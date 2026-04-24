Мерц выступил против быстрого вхождения Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 24 апреля выступил против немедленного вступления Украины в ЕС и призвал разработать в ее отношении стратегию сближения

2026-04-24T18:41

Согласно совместному заявлению лидеров Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен, опубликованному в четверг, в ЕС на фоне согласования кредита Киеву и санкций против РФ призвали немедленно начать с Украиной переговоры о ее членстве в союзе."Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно", - заявил Мерц по итогам саммита ЕС на Кипре. Трансляцию вел телеканал Phoenix.Вместе с тем, он призвал разработать стратегию сближения Украины с ЕС, нацеленную, по его словам, на получение полноправного членства."Но для этого нам нужны промежуточные шаги", - указал Мерц.Он сообщил, что неоднократно обсуждал эту тему в последние дни с Владимиром Зеленским.Главные события дня: Трамп готовится к вторжению в Иран, Зеленский ногой стучится в ЕС. Итоги 24 апреля

