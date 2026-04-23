Крах автопрома и танки за 12 миллионов: политолог о том, как Германия уходит в оружейный бизнес

Автомобильные предприятия Германии испытывают огромные трудности в конкурентной борьбе. Поэтому немецкая промышленность переориентируется на производство вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2026-04-23T17:56

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Журналист обратил внимание на сообщения The Wall Street Journal о том, что Германия стимулирует оружейное производство, в том числе на автозаводах. Борисов пояснил, что немецкие автоконцерны проигрывают конкурентную борьбу, поэтому им приходится искать новую нишу. И они нашли ее — это вооружение, где высокая добавленная стоимость и практически нет конкуренции.Их готовы сейчас покупать по любой цене, потому что запасы этих ракет расстреляли Израиль и монархии залива, защищаясь от атак Ирана, добавил политолог."Поэтому немцы поняли, что военное производство — это возможный выход из экономического тупика. Немцы начали производить беспилотники, и адреса этих предприятий в Мюнхене уже попали в известный список нашего Минобороны. Это Rheinmetall, Quantum System и Helsing. Эти дроны они опробуют на Украине, внедрив прорывные решения с искусственным интеллектом", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Тимофей Борисов: Канцлер Мерц дарит Украине миллиарды евро, чтобы вывести экономику Германии из тупика" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты европейского кризиса — в материале "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.

