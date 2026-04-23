Крах автопрома и танки за 12 миллионов: политолог о том, как Германия уходит в оружейный бизнес - 23.04.2026 Украина.ру
Крах автопрома и танки за 12 миллионов: политолог о том, как Германия уходит в оружейный бизнес
Автомобильные предприятия Германии испытывают огромные трудности в конкурентной борьбе. Поэтому немецкая промышленность переориентируется на производство вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2026-04-23T17:56
Журналист обратил внимание на сообщения The Wall Street Journal о том, что Германия стимулирует оружейное производство, в том числе на автозаводах. Борисов пояснил, что немецкие автоконцерны проигрывают конкурентную борьбу, поэтому им приходится искать новую нишу. И они нашли ее — это вооружение, где высокая добавленная стоимость и практически нет конкуренции.Их готовы сейчас покупать по любой цене, потому что запасы этих ракет расстреляли Израиль и монархии залива, защищаясь от атак Ирана, добавил политолог."Поэтому немцы поняли, что военное производство — это возможный выход из экономического тупика. Немцы начали производить беспилотники, и адреса этих предприятий в Мюнхене уже попали в известный список нашего Минобороны. Это Rheinmetall, Quantum System и Helsing. Эти дроны они опробуют на Украине, внедрив прорывные решения с искусственным интеллектом", — констатировал собеседник Украина.ру.
Крах автопрома и танки за 12 миллионов: политолог о том, как Германия уходит в оружейный бизнес

Автомобильные предприятия Германии испытывают огромные трудности в конкурентной борьбе. Поэтому немецкая промышленность переориентируется на производство вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Журналист обратил внимание на сообщения The Wall Street Journal о том, что Германия стимулирует оружейное производство, в том числе на автозаводах.
Борисов пояснил, что немецкие автоконцерны проигрывают конкурентную борьбу, поэтому им приходится искать новую нишу. И они нашли ее — это вооружение, где высокая добавленная стоимость и практически нет конкуренции.
"Это прежде всего вооружение. Там можно выставить высокую добавленную стоимость. Если вам нужны танки, то вам уже не важно, стоят они 9 млн евро или 12. Такую же ситуацию мы наблюдаем с ракетами Patriot", — подчеркнул германист.
Их готовы сейчас покупать по любой цене, потому что запасы этих ракет расстреляли Израиль и монархии залива, защищаясь от атак Ирана, добавил политолог.
"Поэтому немцы поняли, что военное производство — это возможный выход из экономического тупика. Немцы начали производить беспилотники, и адреса этих предприятий в Мюнхене уже попали в известный список нашего Минобороны. Это Rheinmetall, Quantum System и Helsing. Эти дроны они опробуют на Украине, внедрив прорывные решения с искусственным интеллектом", — констатировал собеседник Украина.ру.
