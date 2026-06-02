Политолог: Крымчане сделали свой выбор в 2014 году и каждый день убеждаются в его правильности - 02.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260602/politolog-krymchane-sdelali-svoy-vybor-v-2014-godu-i-kazhdyy-den-ubezhdayutsya-v-ego-pravilnosti-1079673978.html
Политолог: Крымчане сделали свой выбор в 2014 году и каждый день убеждаются в его правильности
Политолог: Крымчане сделали свой выбор в 2014 году и каждый день убеждаются в его правильности - 02.06.2026 Украина.ру
Политолог: Крымчане сделали свой выбор в 2014 году и каждый день убеждаются в его правильности
Крымчане сделали свой выбор еще в 2014 году и за 12 лет каждый раз убеждались в его правильности. Ради этого выбора они прошли тяжелые испытания, которые были преодолены при поддержке всей остальной России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал крымский политолог Владимир Джаралла
2026-06-02T05:15
2026-06-02T05:15
новости
украина
крым
россия
владимир джаралла
дмитрий соин
украина.ру
нато
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076920622_0:213:3083:1947_1920x0_80_0_0_08cb00b9b1ad774a62e0cb037ee599d5.jpg
Журналист отметил, что сейчас поступает много сообщений о том, что Украина фактически приступила к "дроновой блокаде" Крыма. Говорится и об охоте беспилотников за бензовозами на сухопутной трассе через Мариуполь, и о многочасовых пробках на Керченском мосту.Отвечая на вопрос о том, сумеет ли Крым избежать "веселого" лета, эксперт заявил, что массовой паники точно не будет."Я понимаю, что эта фраза заезженная, но мы сделали свой выбор еще в 2014 году, и за все эти 12 лет каждый раз убеждались в правильности своего выбора. Более того, ради нашего выбора мы прошли тяжелые испытания, которые были преодолены при поддержке всей остальной России", — пояснил Джаралла.По словам политолога, у крымчан есть вечные внутренние сложности и накопившиеся проблемы, не всем нравятся ограничения доступа в интернет. Однако все эти общие рассуждения сейчас отходят на второй план, поскольку вопросы безопасности и боевых действий важнее всего."Мы понимаем, что все мы в одной лодке под названием "Крым". Может быть, это звучит пафосно. Но именно эти моменты включаются в регионе во время тяжких испытаний", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: Россия прорвет дроновую блокаду Крыма, когда технологически победит Украину и Европу" на сайте Украина.ру.Системные удары по Киеву нужно рассматривать как мощный информационный повод, который надо правильно использовать. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.
украина
крым
россия
крымский мост
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076920622_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d03b8bc84afd061748c9edc50c1d3ec7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, крым, россия, владимир джаралла, дмитрий соин, украина.ру, нато, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, крымский мост, новости россии
Новости, Украина, Крым, Россия, Владимир Джаралла, Дмитрий Соин, Украина.ру, НАТО, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Крымский мост, новости России

Политолог: Крымчане сделали свой выбор в 2014 году и каждый день убеждаются в его правильности

05:15 02.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Крымчане сделали свой выбор еще в 2014 году и за 12 лет каждый раз убеждались в его правильности. Ради этого выбора они прошли тяжелые испытания, которые были преодолены при поддержке всей остальной России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал крымский политолог Владимир Джаралла
Журналист отметил, что сейчас поступает много сообщений о том, что Украина фактически приступила к "дроновой блокаде" Крыма. Говорится и об охоте беспилотников за бензовозами на сухопутной трассе через Мариуполь, и о многочасовых пробках на Керченском мосту.
Отвечая на вопрос о том, сумеет ли Крым избежать "веселого" лета, эксперт заявил, что массовой паники точно не будет.
"Я понимаю, что эта фраза заезженная, но мы сделали свой выбор еще в 2014 году, и за все эти 12 лет каждый раз убеждались в правильности своего выбора. Более того, ради нашего выбора мы прошли тяжелые испытания, которые были преодолены при поддержке всей остальной России", — пояснил Джаралла.
По словам политолога, у крымчан есть вечные внутренние сложности и накопившиеся проблемы, не всем нравятся ограничения доступа в интернет. Однако все эти общие рассуждения сейчас отходят на второй план, поскольку вопросы безопасности и боевых действий важнее всего.
"Мы понимаем, что все мы в одной лодке под названием "Крым". Может быть, это звучит пафосно. Но именно эти моменты включаются в регионе во время тяжких испытаний", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: Россия прорвет дроновую блокаду Крыма, когда технологически победит Украину и Европу" на сайте Украина.ру.
Системные удары по Киеву нужно рассматривать как мощный информационный повод, который надо правильно использовать. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКрымРоссияВладимир ДжараллаДмитрий СоинУкраина.руНАТОГлавные новостиглавноеСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОКрымский мостновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:10"Отличные танки, зарекомендовали себя наилучшим образом": Кудря о Т-90М "Прорыв" на СВО
14:58Польша поддерживает ограничения доступа к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста
14:55Избивают и шантажируют. Правда о том, что происходит с политзаключенными в Винницкой ИК №86
14:43Роман Романов: кто он
14:42Елена Панина: кто она
14:39"Не "агрессия России", а гражданская война": в Белоруссии напомнили о начале катастрофы на Украине
14:25В Черновицкой области бусифицировали гражданина ФРГ
14:20Удары по Киеву продолжаются: новости СВО к этому часу
14:19Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса
14:14Экспорт нефти из портов России достиг пятимесячных максимумов
13:41"Европу ждёт крах": Вучич сделал тревожный прогноз для Евросоюза
13:31Украина без украинцев: кто русский, а кто украинец. Поможет ли ставка на национализм вернуть людей
13:30В Киеве после удара поврежден IT-парк. Новости СВО
13:27"Ребята работают качественно, думают головой": как российские бойцы адаптируются к новым угрозам
13:21Чехи считают Украину и ЕС большей угрозой, чем Россию — опрос шокировал Брюссель
13:21Армии России передали модернизированный самолет А-50У
13:14Замполит батальона Кудря: Благодаря отваге водителей на позиции попадает все необходимое
13:08В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице
13:00Отречение от Зеленского, провалы ВСУ. Хроника событий на 13:00 2 июня
12:592 июня 2026 года, утренний эфир
Лента новостейМолния