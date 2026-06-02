https://ukraina.ru/20260602/energeticheskie-voyny-lyudi-trampa-natselilis-na-balkany-es-uprsya-v-svoy-zhe-tsenovoy-potolok-1079695868.html

Энергетические войны: Люди Трампа нацелились на Балканы, ЕС упёрся в свой же "ценовой потолок"

Энергетические войны: Люди Трампа нацелились на Балканы, ЕС упёрся в свой же "ценовой потолок" - 02.06.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Люди Трампа нацелились на Балканы, ЕС упёрся в свой же "ценовой потолок"

Установленный ЕС динамический механизм установления "ценового потолка" на российскую нефть привёл к тому, что её стоимость пришлось бы резко поднять. Теперь в Брюсселе срочно меняют свои же правила.

2026-06-02T06:11

2026-06-02T06:11

2026-06-02T11:15

сша

балканы

россия

дональд трамп

милорад додик

джо байден

ес

the guardian

фбр

brent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074336970_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_9182ab45a0a3ac6952430b34be9c4dfe.png

Люди Трампа хотят заменить российский газ американским СПГ на БалканахМалоизвестная американская компания AAFS Infrastructure and Energy близка к получению концессии на строительство и эксплуатацию газопровода через Балканы, который позволит заменить поставки трубопроводного газа из России сжиженным природным газом (СПГ) из США, сообщило 30 мая британское издание The Guardian. Сама компания основана людьми, близкими к Дональду Трампу, и ей содействует лидер боснийских сербов Милорад Додик, считающийся пророссийским политиком, отмечено в материале.В нём рассматриваются биографии генерального директора AAFS Джо Флинна и его заместителя Джесса Бинналла. Как пишет Guardian, Бинналл – известный адвокат движения MAGA. Он был советником предвыборной кампании Трампа в 2016 году, в 2020 году стал одним из главных критиков победы Джо Байдена, защищал Трампа и его сына в судебных процессах, связанных с атакой на Капитолийский холм.Когда Трамп вернулся на пост президента в прошлом году, Бинналл добился выплаты компенсации в размере $1,25 миллиона Майклу Флинну – бывшему советнику по национальной безопасности в первый срок Трампа, который ранее признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с Россией. Бинналл и ранее сотрудничал с братом Флинна, Джо, предпринимателем в сфере здравоохранения, также не имеющим никакого опыта в строительстве газопроводов.Guardian приводит заявление Госдепартамента США, в котором говорится, что "газопровод "Южный интерконнектор" был приоритетом правительства США в течение последних трёх администраций", и что он "расширит и диверсифицирует энергетический сектор Боснии и Герцеговины, предоставив БиГ больший контроль над своим энергоснабжением за счёт доступа к природному газу на рыночных условиях и снизив зависимость от единственного, ненадёжного источника".На данный момент единственный магистральный газопровод в Боснию и Герцеговину (БиГ) проложен из Сербии. Газопроводу более 40 лет, по нему БиГ получает российский газ, который приходит на Балканы по продолжению одной из веток "Турецкого потока" – газопроводу "Балканский поток", идущему через Болгарию и Сербию. Хотя газопровод проходит через территорию Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ), основные потребители газа находятся в мусульмано-хорватской федерации (ФБиГ, второй энтитет БиГ).США, как и ЕС, много лет поддерживают план прокладки газопровода "Южный интерконнектор", который связал бы БиГ с СПГ-терминалом на хорватском острове Крк, куда в основном поставляют сжиженный газ из США. Речь о продолжении существующей газотранспортной сети Хорватии в направлении БиГ (75 км) и постройке газопровода от хорватско-боснийской границы до города Травник (170 км), куда ныне доходит газопровод из Сербии. Таким образом, кроме всего прочего, будет создана ещё одна возможность поставки американского СПГ на сербский рынок.Этот план активно продвигала администрация Джо Байдена, а по информации Guardian, "с момента их [Флинна и Бинналла] присоединения к проекту, он пользуется сильной и открытой поддержкой со стороны администрации Дональда Трампа". В марте 2026 года в БиГ приняли новый закон, согласно которому компания AAFS была назначена подрядчиком строительства трубопровода "Южный интерконнектор", стоимость которого оценивается более чем в 800 миллионов евро. Открытый тендер не проводился, что вызвало беспокойство Брюсселя, при этом посольство США в БиГ заявило, что "началась новая эра энергетической безопасности на Балканах".Но чтобы в БиГ что-то началось, необходимо согласие трёх государствообразующих народов – сербов, хорватов и мусульман-бошняков. Два последних народа обычно совместно играют против сербов, о чём свидетельствует судьба проекта "Новый восточный интерконнектор". Это газопровод из Сербии в Северную часть БиГ, который позволил бы газифицировать значительную часть Республики Сербской, в том числе самый большой город РС – Баня-Луку. Самому проекту более 10 лет, но в 2023-м его наглухо заблокировали бошняки и хорваты, хотя он позволил бы газифицировать большой город Тузла на территории ФБиГ. В ответ сербы противились началу строительства "Южного интерконектора".Но в последнее время ситуация изменилась. Лидер боснийских сербов Милорад Додик, против которого администрация Джо Байдена ввела санкции, в октябре минувшего года добился их снятия. Это произошло благодаря лоббистской деятельности Майкла Флинна, которая обошлась Додику в 100 тысяч долларов. А 7 апреля 2026 года в Баня-Луку прибыл Дональд Трамп-младший, который формально руководит семейной бизнес-империей. Он подчеркнул преимущества покупки американского газа. "Это очевидно. С помощью этого можно решить множество проблем, как деловых, так и, откровенно говоря, геополитических. Я думаю, это огромная возможность", – сказал Трамп-младший."Додик является союзником Владимира Путина. Существующий трубопровод в БиГ не только поставляет российский газ, усиливая влияние Путина на Балканах, но и проходит через сербскую территорию, предоставляя им влияние на энергоснабжение всей страны. Но Додик получил чёткий сигнал о том, что новый газопровод является приоритетом для США, и что с этим проектом нельзя шутить", – пишет британское издание.Вскоре после визита Трампа-младшего, в конце апреля, Додик дал понять, что сербы не будут блокировать план Бинналла-Флинна. Это фактически завершает процесс захвата ключевого европейского энергетического проекта соратниками Трампа, заключает Guardian. Как отмечают боснийские комментаторы, теперь ничто не сможет помешать "Южному интерконнектору", поскольку в середине мая этого года США добились ухода в отставку так называемого "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта, который противился строительству нового газопровода.ЕС может приостановить действие "ценового потолка" на российскую нефтьЕвросоюз рассматривает возможность временно заморозить увеличение потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок. Об этом в воскресенье 31 мая сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Напомним, так называемый "потолок цен" – это установленный максимальный лимит цены на российскую нефть Urals, при превышении которого компаниям из стран, поддержавших ограничение, запрещено страховать, перевозить и обслуживать грузы с российской нефтью и нефтепродуктами. Цель этой меры, введённой странами ЕС и G7 – сократить доходы России от экспорта своей нефти, но при этом сохранить ее поставки на мировой рынок.В 2025 году ЕС утвердил динамический механизм, обеспечивающий автоматическое установление ценового потолка каждые шесть месяцев на уровне на 15% ниже среднерыночной цены российской марки Urals. Текущая ценовая отметка зафиксирована на уровне в $44,1 за баррель, её пересмотр запланирован на конец лета. Но плановый пересмотр, вероятно, привёл бы к повышению "потолка" минимум до $65 за баррель, что выше прежнего уровня в $60, согласованного G7, пишет агентство. Причина – резкий рост рыночных цен на Urals в связи с кризисом на Ближнем Востоке.Среди рассматриваемых властями ЕС вариантов – сохранение потолка на уровне в 44,1 доллара, приостановка динамического и автоматического повышения до конца года или ограничение любого роста 60 долларами, уточнили собеседники агентства. Этот шаг, как ожидается, станет частью 21-го пакета санкций ЕС, который должен быть доработан и представлен в начале июня.Помимо этого, в рамках нового санкционного пакета обсуждается ужесточение рестрикций в отношении банковских структур, нефтяных трейдеров, НПЗ и криптобирж, расположенных в третьих странах. Кроме того, под ограничения попадут ещё около 20 газовозов, перевозящих российский СПГ.Евросоюз также думает над введением экспортного контроля примерно для двух десятков компаний (в том числе из Китая, Индии, Турции и государств Центральной Азии), считая их связанными с РФ. Оценивается также возможность поддержки клиринговой палаты Euroclear – поводом послужило решение московского суда, которое потенциально даёт Центробанку РФ право на конфискацию её активов.При этом цены на нефть продолжают рост. Августовский фьючерс на нефть марки Brent в понедельник подорожал на 3,1%, до $93,94 за баррель (в ходе торгов его стоимость превышала $94,4), WTI с поставкой в июле поднялась в цене на 3,7%, до $90,59 за баррель. С другой стороны, это ощутимо ниже $100-110 за баррель на пике кризиса, связанного с войной Израиля и США против Ирана.Судя по всему, дело в том, что макроэкономическая статистика даёт неутешительный прогноз для нефтяного спроса. Опубликованные в минувшие выходные данные показали замедление деловой активности в промышленности Китая, что усилило беспокойство о темпах роста второй по величине экономики мира, а с ней – и темпах роста спроса на энергоносители в КНР.Аналитики Goldman Sachs в воскресенье предупредили, что слабый спрос на нефть в Китае и Европе создаёт серьёзные риски. Банк ожидает в четвёртом квартале $90 за баррель Brent и $83 за WTI, однако признаёт, что перебои с поставками на Ближнем Востоке всё ещё способны толкнуть котировки вверх.При этом рынок пока не видит подвижек в мирных переговорах США и Ирана, а значит, перспектив об открытии Ормузского пролива. В воскресенье Вашингтон официально подтвердил, что нанёс удары по иранским городам Горук и Кешм, целясь в станции РЛС и центры управления дронами. Иран не остался в долгу: в понедельник Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по американской авиабазе.Но даже в случае подписания какого-то соглашения между Вашингтоном и Тегераном и формального открытия Ормузского пролива судоходство там в одночасье не наладится – хотя бы из-за заминированных вод на маршруте. "Само по себе соглашение не гарантирует резкого увеличения объёмов поставок", – считает Тони Сикамор, старший рыночный аналитик международной инвестиционной группы IG.Киевский режим продолжает буксовать на всех фронтах — от финансового до военного. Евросоюз тормозит первый транш кредита, гадалка Ермака предрекает новые разоблачения, а ВС РФ освобождают Донбасс. Подробнее - в материале Украина рискует не получить €9,1 млрд помощи, гадалка Ермака снова в игре. Итоги 1 июня

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

сша

балканы

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

сша, балканы, россия, дональд трамп, милорад додик, джо байден, ес, the guardian, фбр, brent, эксклюзив, украина.ру