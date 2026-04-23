Миллиарды евро Украине — за счет немцев: политолог о социальной цене военной помощи Киеву
Согласно опросам, уровень удовлетворенности работой правительства Фридриха Мерца упал с 34% до 27%. При этом популярность "Альтернативы для Германии", наоборот, растет. Однако, по словам Борисова, до выборов 20 сентября немецкому канцлеру ничего не угрожает."По моим данным, АдГ опережает ХДС на 2%. Но важно то, что сейчас другая коалиционная партия, СДПГ, находится на дне. По результатам выборов в западных землях они продемонстрировали чуть ли не 4%. Их общефедеральный рейтинг 12%", — заявил Борисов.Немецкие социал-демократы, по словам политолога, превратились в филиал ХДС, не имея своей политики. На выборах в восточных землях 20 сентября это проявится еще больше.Тем временем, отметил политолог, Мерц подарил 4 млрд евро Украине и заявил, что надо срочно выделить 90 миллиардов евро на кредиты Киеву. "За чей счет? Конечно, за счет немцев. То есть на пенсионную реформу и реформу здравоохранения у немецкого правительства денег нет, а на Украину есть. Естественно, все это отразится на рейтинге его партии", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Борисов: Канцлер Мерц дарит Украине миллиарды евро, чтобы вывести экономику Германии из тупика" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты европейского кризиса — в материале "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command — танкисты бундесвера на Leopard 2
Канцлер Германии Фридрих Мерц подарил 4 млрд евро Украине и заявил, что надо срочно выделить 90 миллиардов евро на кредиты Киеву. При этом на пенсионную реформу и реформу здравоохранения у немецкого правительства денег нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Согласно опросам, уровень удовлетворенности работой правительства Фридриха Мерца упал с 34% до 27%. При этом популярность "Альтернативы для Германии", наоборот, растет. Однако, по словам Борисова, до выборов 20 сентября немецкому канцлеру ничего не угрожает.
"По моим данным, АдГ опережает ХДС на 2%. Но важно то, что сейчас другая коалиционная партия, СДПГ, находится на дне. По результатам выборов в западных землях они продемонстрировали чуть ли не 4%. Их общефедеральный рейтинг 12%", — заявил Борисов.
Немецкие социал-демократы, по словам политолога, превратились в филиал ХДС, не имея своей политики. На выборах в восточных землях 20 сентября это проявится еще больше.
Тем временем, отметил политолог, Мерц подарил 4 млрд евро Украине и заявил, что надо срочно выделить 90 миллиардов евро на кредиты Киеву.
"За чей счет? Конечно, за счет немцев. То есть на пенсионную реформу и реформу здравоохранения у немецкого правительства денег нет, а на Украину есть. Естественно, все это отразится на рейтинге его партии", — констатировал собеседник издания.
