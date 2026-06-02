Лазерное оружие, "зенитки" и пулеметы с ИИ: эксперт про очередной этап технологической гонки

Характер боевых действий меняется каждые несколько месяцев. России придется провести изменения в экономике и создать новое поколение средств борьбы за господство в воздухе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2026-06-02T04:15

Рассуждая о составляющих военной стратегии России, эксперт заявил, что сейчас идет очередной этап технологической гонки."Боевые действия меняются каждые несколько месяцев. Некоторые изменения, связанные с ударами по тылам и управляемыми дронами, затрудняют наши наступательные действия", — пояснил Кашин.По словам эксперта, сейчас идет новая волна технологий, связанных с противодроновой обороной. "Дроны-перехватчики быстро развиваются. Через несколько месяцев мы увидим новую динамику боевых действий, но это очень трудный процесс", — заявил собеседник издания."Если мы продолжаем войну, нам придется провести определенные изменения в экономике и продолжить работу над созданием нового поколения средств борьбы за господство в воздухе", — добавил Кашин."Это и лазерное оружие, и пулеметные установки с искусственным интеллектом, это и новые виды зенитных ракет", — резюмировал Василий Кашин.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.

новости, россия, оружие, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, технологии, дроны, ии (искусственный интеллект), экономика, украина.ру дзен, дзен сво, техника, военная техника