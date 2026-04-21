США оставили Эстонию без "хаймерсов": в чем причина
США оставили Эстонию без "хаймерсов": в чем причина - 21.04.2026 Украина.ру
США оставили Эстонию без "хаймерсов": в чем причина
США остановили поставки боеприпасов Эстонии до окончания конфликта с Ираном. Об этом 21 апреля сообщил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур после телефонного разговора с главой Пентагона Питом Хегсетом
2026-04-21T14:01
2026-04-21T14:01
2026-04-21T14:01
"На данный момент мы исходим из того, что поставки приостановлены до завершения войны в Иране. Если она затянется, нам определенно придется пересмотреть свои планы. Если этот конфликт затянется, то мы уже сейчас изучаем мировой рынок в поиске альтернатив", - отметил Певкур в интервью национальному гостелерадио ERR. Глава Минобороны Эстонии подчеркнул, что речь, в частности, идет о поставках боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковых ракетных комплексов Javelin. "Объемы [поставок] этого года исчислялись десятками миллионов", - добавил он.
эстония
сша
иран
новости, эстония, сша, иран, пентагон, минобороны
Новости, Эстония, США, Иран, Пентагон, Минобороны
США оставили Эстонию без "хаймерсов": в чем причина
США остановили поставки боеприпасов Эстонии до окончания конфликта с Ираном. Об этом 21 апреля сообщил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур после телефонного разговора с главой Пентагона Питом Хегсетом
"На данный момент мы исходим из того, что поставки приостановлены до завершения войны в Иране. Если она затянется, нам определенно придется пересмотреть свои планы. Если этот конфликт затянется, то мы уже сейчас изучаем мировой рынок в поиске альтернатив", - отметил Певкур в интервью национальному гостелерадио ERR.
Глава Минобороны Эстонии подчеркнул, что речь, в частности, идет о поставках боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковых ракетных комплексов Javelin. "Объемы [поставок] этого года исчислялись десятками миллионов", - добавил он.