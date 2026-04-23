Альянс трещит по швам, но продолжает угрожать России. Хроника событий на утро 23 апреля

НАТО готовит сценарии морской блокады и захвата Калининградской области, отрабатывая их на учениях ОЭС под руководством Британии. Однако внутри самого альянса нарастают противоречия, а его будущее вызывает всё больше вопросов — бывший генсек Столтенберг допустил, что через десятилетие НАТО может не сохраниться

2026-04-23T09:30

эксклюзив

хроники

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

сводка сво

россия

бпла

бпла сегодня

украина

Угроза российской земле: альянс отрабатывает блокадуЗападные страны отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области во время учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС). Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко."НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы. <...> Растет активность ведомых Великобританией ОЭС, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря", — сказал высокопоставленный дипломат.В январе бывший заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус сообщил, что у альянса есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Москвой. Летом прошлого года об этом же заявлял командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью, который утверждал, что страны блока спланировали оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил.Президент России Владимир Путин не раз предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться. В Москве подчеркивают, что Калининградская область — неотъемлемая часть Российской Федерации, и любые попытки ее блокады или захвата будут расцениваться как прямая агрессия против России с применением соответствующих ответных мер, вплоть до использования всего арсенала имеющихся средств.Будущее НАТО под вопросомМежду тем внутри НАТО усиливаются противоречия, а оценки будущего альянса становятся все более сдержанными. Об этом пишет газета "Взгляд", анализируя текущее состояние Североатлантического блока.Еще в 2023 году тогдашний генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявлял о расширении блока и открытости его дверей для новых членов. Однако спустя три года он публично допустил, что через десятилетие организация может не сохраниться в нынешнем виде.На этом фоне изменилась и риторика внутри альянса. В начале марта новый генеральный секретарь Марк Рютте обозначил НАТО как инструмент для демонстрации силы Соединенных Штатов на мировой арене. Однако подобная роль все чаще ставится под сомнение как самими европейскими членами, так и экспертами.Внутри блока нарастают разногласия. Американская сторона выражает недовольство действиями европейских союзников, которые, по мнению Вашингтона, недостаточно финансируют оборону и не несут равного бремени. В то же время в Европе критикуют политику США, особенно в свете недавних событий, связанных с войной на Ближнем Востоке и переориентацией американских ресурсов. Эти противоречия усиливают напряженность внутри альянса.Накануне Белый дом разделил страны НАТО на "хороших" и "плохих". Администрация США, по данным источников Politico, подготовила неофициальную классификацию стран НАТО, оценивая их вклад в дела альянса. Документ был подготовлен накануне визита генерального секретаря альянса Марко Рютте в Вашингтон.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дежурные расчеты ПВО отражали атаку в период с 20:00 мск 22 апреля до 07:00 мск 23 апреля.Беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении украинские формирования предпринимают контратаки у Липовки и Федоровки Второй, пытаясь замедлить продвижение российских войск к Рай-Александровке, однако эти попытки безуспешны. Российские подразделения уже закрепляются в самом селе, в районе улицы Дальней. Также ведется давление со стороны Калеников: наши бойцы продвигаются к укрепленному району на меловых склонах и через лесные массивы к Николаевке.На Константиновском направлении продолжается давление на Долгую Балку и Ильиновку. Отмечаются подвижки в районе Новодмитровки, российские подразделения продвигаются в направлении Молочарки. В районе Часова Яра бои не стихают, а также наши войска прижимают противника в Миньковке.На Добропольском направлении идут жесткие бои севернее Гришино. Российские подразделения оказывают давление на Новоалександровку, Василевку и опорные пункты противника, расположенные между этими населенными пунктами и Родинским. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, однако инициатива остается за российскими штурмовыми группами.На Купянском направлении в городе Купянск ведутся позиционные бои. Уничтожены склады и пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника в районе Великой Шапковки. На восточном берегу бои продолжаются у Новоосиново и Куриловки, где у врага создана плотная сеть дронов, что затрудняет продвижение российских подразделений, но не останавливает их.

Украина.ру editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня»

Кристина Черкасова

