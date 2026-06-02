"Европейские удары вглубь России руками Украины": Кашин о новом этапе эскалации - 02.06.2026 Украина.ру
"Европейские удары вглубь России руками Украины": Кашин о новом этапе эскалации
Если Украина будет запускать тысячи дронов, эскалация выйдет за ее пределы и затронет страны ЕС. Россия может войти в режим ядерного кризиса, так как ограничивать реакцию территорией Украины будет невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Если Украина будет запускать тысячи дронов, эскалация выйдет за ее пределы и затронет страны ЕС. Россия может войти в режим ядерного кризиса, так как ограничивать реакцию территорией Украины будет невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Журналист поинтересовался, готова ли Россия к тому, если Украина сможет запускать тысячу "Лютых" и сто "Хорнетов" в сутки. Эксперт ответил, что это будет следующий этап эскалации.
"Именно с этим связано заявление Минобороны с публикацией адресов европейских заводов, где эти дроны собираются", — пояснил Кашин.
По словам собеседника издания, на этом этапе эскалация может выйти за пределы Украины и затронуть отдельные страны Евросоюза. Кашин добавил, что если это произойдет, Россия может прийти в режим "ядерного кризиса".
По словам эксперта, с какого-то момента ограничивать реакцию территорией Украины будет невозможно. "Фактически это будут европейские удары вглубь российской территории руками Украины", — резюмировал Василий Кашин.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.
