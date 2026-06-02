Трамп назвал возможный срок заключения сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности заключения сделка между Вашингтоном и Тегераном уже в течение следующей недели. Об этом в ночь на 2 июня сообщает РИА Новости

2026-06-02T03:43

Глава Белого дома рассказал телеканалу ABC о перспективе сделки о сохранении режима прекращения огня и открытии Ормузского пролива."В течение следующей недели", — заявил Трамп, отметив, что ситуация выглядит хорошо."Это не просто для них [Ирана]. Вообще-то, это не просто и с нашей точки зрения. Но мы получаем то, что должны", — добавил президент США.При этом Трамп признал, что в настоящее время сделка ещё не согласована, остаётся несколько нерешённых вопросов.На вопрос о том, когда может закончиться работа над меморандумом по Ормузу, он ответил, что речь может идти о следующей неделе.Ранее сообщалось, что Тегеран принял решение полностью заблокировать Ормузский пролив и "активизировать другие фронты", в том числе Баб-эль-Мандебский пролив, а также приостанавливает переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

