Мерц выступил против быстрого вхождения Украины в ЕС
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 24 апреля выступил против немедленного вступления Украины в ЕС и призвал разработать в ее отношении стратегию сближения
2026-04-24T18:41
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Согласно совместному заявлению лидеров Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен, опубликованному в четверг, в ЕС на фоне согласования кредита Киеву и санкций против РФ призвали немедленно начать с Украиной переговоры о ее членстве в союзе.
"Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно", - заявил Мерц по итогам саммита ЕС на Кипре. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Вместе с тем, он призвал разработать стратегию сближения Украины с ЕС, нацеленную, по его словам, на получение полноправного членства.
"Но для этого нам нужны промежуточные шаги", - указал Мерц.
Он сообщил, что неоднократно обсуждал эту тему в последние дни с Владимиром Зеленским.