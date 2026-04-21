Нефтедоллар качается, Венгрия движется к России, ВСУ атакуют кошек. Хроника событий на 13.00 21 апреля

ОАЭ предупредили США, что могут перейти на расчет за нефть в юанях или других национальных валютах. Индия уже это делает. Победитель выборов в Венгрии Петер Мадьяр может начать сближение с Россией, опасаются европейские лидеры. ВСУ атаковали центр реабилитации хищных животных

2026-04-21T13:00

Арабы и индусы отказываются от доллараОАЭ предупредили США, что при нехватке американских долларов страна может перейти к использованию китайского юаня или валют других стран. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на эмиратских и американских чиновников."В таком сценарии возникает скрытая угроза доллару США, который занимает доминирующее положение среди мировых валют отчасти из-за его почти исключительного использования в нефтяных операциях", - отметило издание.Эмиратский чиновник подчеркнул, что Центробанк ОАЭ не получал запроса со стороны Штатов на своп-линию, которая бы позволила ввести доллары по низкой цене для поддержания национальной валюты - дирхама.Ситуация в Ормузском проливе очень сильно бьет по монархиям в регионе, которые так или иначе находились в плотном сотрудничестве с США и пользовались их защитой, в том числе военной, заявил замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе со "Звездой"."А поскольку сейчас эта защита, мягко говоря, девальвировалась, то и значение доллара или обязательства арабских монархий по отношению к доллару уже не воспринимаются столь твердо, а являются фактором и риска, и торга, и вопросом безопасности и сотрудничества", - пояснил Гривач.По мнению эксперта, если отказ от доллара случится, то он "будет бить по долларовой финансовой системе гегемонии американского доллара в международных расчетах".К этому, похоже, уже идет. По данным агентства Bloomberg в конце марта Индия начала отказываться от доллара США при оплате российской нефти, переходя на альтернативные валюты. Эксперты связывают этот шаг с политикой Вашингтона и стремлением Нью-Дели снизить зависимость от американской валюты на фоне геополитической напряженности.Европа в шоке от поведения Петера МадьяраУльтиматум будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра Киеву в вопросе снятия вето на кредит в 90 млрд евро стал плохим сигналом для ЕС, пишет издание Independent."Брюссель открыто праздновал уход самого "обструкционистского" лидера Европы, Киев вздохнул с облегчением, а западные комментаторы поспешили объявить о конце "нелиберальной демократии" в Европе. Однако уже на этой неделе стало ясно: картина куда сложнее", — говорится в публикации.Издание напомнило, что Мадьяр заявил о готовности снять венгерское вето на критически важный для Владимира Зеленского кредит, но с условием возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба".Проигрыш партии Виктора Орбана на выборах многие восприняли как разворот Будапешта от Москвы. Однако позиция Мадьяра по вопросам энергетики и Украины указывает на более тонкую линию сближения — такую, которая может сыграть на руку России, пишет издание.Накануне, отвечая на вопросы журналистов, венгерский политик призвал Украину сдержать свое обещание и открыть транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба". Мадьяр отметил, что он не допустит никакого шантажа в этом вопросе."Мадьяр публично признал то, что в Брюсселе стараются не замечать: отказ от российской нефти для Венгрии невозможен в силу объективных причин. Это не политическая позиция, а факт", — подчеркнул профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в разговоре с RT.По его словам, Мадьяр, которого западные СМИ пытались выставить "прогрессивной альтернативой" Орбану, в ключевом вопросе придерживается той же позиции, что и его предшественник."И речь тут идёт о национальном прагматизме. Будапешт не может позволить себе деиндустриализацию и энергетический коллапс ради абстрактной идеи "наказания Москвы". Для венгерской экономики нефтепровод "Дружба" — это кровеносная артерия, и перерезать её может только самоубийца", — уверен Фельдман.Он также считает, что европейские чиновники уже сейчас в панике, поскольку видят, что с Мадьяром будет не так просто договориться.Военная хроникаВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 130 беспилотников и выпустили более 15 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба региона."В Грайворонском округе город Грайворон, села Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Ивановская Лисица, Козинка, Почаево и Рождественка подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакованы 18 беспилотниками, 4 из которых сбиты", - сказано в сообщении.Поздно вечером в селе Замостье от удара FPV-дрона получила баротравму 19-летняя девушка."Помощь оказана, она отпущена на амбулаторное лечение", - проинформировали в оперштабе, добавив, что повреждены два частных дома.По Белгороду ВСУ выпустили один БПЛА самолетного типа, по Белгородскому округу - 21 беспилотник, повреждены пять машин. Число мирных жителей, которые пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ, увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо."За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима пострадали два человека. В Великой Лепетихе удары беспилотников ранили замглавы округа Дмитрия Толчеева. Находится на лечении в Генической ЦРБ, возможна транспортировка в Крымскую республиканскую больницу", - написал Сальдо.В селе Коробки Каховского МО при обстреле жилого сектора получил ранение мужчина 1983 года рождения. Он госпитализирован в Каховскую ЦРБ.Питомцы Васильевского центра реабилитации хищных животных пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины, повреждены хозпостройка и два автомобиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Есть один случай, который выходит за рамки любой военной логики, - это абсолютно вопиющая и бессмысленная атака на Васильевский центр реабилитации хищных животных. Повреждены хозпостройки и два автомобиля, пострадали животные, которые оказались заложниками этой ненависти", - написал глава региона.Губернатор подчеркнул, что власти региона помогут восстановить поврежденные вольеры и отметил, что главная задача - оказать ветеринарную помощь пострадавшим животным.В Центре содержатся львы, тигры, леопарды, пантеры, барсуки, медведи, обезьяны, большое количество птиц, собак и кошек.

Никита Миронов

