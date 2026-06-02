Удары возмездия за Старобельск: "Бомбардировки Киева вступают в новое качество" — мнение Кашина
Удары возмездия за Старобельск: "Бомбардировки Киева вступают в новое качество" — мнение Кашина

05:45 02.06.2026
 
На первом этапе эскалации будут систематические удары по Киеву, которые не будут принимать во внимание сопутствующий ущерб. Именно поэтому Россия призвала западные страны эвакуировать дипломатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Отвечая на вопрос о том, как может развиваться эскалация, эксперт заявил, что на первом этапе будут систематические удары по Киеву, которые не будут принимать во внимание вероятность сопутствующего ущерба.
"Именно с этим российское руководство призвало западные страны эвакуировать своих дипломатов", — пояснил Кашин.
"Удары по Киеву мы наносили в течение большей части СВО. Точнее, до первого подрыва Крымского моста мы его практически не трогали, а потом наносили ограниченные удары по определенным районам", — заявил собеседник Украина.ру.
По словам собеседника издания, тогда вероятность попасть по какому-то посольству была невелика, а теперь существует прямая угроза, что сбившиеся с курса ракеты и дроны могут затронуть здания иностранных представительств.
"Мы всех предупредили, что бомбардировки Киева вступают в новое качество", — резюмировал Василий Кашин.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.
