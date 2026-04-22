Венгрию заставляют дружить с Украиной письменно
Венгрия должна будет представить письменное решение по своей позиции в отношении кредита Украине, сообщает 22 апреля издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов
Венгрию заставляют дружить с Украиной письменно
Венгрия должна будет представить письменное решение по своей позиции в отношении кредита Украине, сообщает 22 апреля издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов
"Главная новость заключается в том, что одобрение сделки будет запрошено в письменной форме. Это означает, что делегации должны будут изложить любые возражения в письменной форме в установленный срок... Отсутствие возражений означает одобрение", - пишет издание.
По словам дипломатов, эта процедура "призвана потребовать от Венгрии явного нарушения молчания, если она полна решимости сохранить свою оппозицию кредиту".
Постоянные представители стран ЕС намерены в среду на заседании в Брюсселе утвердить блокировавшийся последнее время Венгрией кредит Украине на 90 миллиардов евро с гарантией под бюджет Евросоюза. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, согласование стало возможным после парламентских выборов в Венгрии, где победу одержал оппонент Виктора Орбана Петер Мадьяр.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.