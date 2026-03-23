Ракеты против коридоров. США и Израиль могут ударить по китайскому плану Маршалла для Пакистана
Практически уже никто не сомневается, что одной из задач США в их войне с Ираном является всестороннее ослабление Китая – остановка поставок как энергоносителей (нефти и газа) в китайскую сторону, так и товарных потоков оттуда на Ближний Восток, и дальше в Европу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
США фактически погружают в хаос, а значит, в неработоспособность порты как Персидского залива (Хорремшехр, Абадан, Бушир, Дейр, Канган, Эселуйе, Ленге и Бендер-Аббас в Иране), так и Аравийского моря (порты Карачи и Гвадар в Пакистане, Салала в Омане и Мумбаи в Индии). Они фактически выводят из строя все транспортные и экономические коридоры, чьи маршруты и потоки заканчиваются в этих портах. Прерываются и торговля, и прочие экономические контакты, превращающие страны в партнеров в регионе и между собой, и во всем остальном мире. Все очень просто: если произведенные товары нигде не ждут или их некуда везти, чтобы продать, то все и останавливается. Порушенная логистика, неработающие торговые объекты, прерванная торговля – это и есть тот управляемый или неуправляемый хаос, который может стать главным итогом войны Израиля и США против Ирана, парализующей весь Ближний Восток.А все очень просто: в ежегодном отчете разведывательного сообщества, подготовленном правительством США и обнародованном пару дней назад на официальном сайте ведомства, наряду с Ираном, который США уже утюжат ракетами и бомбами, ключевой угрозой национальной безопасности Вашингтон назвал Россию, Китай, КНДР и… Пакистан.Да-да, Пакистан, который еще некоторое время назад рассматривался в США как партнер, который должен помочь американцам установить контроль в регионе и повлиять как на Индию, так и на Иран, а также всячески сдержать Китай. А сейчас – ключевая угроза, потому что, сказано в американском отчете, Пакистан занимался разработками различных типов систем доставки, включая новые, передовые или традиционные ракеты с ядерными и обычными боеголовками, способными достичь территории Соединенных Штатов.Но сейчас кроме ракетной угрозы среди глобальных и транснациональных угроз названы также миграционные процессы, киберугрозы, развитие технологий и ситуация в Африке. Отчет разведчиков называет эти проблемы вызовом и рекомендует руководству США мониторить их для обеспечения национальной безопасности, чтобы не было хуже.Как? А очень просто. С одной стороны, не давать укрепляться в регионе "врагам США" во главе с Ираном, Россией и Китаем, а значит, не выпускать из ближневосточного резервуара углеводороды, которые так нужны Китаю. С другой – перекрыть все возможные пути торговли китайскими товарами, чтобы они (товары) не попадали ни в Европу, ни в Африку.Иран уже подожжен и прервал Международный транспортный коридор (МТК) Север-Юг, удобный для торговли российскими товарами. Прекратился и поток иранских углеводородов в Китай. А теперь на очереди – товарные потоки из Китая и прекращение работы Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), связывающего города Китая с морскими портами Аравийского моря и доставляющего китайские товары в Западную Азию, потом в Европу и Африку.Значит, теперь США могут бить по КПЭК, чтобы китайские товары никуда не шли. Это будут удары по настоящему и будущему Китая. Ну и Пакистана, естественно, раз он помогает Китаю стать сильнее.Немного истории вопроса. Любой экономический коридор сегодня – это однозначно не пространство, зажатое стенами, или какой-то отдельный транспортный маршрут. Обычно это несколько инфраструктурных проектов (объекты логистики, железные и автомобильные дороги, электросети и т. д.), которые реализуют заинтересованные стороны. В данном случае – Китай и Пакистан, которые официально запустили КПЭК 20 апреля 2015 года. Первоначально стоимость проектов они оценили в 46 млрд долларов, но к 2017 году стоимость возросла до 62 млрд. Как официально договорились, 20% КПЭК — это долговое финансирование, в то время как 80% — это инвестиции в совместные предприятия (СП) с Пакистаном и Китаем. И, в принципе, понятно же, у кого денег больше.Важность КПЭК для себя обе страны тоже оценили по максимуму. Китай изначально рассматривал коридор как основу инициативы главы Китая Си Цзиньпина по созданию глобальной торговой инициативы "Один пояс – один путь" (ОПОП) для перевалки китайских товаров по всему миру. Коридор призван на тысячи километров сократить пути доставки нефти, газа и других товаров, создав сухопутный маршрут из западного Китая к Индийскому океану и обратно. Грузовым потокам не потребуется морем огибать Южную и Юго-Восточную Азию.Для Пакистана же КПЭК сравнивают с Планом Маршалла, который после Второй мировой войны восстановил Европу, превратив ее в цветущий сад.Вот план реализации КПЭК включает в себя 23 энергетических проекта, 7 крупных автомобильных и железнодорожных сетей, 9 Особых экономических зон (ОЭЗ) и расширение функционала порта Гвадар. Официальный Исламабад прогнозирует, что в период с 2015 по 2030 гг. КПЭК создаст более 2,3 млн рабочих мест, а это добавит от 2 до 2,5% к ежегодному экономическому росту страны.Если все инвестиции придут, то стоимость всех проектов будет примерно эквивалентна всем прямым иностранным инвестициям в Пакистан с 1970 года и составит 17% валового внутреннего продукта Пакистана на начало работы коридора.И процесс, что называется, пошел. 13 ноября 2016 года КПЭК начал частично функционировать, когда грузы из КНР были доставлены по суше в порт Гвадар для дальнейшей морской транспортировки в Африку и на Ближний Восток. К концу 2017 года были введены в эксплуатацию некоторые крупные энергетические объекты.Планы КПЭК утверждают, что в рамках коридора будет построена автомагистраль протяженностью 1100 км между городами Карачи и Лахором, а Каракорумское шоссе от Хасан-Абдаля до границы с Китаем будет полностью реконструировано и капитально отремонтировано.Железнодорожная сеть Пакистана также будет расширена, чтобы в конечном итоге соединиться с Южно-Синьцзянской железной дорогой в Кашгаре. 11 млрд долларов, необходимые для модернизации транспортных сетей, будут предоставлены за счет субсидированных льготных кредитов. Официальная статистика предполагает возврат от 6 до 8 млрд долларов в год от налогов, таких как дорожные и мостовые сборы.Но самое главное в том, что и Китай, и Пакистан, во-первых, получат от коридора то, что им нужно. Например, в рамках проекта будет проложена сеть трубопроводов для транспортировки сжиженного природного газа и нефти, включая трубопровод стоимостью 2,5 млрд долларов между Гвадаром и Навабшахом, чтобы транспортировать газ из Ирана. Частные консорциумы должны построить энергетическую инфраструктуру на сумму более 33 млрд долларов, чтобы помочь справиться с хронической нехваткой энергии в Пакистане.Вот только некоторые проекты, реализованные в рамках КПЭК в Пакистане: система метро Orange Line в Лахоре в октябре 2020 года (первый подобный проект в стране), угольная электростанция 1320 МВт в порту Касим, Карачи (общий объем инвестиций — 2,085 млрд долларов), угольная электростанция 1320 МВт в Сахивале, Пенджаб (общая стоимость — 1,912 млрд долларов), технический и профессиональный институт Pak-China в Гвадаре в сентябре 2021 года, электростанция 1320 МВт Thar Block-I (Shanghai Electric) на местном угольном топливе Thar.Во-вторых, как видим, все эти проекты реализуются и будут реализоваться без помощи и без присмотра со стороны коллективного Запада и США. Такие лакомые кусочки проплывут мимо жадных неоколониальных ртов, а это, как вы понимаете, с точки зрения "града на холме", не просто непорядок. Это еще и усиление Китая – главной угрозы. Ну и всех остальных – угроз поменьше.При этом бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан (2018-2022), наблюдая за успехами, еще несколько лет назад заявил в интервью пакистанскому телеканалу Dunya News: "Будущее Пакистана — с Китаем. Мы должны прояснить это. Наше развитие теперь тесно связано с Китаем". Надежда Хана на то, что запуск КПЭК должен был интегрировать Пакистан в мировую экономику.Поскольку КПЭК в значительной мере проходит по землям провинции Белуджистан, населенной местными террористами и сепаратистами, пакистанское правительство даже передало кураторство реализации проектов коридора армии, чтобы лично заинтересовать генералов в работе. Специалисты утверждают, что и пакистанская армия, и даже оппозиция действительно заинтересованы прежде всего в том, чтобы реквизировать КПЭК для решения проблем безопасности или хотя бы просто откусить кусок этого экономического и политического пирога, используя для этого, возможно, даже особые "оборонные экономические зоны".Конечно, такое развитие событий – уплывающие экономические дивиденды, рост экономического и политического влияния недругов – не могло остаться без внимания и глобальных "толерастов" Джо Байдена, и сменивших их MAGA-изоляционистов Дональда Трампа. Они начали ставить палки в колеса, подключили к делу Индию, сопротивляющуюся влиянию Китая в регионе, европейцев.Сначала это были вполне мирные, конкурентные способы. В 2023 году, 9-10 августа, в Нью-Дели состоялся очередной саммит "Большой двадцатки" (G20), на котором было подписано соглашение о создании экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа (India-Middle East-Europe Economic Corridor -- IMEC), проект стоимостью в 20 млрд долларов. В него вошли Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Германия, Франция, Италия, Евросоюз и США.Этот коридор должен был соединить железнодорожным и морским транспортом Индию и ближневосточные государства с Западом, чтобы обеспечить экономическое развитие в странах по двум частям маршрута: восточному – от Индии до стран Персидского залива и северному – от арабских стран до ЕС. И чтобы стать альтернативой китайскому ОПОП и, разумеется, КПЭК.Ничего из этого не вышло, и через два с небольшим года Запад начал войну. Бомбами и ракетами жахнул по всем коридорам сразу. И своим, и чужим. Западные люди со светлыми лицами, обитающие в "цветущем саду", решили, что для усмирения "джунглей" такой метод – в самый раз. Джунгли реально горят…О борьбе транспортных коридоров в регионе читайте в статье Владимира Скачко "Пекин и Москва согласуют позиции. ОПОП и МТК Север-Юг против IMEC – сотрудничество или конкуренция"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20260320/obmanutye-proksi-shakaly-agressorov-beludzhi-separatisty-na-sluzhbe-anglosaksov-i-indii-1077015521.html
Владимир Скачко
Владимир Скачко
