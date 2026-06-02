Реформа ТЦК как президентская кампания министра обороны Федорова. Как на Украине ищут замену Зеленскому - 02.06.2026 Украина.ру

На Украине готовят реформу ТЦК, которую в парламенте уже презентовал бывший цифровой вице-премьер, а ныне глава Минобороны Михаил Федоров. Ряд осведомленных журналистов пишут о том, что реформа будет в готовом виде представлена в середине июня, хотя сейчас у нее много критиков - начиная от депутатов ВР и заканчивая военными.

2026-06-02T05:38

Тем не менее, МО продавливает эти преобразования и именно сейчас. Почему, собственно? Ведь по заявлениям Зеленского, Киев уже обеспечил перелом на поле боя, а значит, ловить людей как собак и бросать их в окопы, больше нет необходимости: ВСУ типа справляются.Конечно, с одной стороны, реформа ТЦК должна сбить волну народного недовольства: слишком уж часто происходят конфликты между людоловами и потенциальными штурмовиками. С другой стороны, нельзя не заметить, что масштабная реформа мобилизационного института совпала с выделением Украине 90-миллиардного кредита ЕС. До этого времени все реформы в стране были на паузе, но как только в сторону Украины пошли европейские финансовые потоки, так потребности в реформе ТЦК прямо зашкалили.И уже сегодня в украинском парламенте депутаты ломают копья и зубы, обсуждая возможное распределение функций центров комплектации на две структуры. Одна из них - офис комплектования - возьмет на себя вопросы ведения воинского учета и проведения мобилизационных мероприятий. Другая - офис сопровождения - станет заниматься исключительно социальной поддержкой военнослужащих, их семей и ветеранов, а также выплатами. В Минобороны говорят, что идея проведения такой трансформации связана с многочисленными жалобами на методы работы ТЦК и стремлением убрать избыточную бюрократию. Но какая ж это борьба с бюрократией, если на месте одной структуры вырастает сразу две? И обе стоят денег, требуют новых штатов и повышенных зарплат. Так что, cкорей всего, речь идет об освоении новых бюджетов, которые пойдут не столько на модернизацию системы призыва, сколько в политическую копилку министра обороны. Ну, и на борьбу с противниками реформы.А сегодня главным препятствием к трансформации ТЦК является то, что ломать систему "загона" украинцев в ВСУ власть не заинтересована. И во время обсуждения реформы Федорова в парламенте было очень много споров о том, кто должен доставлять людей с улицы. В Минобороны эту функцию хотят перебросить на полицейских, но полиция против. Есть идея возложить эту непочетную миссию на представителей органов местного самоуправления, работодателей и даже работников коммунальных служб. Однако все они пытаются отмежевываться от мобилизации. "Где-то староста может сказать: „Как я пойду вручать повестку? А если он завтра погибнет, как смотреть в глаза родным?“", - критикует реформаторов член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз. Однако, это не останавливает инициаторов преобразований. По словам источников, представители Минобороны и Генштаба пока "допиливают" и "докручивают" свои концепции, которые потом должны быть оформлены в единый законопроект.Однако, его общие контуры уже вырисовываются. Во-первых, авторы реформы на пятом году войны задумались о том, что украинцы заканчиваются и неплохо бы не сжигать этот ресурс в мясных штурмах и лесополках. Об этом говорит появление пункта о необходимости "более рационально использовать человеческий ресурс". В презентации министра Федорова также сказано о том, что ТЦК разрушают общество, вместо того, чтобы укреплять его единство и мобилизацию "вокруг флага". Но тут, как говорится, поздно спохватились: общество давно расколото на тех, кто требует безжалостно расправляться с уклонистами, накладывать на них санкции, отбирать квартиры и машины и даже использовать огнестрельное оружие против саботажников; и на тех, кто отбивает несчастных жертв у людоловов и призывает сопротивляться военкомам всеми возможными способами. Так что вряд ли новая "справедливая" реформа ТЦК как-то замажет эти разрывы…Но больше всего интересна норма о предоставлении военной службе правопорядка (ВСП) функций досудебного расследования. Уж не знаем с чем это сравнить - с пресловутыми "тройками" или военным трибуналом? На самом деле, такая инициатива гарантирует превращение военной службы правопорядка в военную полицию со всеми вытекающими. Если ТЦК-шники могли беспредельничать только на улицах, то ВСП-шники получат право осуществлять обыски, досмотры, проникать в жильё и на предприятия Вопрос лишь в том, будут ли эти полномочия использоваться, в основном, для охоты на дезертиров, или же коснутся и преследований уклонистов, бегущих от военной службы?Ну, а ещё в рамках реформы предполагается разбронировать около 200 тысяч человек из 1,3 миллиона человек, которые сейчас забронированы на Украине. Это и медики, и студенты, и инженеры военных предприятий. Например, глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что по запросу Минобороны его ведомство готово частично разбронировать медицинских работников для их привлечения к службе в ВСУ и других силовых структурах. А государственная служба качества высшего образования заявила, что внеплановым проверкам из-за схем уклонения от мобилизации подвергнутся более 100 высших учебных заведений на Украине. В ходе проверки будет учитываться посещаемость, выполнение студентами учебных программ и планов и т. п. Тех студентов, кто всего этого не выполняет, отчислят. В результате они потеряют отсрочки от мобилизации и будут призваны в ВСУ. Не стоит забывать, что все эти люди уже зарегистрированы по месту реального проживания, имеют реальные документы, так что технически оказаться в армии разбронированные могут уже буквально через пару дней."По факту - общая картина выглядит хуже Афганистана с Талибами*. Украина Зеленского - ЧВК. Кто не уехал - уезжайте. Кто уехал - думайте, как не вернуться. Всех отловят по частям", - предупреждает украинский журналист Диана Панченко. Cпасти этих несчастных может лишь одно - торможение реформы ТЦК парламентом.Мы уже писали выше, что в Раде сформировалась довольно значительная группа критиков реформы во главе с руководителем налогового комитета ВР Даниилом Гетманцевым, который системно "избивает" министра Федорова. В частности, упрекает главу МО в отсутствии конкретных предложений по прекращению "позорных практик бусификации" и по перераспределению расходов МО, чтобы обеспечить повышение зарплат военным. Возмущается беспределом ТЦК и омбудсмен Лубинец. Он говорит, что никакая реформа не уменьшит количество нарушений военкомов против гражданских. Новые нормы и правила будут так же нарушаться военкомами, как нарушаются действующие. "Я продолжаю получать обращения по поводу системных нарушений прав человека. На практике мы видим: применение силы продолжается, задержания граждан продолжаются, изъятие личных вещей тоже. И самое циничное – это все делают в балаклавах! Хотя меня уверяли, что люди в балаклавах больше не будут участвовать в таких мероприятиях. Что соответствующий приказ выполняется. Где исполнение приказа Министерства обороны?! Кто контролирует его соблюдение, и кто ответит за его фактическое игнорирование?", - голосит правозащитник. И требует создать при Минобороны рабочую группу по работе ТЦК, что гарантирует затягивание реформы: она погрязнет в обсуждениях и заседаниях.Вот только не надо думать, что депутаты и омбудсмен аж кушать не могут, так переживают за правовую часть мобилизационной реформы. Речь идет о том, чтобы вставлять палки в колеса "молодому дарованию" Михаилу Федорову и гасить его амбиции. Не секрет, что Запад рассматривает кандидатуру бывшего "цифровика" как замену Зеленскому и всячески раскручивает возможного сменщика. Тем более, что "железный генерал" Залужный так и не взлетел. Зато есть молодой и перспективный глава Минобороны, нацеленный на слом зе-концлагеря. Сопротивление в Раде группы депутатов, ориентированных на днепропетровского олигарха Игоря Коломойского**, тоже нельзя не заметить - видимо, Игорю Валерьевичу проект "Федоров" мешает проталкивать какого-то нового "Голобородько". Как и ставленнику глобалистов Виктору Пинчуку, чей клеврет Гетманцев буквально "рвет как тузик грелку" автора реформы ТЦК. "Уже который день в стране говорят о реформе ТЦК, но никто её так и не увидел. Нет её даже на презентациях, только в словах министра. Когда же наконец будут решения, а не разговоры?" - показательно негодует налоговик.Впрочем, он сам признал, что все нападки на министра обороны связаны с президентскими амбициями Федорова, которые сегодня " не на часi" и вообще являются бесчестными, пока жив Владимир Александрович. - А причем тут реформа ТЦК? - спросите вы. А при том, что любая реформа в сфере мобилизации автоматически становится не просто управленческим решением, а политическим капиталом. И тот, кто сможет сегодня предложить украинцам более эффективную и менее болезненную модель комплектования армии, получает серьёзное преимущество в будущей борьбе за власть. Так что все споры вокруг преобразований ТЦК на самом деле являются показателем конфликта между различными элитными центрами, каждый из которых пытается не допустить усиления потенциального конкурента. И мы сегодня уже наблюдаем раннюю стадию борьбы за постзеленскую Украину, которая, несмотря на продолжающийся конфликт, уже постепенно проявляется внутри страны.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Елена Кирюшкина

