"Международное право растоптано": Краснов о том, почему США игнорируют права Ирана
Журналист спросил эксперта, сможет ли Тегеран отстоять свои атомные технологии. Отвечая на вопрос, Краснов сказал: с правовой точки зрения — да."С правовой точки зрения – да, но, увы, сейчас международное право буквально растоптано. Иран тщательно возводил правовую стену вокруг мирного атома, демонстрируя, что не собирается разрабатывать ядерное оружие", — заявил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, Иран является участником ДНЯО, а с 2003 года действует фетва Али Хаменеи, запрещающая ядерное оружие. МАГАТЭ признает за Тегераном право на мирный атом."Однако ж, разве это может остановить США? Поэтому право есть, а возможности его реализовать Ирану не дадут", — пояснил Краснов.Говоря об отношении к "ядерному" Ирану, эксперт признался, что оно у него неоднозначное."Особенно после того, как персы показали свой стиль самообороны, рассыпая ракеты по всей округе. Теперь я не уверен, что их ядерная программа безопасна для нашей планеты", — констатировал собеседник издания.
"Международное право растоптано": Краснов о том, почему США игнорируют права Ирана

04:15 25.04.2026
 
С правовой точки зрения Иран может рассчитывать на ядерные технологии. Однако международное право сейчас растоптано, и реализовать свои планы Тегерану не дадут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
Журналист спросил эксперта, сможет ли Тегеран отстоять свои атомные технологии. Отвечая на вопрос, Краснов сказал: с правовой точки зрения — да.
"С правовой точки зрения – да, но, увы, сейчас международное право буквально растоптано. Иран тщательно возводил правовую стену вокруг мирного атома, демонстрируя, что не собирается разрабатывать ядерное оружие", — заявил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, Иран является участником ДНЯО, а с 2003 года действует фетва Али Хаменеи, запрещающая ядерное оружие. МАГАТЭ признает за Тегераном право на мирный атом.
"Однако ж, разве это может остановить США? Поэтому право есть, а возможности его реализовать Ирану не дадут", — пояснил Краснов.
Говоря об отношении к "ядерному" Ирану, эксперт признался, что оно у него неоднозначное.
"Особенно после того, как персы показали свой стиль самообороны, рассыпая ракеты по всей округе. Теперь я не уверен, что их ядерная программа безопасна для нашей планеты", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материал Анны Черкасовой "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в статье Ростислава Ищенко "Кто чей прокси?" на сайте Украина.ру.
