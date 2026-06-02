Лазерное оружие, "зенитки" и пулеметы с ИИ: эксперт про очередной этап технологической гонки
Характер боевых действий меняется каждые несколько месяцев. России придется провести изменения в экономике и создать новое поколение средств борьбы за господство в воздухе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Характер боевых действий меняется каждые несколько месяцев. России придется провести изменения в экономике и создать новое поколение средств борьбы за господство в воздухе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Рассуждая о составляющих военной стратегии России, эксперт заявил, что сейчас идет очередной этап технологической гонки.
"Боевые действия меняются каждые несколько месяцев. Некоторые изменения, связанные с ударами по тылам и управляемыми дронами, затрудняют наши наступательные действия", — пояснил Кашин.
По словам эксперта, сейчас идет новая волна технологий, связанных с противодроновой обороной. "Дроны-перехватчики быстро развиваются. Через несколько месяцев мы увидим новую динамику боевых действий, но это очень трудный процесс", — заявил собеседник издания.
"Если мы продолжаем войну, нам придется провести определенные изменения в экономике и продолжить работу над созданием нового поколения средств борьбы за господство в воздухе", — добавил Кашин.
"Это и лазерное оружие, и пулеметные установки с искусственным интеллектом, это и новые виды зенитных ракет", — резюмировал Василий Кашин.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.
