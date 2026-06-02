Удары по ЗАЭС, Каменке-Днепровской и Энергодару: Алехин об активизации атак БПЛА на Запорожье
На прошлой неделе значительно выросла активность украинских БПЛА на Запорожье. Атакам подвергаются Каменка-Днепровская, Водяное и Энергодар. Это может свидетельствовать о подготовке если не полноценного десанта, то отвлекающего удара. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе значительно выросла активность украинских БПЛА на Запорожье. Атакам подвергаются Каменка-Днепровская, Водяное и Энергодар. Это может свидетельствовать о подготовке если не полноценного десанта, то отвлекающего удара. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Ранее ВСУ дважды атаковали Запорожскую АЭС. 30 мая украинский дрон-камикадзе на оптоволокне поразил машинный зал энергоблока №6, пробив стену в 10 метрах от реактора. На следующий день, 31 мая, под обстрел попал транспортный цех станции — уничтожены шесть автобусов и две "Газели", пострадавших нет. Глава "Росатома" Алексей Лихачев назвал это первой целенаправленной атакой на основное оборудование станции.
По мнению Алехина, ситуация на южном направлении остается сложной, особенно на Запорожском участке. "Значительно выросла активность украинских дроноводов в ударах по Каменке-Днепровской, Водяному и Энергодару", — пояснил эксперт.
"Каждые 20–30 минут местные паблики сообщают об атаках дронов по городу, счет которых идет на десятки. Есть погибшие и пострадавшие среди местного населения", — заявил он.
Алехин также обратил внимание, что целями ВСУ становятся и сотрудники Запорожской АЭС. "Это может свидетельствовать о подготовке противником если не полноценного десанта, то отвлекающего удара через камыши на дне бывшего Каховского водохранилища", — добавил эксперт.
"Допустить утрату Запорожской атомной электростанции нельзя: выбивать оттуда даже малые группы противника будет крайне сложной задачей. К тому же ВС РФ будут весьма стеснены в средствах поражения, поскольку ЗАЭС — не тот объект, который стоит подвергать авиаударам", — резюмировал автор материала.
