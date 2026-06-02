Что случилось с Аллой Пугачёвой? Фиктивные браки и общество пираний

Недавно появились кадры, снятые блогером на Кипре. Немолодая женщина с трудом бредёт по набережной, опираясь на палочку. Кто это? Неужели Алла Пугачёва?

2026-06-02T07:12

Блогер подошёл, попросил автограф, Пугачёва расписалась на листочке, не отказала в совместном фото. Да, это она!В прошлые времена такое даже представить было невозможно. Пугачёва без охраны? Без свиты поклонников, приспешников, слуг и мужей? Как простая пенсионерка - турист. Ушла, опираясь на палочку, и затерялась в толпе.Супруг - иноагент Галкин* на гастролях, как обычно в последнее время. Сделал пластические операции, нарастил мускулы, омолодил тело.Делает бесконечные селфи в одежде и почти без неё. Странное увлечение своим телом и "вечной молодостью" для 50-летнего мужчины.Супруг-иноагент постоянно публикует кадры с "прекрасным собой" из различных городов мира, и это не Лимассол. Всё время на гастролях!Дети - в Лондоне, в престижных частных школах.Те, ради кого Пугачёва уезжала, по крайней мере так она декларировала, не с ней. Оставили жену и маму проживать на Кипре в одиночестве. Что-то не видно рядом ни толпы поклонников, ни друзей-иноагентов.Только случайный проезжий блогер с удивлением может узнать в ней "королеву советской эстрады".Жизнь теперь у Пугачевой совсем не та, что в замке, в Подмосковье. А кстати, что с замком?Что с замком?Замок в деревне Грязь, в котором можно было бы спокойно жить да поживать, постепенно приходит в запустение. Продать его не удаётся.Цену уже снизили с 1 миллиарда до 225 миллионов рублей. Никто не берёт. Теперь уже, по слухам, готовы отдать за 110 миллионов. И покупателя нет!Семейству иноагента уже предлагают сделать "музей уходящей эпохи" и пускать туда экскурсии. Это, пожалуй, единственный выход."Царский дворец" (площадью 1821 метр) сегодня не нужен никому. Его же ещё надо содержать! Кроме того, он отражает специфические вкусы семейства. Бьющая в глаза роскошь, для жизни этот замок-дворец приспособлен мало.Да и мода на дворцы уже прошла.А иноагент Галкин и супруга его Пугачёва как будто остались в том же самом прошлом, на том же самом месте. Где они получали любовь и овации публики, и также, что немаловажно - баснословные гонорары. И набивали дорогущим барахлом 1821 квадратный метр своей "хатынки".Как это произошло?Как народная певица, которую любили миллионы, оказалась вместо своего дворца - в чужой стране, без единого близкого человека рядом?Речь не идёт о бытовом дискомфорте или отсутствии денег.Она продолжает получать гонорары и отчисления за исполнение своих произведений. Публиковалась цифра: 100 миллионов рублей заработала официально Алла Пугачёва с 2022 года, за время отсутствия в стране.Конечно, это не то, что раньше. Но и "бедной пенсионеркой" назвать её невозможно.Но деньги - далеко не самое главное. За эти четыре года Алла Пугачева потеряла статус, славу и любовь миллионов, уважение некогда близких людей.То, что происходит сегодня - это закономерный результат. Алла Пугачёва пришла к нему не в момент отъезда из России, а гораздо раньше.Всё очень просто, и выводы можно было сделать, уже рассмотрев интерьеры замка в Грязях.Этот замок - практически квинтэссенция жизни "примадонны и её супруга": желание пустить пыль в глаза, кич, эклектика, демонстрация "успешного успеха" и фантастическое нежелание посмотреть на себя со стороны хотя бы с долей иронии.А гордыня, высокомерие, чувство собственной важности и исключительности закономерно приводят к неправильной оценке реальности.Тоже самое было причиной эмиграции большинства тех, кто рванул из страны с началом СВО.В 2022 году деятели из дуэта "Литл Биг", уехавшие на запад, с чувством невероятного превосходства называли себя, Пугачёву и других "поуехавших" - "философский пароход 2.0"А сама Алла со злобой заклеймила сограждан "холопами и рабами".Ну какой "философский пароход" из музыкантов и певцов? Это просто смешно. Особенно, конечно, клоун и пародист иноагент Галкин* годится на роль "философа".Но думали они все именно так: есть "мы, неприкасаемые" и есть "холопы и рабы".Иски за "базар лицемерия"Сегодня против Пугачёвой подают иски.В частности, из-за её последнего интервью, которое было проплачено, как утверждает общественник Виталий Бородин, иноагентом Михаилом Ходорковским** (находится в списке экстремистов и террористов). Получила за него Пугачёва, конечно, по слухам, 1 миллион долларов.Иск подала воронежская пенсионерка 86 лет, Анастасия Никифоровна, "за дискредитацию армии, оскорбление народа и реабилитацию сомнительных личностей".Адвокат и ветеран Афганской войны Александр Трещёв подал против Пугачёвой иск о защите чести и достоинства. "За оскорбление армии, оправдание терроризма и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева"."Приличный, интеллигентный человек", назвала Дудаева Пугачева в интервью. Посетовала, что не смогла "ничего сделать, чтобы он остался жив".Вообще если раньше были сомнения: возможно, Пугачева говорит под воздействием окружения, не своими словами, то после интервью, которое она дала осенью прошлого года, эти сомнения исчезли.Абсолютно точно высказалась об этих откровениях "примадонны" официальный представитель МИД Мария Захарова:"Вы знаете, есть произведение, называется "Ярмарка тщеславия", а это был "базар лицемерия".А известный продюсер Леонид Дзюник об этом интервью Пугачёвой сказал так: "15 минут интервью могут перечеркнуть десятилетия карьеры."Пугачева сообщила, что оказывается, "родина её предала", сравнила свой круг общения: "раньше были воробьи, лебеди и журавли, а теперь пираньи, которые жрут друг друга"Слезливо рассказала об отъезде ("детей начали травить в школе: вы дети шпионов"). Это, конечно же, ложь. Статус иноагента Галкин* получил в сентябре, а семейство уехало в Израиль в марте. "На лечение", утверждала тогда Пугачева.В этом интервью, действительно, очень много лицемерия. Даже как-то неловко становится за Аллу Борисовну.Браки были фиктивными!Отдельная история - это рассказ про браки. С возмущением откликнулись почти все бывшие мужья Пугачевой.Брак с иноагентом Галкиным*, утверждает Пугачева, очень гармоничный. Основан на благородстве.Остальные же браки, увы, заключались по расчету - расчетливыми были, конечно же, бывшие мужья.С лёгкостью Пугачева перечеркнула годы близких отношений, совместного творчества.В чем же был расчёт?Стефановичу нужна была московская прописка.Брак с Киркоровым заключен был якобы по просьбе мамы. Виктория Киркорова просила: "Прошу тебя. Не оставляй его. Будь как мать ему".И Пугачёва решила быть как мать, но почему-то в качестве жены.Теперь же Филипп "только насмехается надо мной в каких-то КВН. Но в принципе, видно, что благодарен мне."Про все свои браки, кроме первого и последнего, она говорит так: "Они никто без меня. Пользовались мной, вот и всё"."Кто кем пользовался"?Возмутились, естественно, все мужья.Евгений Болдин:"Для меня те годы были жизнью, наполненной страстью и высокой целью. Услышать, что это была всего лишь "услуга" - причиняет жуткую, сводящую скулы боль".Филипп Киркоров:"Она отказывается уважать собственное прошлое и тех, кто дышал с ней в унисон каждую секунду. Невыносимо горько. "Сергей Челобанов:"Я искренне не могу понять... Была настоящая магия. Мы горели творчеством и растворялись друг в друге. Назвать ту огненную страсть банальным одолжением, значит, плюнуть в лицо правде.Той настоящей живой и пульсирующей Аллы больше нет. Её место занял холодный расчётливый образ, запрограммированный на извлечение выгоды и поддержание искусственного имиджа".Старый друг и коллега Александр Буйнов:"Сейчас этот ядовитый сарказм отравляет её саму. Жизнь стремительно ушла вперёд, а она намертво застряла в комфортных иллюзиях."Ложь или деменция?По поводу всех этих рассказов про то, кто кому должен, высказался Леонид Дзюник, бывший продюсер Филиппа Киркорова:"Она же далеко, поэтому можно оскорблять коллег, людей, которые поддерживают СВО. Она много врёт, говорила, что жила на нищенские гонорары. Пугачёва не ехала в гастрольные туры, если ей не были организованы левые концерты. Гребла бабло лопатой. Сказала, что Киркоров ей должен. Да это она ему должна. Когда они были в браке, Пугачёва практически не работала. Присваивала себе гонорары Филиппа. Потом шла и проигрывала их в казино. А потом ещё часть спустила на бизнесы типа чипсов. "Депутат Госдумы Виталий Милонов:"Наверное, у нее деменция. Она оправдывает террористов-убийц, утверждает, что близка с ними. Её якобы предала родина. Но решение уехать из страны она принимала добровольно."Многие подозревают, что у Пугачёвой проблемы со здоровьем. Если это так (а скорее всего, что так), возникают большие вопросы к тем, кто использует "женщину, которая уже не поёт".*Признан в РФ иноагентом**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Елена Мурзина

