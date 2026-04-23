Цены растут, пилоты бастуют: политолог о последствиях топливного кризиса для Германии - 23.04.2026 Украина.ру
Цены растут, пилоты бастуют: политолог о последствиях топливного кризиса для Германии
Нехватка ресурсов вызывает все больше проблем по цепочке. Повышаются цены на мочевину, без которой по экологическим нормам ни один грузовик не поедет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
04:30 23.04.2026
 
Нехватка ресурсов вызывает все больше проблем по цепочке. Повышаются цены на мочевину, без которой по экологическим нормам ни один грузовик не поедет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Канцлер Германии Фридрих Мерц собирает Совет национальной безопасности из-за угрозы нехватки топлива, в том числе авиакеросина. По прогнозам экспертов, дефицит в Европе может наступить уже через шесть недель на фоне войны на Ближнем Востоке. При этом Берлин и Киев ранее согласовали оборонный пакет на 4 млрд евро — на ПВО и совместное производство дронов.
"Нехватка ресурсов вызывает все больше проблем, как по цепочке. Повышаются цены на AdBlue (мочевина), без которой по экологическим нормам ни один грузовик не поедет, что неизбежно сказывается на стоимости перевозок и ценах в магазинах", — заявил Борисов.
Это, в свою очередь, влияет на настроения жителей Германии. "Это сказывается на недовольстве граждан, которое выплескивается на улицы. И забастовки, которые происходят в Lufthansa, только начало", — пояснил эксперт.
Проблемы с топливом и транспортом бьют по карману обычных немцев. Ситуация будет усугубляться, и правительству Мерца придется искать выход.
"Забастовки в Lufthansa — только начало", — предупредил собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Борисов: Канцлер Мерц дарит Украине миллиарды евро, чтобы вывести экономику Германии из тупика" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты мирового кризиса — в материале "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.
