник обнаружил "масштабные командно-военные маневры, усиление Беларуси российскими системами ПВО и все более тесное прямое взаимодействие между российской и беларуской армиями".На самом деле тема сферических украинских земель на территории Белоруссии у Кулебы появляется регулярно вместе с весенними обострениями. Последнее обострение случилось в январе 2025 года, когда он заявил, что "Гомель, Могилев и Пинск незаконно отданы Беларуси в середине XVI века".Если считать, что эти выбросы санкционированы Киевом и являются завуалированными угрозами белорусским соседям, то обезумевшему Киеву надо смотреть совсем в другую сторону, с которой "копаются в истории" уже достаточно давно.Дело в том, что на Украине уверены, что все территориальные вопросы с Европой там улажены. Как можно сомневаться в крепости договоров с волшебным садом, где каждый пронумерованный лист пропитан ароматом духов Шанель?На деле же нет ни одного договора, который бы не нарушили европейцы, если им это выгодно – особенно если есть те самые исторические "загогулины", которые ненароком пробудил неумный Кулеба.В частности, три западных соседа Украины — Польша, Румыния и Венгрия — давно вынашивают территориальные претензии к своему восточному соседу. Румыния меряет жадным взглядом Черновицкую область (Северная Буковина), где около 20% населения составляют этнические румыны и молдаване (в районе Герца их доля достигает 95%). В 2025 году кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал Украину "выдуманной страной" и заявил, что её ждёт неизбежный раскол: "современная Украина — это бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика, и её раздел является лишь вопросом времени".В свою очередь, Венгрия неровно дышит к Закарпатской области, где венгры составляют около 13% населения региона, а в некоторых районах — большинство. Даже Молдавия заикается о некоторых районах юга Одесской области и Буковины.В Польше же мечтают вернуть Галицию и Волынь (Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Волынскую и Ровенскую области), они же "восточные кресы" — территории, которые до Второй мировой войны входили в состав Второй Речи Посполитой.У Польши даже есть хитрый многолетний план, который состоит из нескольких стадий. Первый этап – реализация так называемой "доктрины Гедройца", которая формально озвучивает отказ Польши от территориального реваншизма и признает независимость Украины, Литвы и Беларуси.Главный публичный тезис доктрины гласит, что "интересы Польши лучше всего обеспечиваются не попытками вернуть "восточные кресы", а существованием независимых Украинского, Литовского и Белорусского государств, которые служат буфером между Польшей и Россией". Неафишируемая же цель данного манифеста – "успокоить украинцев, убедить их в безобидности поляков и в полном и окончательном отказе Польши от каких бы то ни было территориальных претензий".В 2010 году небезызвестный ныне Дональд Туск в интервью "Газете выборчей" заявил: "Сейчас понятно, что с нашими восточными партнерами на протяжении многих лет еще будет нелегко. &lt;…&gt; Стоит добавить, что те сообщества украинцев, которые более других вожделеют независимости, в целом не пылают любовью к Польше. &lt;…&gt; Нам надо держать руку на пульсе Украины".Зачем польская рука на пульсе Украины?Об этом в 2014 года проговорился министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина: ""Я считаю, что любой серьезный разговор о будущем Украины должен происходить в нашем присутствии. Обсуждать Украину без Польши — это как решать судьбу Ливии, Алжира, Туниса, Марокко, не спросивши Италии, Франции, Испании". Иначе говоря, один из высших польских чиновников прямо заявляет, что Украина для Польши – бывшая (и желательно будущая) колония.Одно из главных препятствий повторной колонизации – сильные антипольские настроения на Украине, и милитаризованная до зубов Украина с опытной боевой армией явно Польше не по зубам (не говоря о Румынии, Молдавии и Венгрии).Выход один: изо всех сил поддерживать военный конфликт между Россией и Украиной, в результате чего обе страны должны быть обескровлены.Украина в случае военного разгрома или государственного коллапса не будет способна сопротивляться "польским миротворцам", а в теории ослабленная Россия будет слишком занята своими проблемами, чтобы возражать против захвата Польшей Галиции и Волыни.Забавно, что о фактическом разделе Украины еще в 2025 году заявлял спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг: он предложил раздел остатков страны аналогично тому, как это было сделано с Берлином после Второй мировой войны. Келлогг предложил, что западные силы могли бы взять под контроль западную часть Украины, включая Киев, а российские — восточные территории.Иными словами, коллективный Запад уже давно мысленно Украину раздербанил, и парадоксальным образом единственной страной, которая против вхождения кусков западной части Украины в состав европейских стран, является Россия.Мало того: если бы Украина продолжала быть дружественным нам государством, она бы не только не потеряла огромные территории на востоке, но и навсегда пресекла бы с нашей помощью любые поползновения с Запада.Но выбор был сделан другой, и теперь исторически ревизионные фантазии Кулебы вполне могут сбыться – но только с обратным знаком.О том, как может развиваться военная ситуация между Россией и Западом - в статье Ростислава Ищенко "Патриотичное дыхание военной экономики"
https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html
украина
польша
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/16/1077055238_216:0:860:483_1920x0_80_0_0_f4d7e506169bf54bff9e90801badd914.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, польша, белоруссия, дмитрий кулеба, коко шанель (габриэль шанель), мнения
Украина, Польша, Белоруссия, Дмитрий Кулеба, Коко Шанель (Габриэль Шанель), Мнения

Вот оно как: Европа теперь жаждет развала Украины и ждет наступления России

13:56 25.04.2026
 
© ФотоЭкс-министр иностранных дел Украины Кулеба
Экс-министр иностранных дел Украины Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Стрельников авторы
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
Все материалы
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, переев на конспиративной квартире в Варшаве кнедликов, выдал в интернетах забавное: оказывается, южные территории Беларуси принадлежат Украине.
"То, что сейчас является югом Беларуси, исторически было севером Киевского княжества, поэтому такие города, как Пинск, Могилёв, Мозырь… Украина имеет право претендовать на всё это, если копаться в истории", - выдал бывший глава украинского дипломатического ведомства.
Многие белорусские и российские обозреватели начали искать в этом заявлении потаенный смысл, привязанный к недавним заявлениям того же Кулебы о том, что "Россия видит Беларусь как второй фронт, который она хотела бы открыть против Украины": бывший дипломат-неудачник обнаружил "масштабные командно-военные маневры, усиление Беларуси российскими системами ПВО и все более тесное прямое взаимодействие между российской и беларуской армиями".
На самом деле тема сферических украинских земель на территории Белоруссии у Кулебы появляется регулярно вместе с весенними обострениями. Последнее обострение случилось в январе 2025 года, когда он заявил, что "Гомель, Могилев и Пинск незаконно отданы Беларуси в середине XVI века".
Если считать, что эти выбросы санкционированы Киевом и являются завуалированными угрозами белорусским соседям, то обезумевшему Киеву надо смотреть совсем в другую сторону, с которой "копаются в истории" уже достаточно давно.
Дело в том, что на Украине уверены, что все территориальные вопросы с Европой там улажены. Как можно сомневаться в крепости договоров с волшебным садом, где каждый пронумерованный лист пропитан ароматом духов Шанель?
На деле же нет ни одного договора, который бы не нарушили европейцы, если им это выгодно – особенно если есть те самые исторические "загогулины", которые ненароком пробудил неумный Кулеба.
Кирилл Стрельников - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
12 января, 15:59
Кирилл Стрельников: кто он — Политический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
В частности, три западных соседа Украины — Польша, Румыния и Венгрия — давно вынашивают территориальные претензии к своему восточному соседу. Румыния меряет жадным взглядом Черновицкую область (Северная Буковина), где около 20% населения составляют этнические румыны и молдаване (в районе Герца их доля достигает 95%). В 2025 году кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал Украину "выдуманной страной" и заявил, что её ждёт неизбежный раскол: "современная Украина — это бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика, и её раздел является лишь вопросом времени".
В свою очередь, Венгрия неровно дышит к Закарпатской области, где венгры составляют около 13% населения региона, а в некоторых районах — большинство. Даже Молдавия заикается о некоторых районах юга Одесской области и Буковины.
В Польше же мечтают вернуть Галицию и Волынь (Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Волынскую и Ровенскую области), они же "восточные кресы" — территории, которые до Второй мировой войны входили в состав Второй Речи Посполитой.
У Польши даже есть хитрый многолетний план, который состоит из нескольких стадий. Первый этап – реализация так называемой "доктрины Гедройца", которая формально озвучивает отказ Польши от территориального реваншизма и признает независимость Украины, Литвы и Беларуси.
Главный публичный тезис доктрины гласит, что "интересы Польши лучше всего обеспечиваются не попытками вернуть "восточные кресы", а существованием независимых Украинского, Литовского и Белорусского государств, которые служат буфером между Польшей и Россией". Неафишируемая же цель данного манифеста – "успокоить украинцев, убедить их в безобидности поляков и в полном и окончательном отказе Польши от каких бы то ни было территориальных претензий".
В 2010 году небезызвестный ныне Дональд Туск в интервью "Газете выборчей" заявил: "Сейчас понятно, что с нашими восточными партнерами на протяжении многих лет еще будет нелегко. <…> Стоит добавить, что те сообщества украинцев, которые более других вожделеют независимости, в целом не пылают любовью к Польше. <…> Нам надо держать руку на пульсе Украины".
Зачем польская рука на пульсе Украины?
Об этом в 2014 года проговорился министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина: ""Я считаю, что любой серьезный разговор о будущем Украины должен происходить в нашем присутствии. Обсуждать Украину без Польши — это как решать судьбу Ливии, Алжира, Туниса, Марокко, не спросивши Италии, Франции, Испании". Иначе говоря, один из высших польских чиновников прямо заявляет, что Украина для Польши – бывшая (и желательно будущая) колония.
Одно из главных препятствий повторной колонизации – сильные антипольские настроения на Украине, и милитаризованная до зубов Украина с опытной боевой армией явно Польше не по зубам (не говоря о Румынии, Молдавии и Венгрии).
Выход один: изо всех сил поддерживать военный конфликт между Россией и Украиной, в результате чего обе страны должны быть обескровлены.
Украина в случае военного разгрома или государственного коллапса не будет способна сопротивляться "польским миротворцам", а в теории ослабленная Россия будет слишком занята своими проблемами, чтобы возражать против захвата Польшей Галиции и Волыни.
Забавно, что о фактическом разделе Украины еще в 2025 году заявлял спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг: он предложил раздел остатков страны аналогично тому, как это было сделано с Берлином после Второй мировой войны. Келлогг предложил, что западные силы могли бы взять под контроль западную часть Украины, включая Киев, а российские — восточные территории.
Иными словами, коллективный Запад уже давно мысленно Украину раздербанил, и парадоксальным образом единственной страной, которая против вхождения кусков западной части Украины в состав европейских стран, является Россия.
Мало того: если бы Украина продолжала быть дружественным нам государством, она бы не только не потеряла огромные территории на востоке, но и навсегда пресекла бы с нашей помощью любые поползновения с Запада.
Но выбор был сделан другой, и теперь исторически ревизионные фантазии Кулебы вполне могут сбыться – но только с обратным знаком.
О том, как может развиваться военная ситуация между Россией и Западом - в статье Ростислава Ищенко "Патриотичное дыхание военной экономики"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
