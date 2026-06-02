Как спрятаться от "глаз и ушей" противника в лесах и посадках

Любое передвижение в зоне боевого контакта или в ближнем тылу практически всегда подвержено мониторингу противника различными средствами, как визуального, так и теплового контроля.

2026-06-02T06:28

В условиях современных боевых действий (контрбатарейной борьбы с противником, работы диверсионно-разведывательных групп), особенно в лесной местности с приходом "зеленки", остро встает вопрос маскировки состава спецподразделений, снайперских и штурмовых пар от высокотехнологичных разведывательных средств противника - БПЛА и вертолётов с тепловизионными модулями наблюдения, носимых и стационарных тепловизоров, тепловизионных прицелов и т.п.В ночное время, как правило, наблюдение осуществляется с беспилотников, имеющих тепловизионные камеры, а также с помощью ручных или стационарных тепловизоров, укрыться от которых до недавнего времени не представлялось возможным. Открытые участки безлесной местности, поля, лесополосы без кустарника, замёрзшие в зимнее время русла рек - это места где обнаружение даже отдельного человека не представляет особых сложностей, особенно если мониторинг ведется с зависшего на высоте коптера с необходимым тепловизионным оборудованием.В условиях нахождения в лесистой пересечённой местности естественным укрытиями от наблюдения с БПЛА, оборудованных тепловизионными устройствами, могут служить деревья с крупными кронами, густой кустарник, заломленный камыш, высокая трава. Идеальным будет наличие любой "зелёнки" способной "прикрыть" неподвижного человека.Помехами для прохождения ИК-волн от объекта так же будут являться дождь, снег, туман, изморозь, высокая атмосферная влажность - всё это по сути дополнительные природные "средства маскировки", которые снижают эффективность наблюдения, обнаружения и идентификации объектов в любой, даже очень совершенный тепловизионный прибор.Возникает закономерный вопрос: Как скрываться на открытой или полуоткрытой местности? Что делать, если естественные природные укрытия отсутствуют по причине зимы, а реальная "зелёнка" способная прикрыть снайпера или группу разведки появляется только весной? Что делать, если снайперской паре необходимо работать из укрытия (здание, подвал, полуразрушенные конструкции, оконные проёмы и т.д.)? Для всех этих случаев, к примеру, разработано и прошло тестовые, полевые и боевые испытания изделие - Тент термозащитный "Анти-Дрон "Снайпер". При испытаниях на базе Сертоловского танкового полигона установлено, что изделие выдерживает свое непрямое предназначение - защиту от тепловизора в течении 43 минут в условиях постоянного активного передвижения человека, использующего изделие в качестве плаща.По-прежнему, как и в былые времена, на фронте используют маскировочные сети. По признаниям самих военных, уникальных разработок в этой области не меньше, чем в области разработки оружия. С помощью маскировочной сети можно надежно укрыть не только отдельные единицы техники, но и полевой штаб или аэродром. В зависимости от необходимости, материал имитирует песок, зеленые насаждения, хвою. Кроме использования высокотехнологичных материалов, способных обеспечить защиту даже от радиолокации, маскировочная сеть способна выдержать и серьезные механические нагрузки.Речь о комплексе защиты вооружений "Накидка", которая помимо камуфляжного окраса материала обладает свойствами теплоизоляции и радиопоглощения. До последнего времени в российской армии не было потребностей в такой защите танков. В Сирии они использовались в ограниченном количестве, да и нет на вооружении исламистов современных систем тепловизорного обнаружения боевой техники.Специальная военная операция на Украине показала востребованность комплектов "Накидка" для российской боевой техники с целью маскировки ее перемещения на новые боевые позиции. Первыми такую защиту получили танки Т-90М и ОТК "Искандер", которые находятся в приоритете поражения средствами ВСУ. Сейчас их используют и для других видов российских вооружений. Камуфлированная расцветка комплекта вторична, хотя и она имеет свою функцию маскировки. Основа – в самом материале, который благодаря своим свойствам "охлаждает" танк даже с работающим двигателем до температуры окружающей среды. На тепловизоре он с такой защитой не отличим от малолитражного автомобиля и не представляет собой важной цели.СВО на Украине выявила свои требования к маскировке войск. Это было обусловлено рядом факторов, среди которых открытая степная местность, не позволяющая укрыть технику в лесных массивах, наличие осведомителей с украинской стороны, привязка к транспортным коммуникациям вдали от населенных пунктов. Большую роль в обнаружении техники ВС РФ сыграли тепловизоры, которых в ВСУ оказалось достаточно много. А главное – помощь спутниковой разведки США, которая передает данные украинскому командованию в онлайн-формате, отслеживая ситуацию вплоть до передвижения отдельного танка или ракетной установки "Искандер".В тоже время спецоперация выявила ряд весьма существенных проблем с материально-техническим обеспечением воюющей группировки войск на Украине. Специалисты, эксперты справедливо считают, что в военное время всегда начинали ускорять и оптимизировать процессы производства и разработки, "срезать углы", избавляться от бесполезной бюрократии. Всегда ли необходимы все эти многомесячные процедуры лицензирований, сертификаций и согласований в то время, как военные на передовой просят ускорить поставки современного оружия? Остро нуждается армия и в базовых вещах, маскировочных сетях, например. Чуть ли не во всех регионах России продолжают плести маскировочные сети для воинов, участвующих в спецоперации. Инициативу волонтеров дружно подхватили все-от мала до великаТаким образом, маскировочные средства остаются важнейшей составляющей вспомогательного оснащения на фронте. Более того, прогресс в сфере систем наблюдения и обнаружения повышает ее значимость. При наличии у противника развитых разведывательно-ударных контуров отсутствие защиты от обнаружения приводит к дополнительным неоправданным рискам.Уже наступило лето – во всех смыслах самое жаркое время на фронте. Высохшая земля делает местность, как говорят военные, "танкодоступной" – то есть пригодной для применения техники. Теплая погода и зелень на деревьях дают больше возможностей для действий пехоты. Густая листва облегчает работу и разведчикам. В ней проще подготовить засаду или обустроить наблюдательный пункт. "Зеленка" прежде всего дает возможность скрытному наблюдению за перемещением войск, за расположением, для закладки фугасов у обочины дорог, либо для обустройства схронов, либо мест расположения снайперов, либо артиллерийских корректировщиков.Заметить противника среди листвы помогают тепловизоры, но такие приборы есть не у каждого бойца. Позиции, обустроенные в "зеленке", прячут от разведывательных дронов с помощью маскировочных сетей. Обычные рыбацкие тоже используют – для защиты от беспилотников.Недавно стало известно, что ВСУ для сверки местности используют дроны с искусственным интеллектом. Такой беспилотник пролетает над территорией, где могут быть наши бойцы, проводя видеосъемку в высоком качестве. Спустя несколько дней он снова летит тем же маршрутом с включенной камерой и сравнивает изображение с тем, которое сделал в прошлый раз. Заметив любые изменения – сломанную ветку или след костра – искусственный интеллект делает вывод, что там находятся укрепления или укрытия. По ним может ударить артиллерия, поэтому маскировку надо регулярно обновлять.Но хватает в достаточном количестве усовершенствованных ударных и разведывательных беспилотников, хотя их производство растет. Поэтому обычно перед штурмом лесопосадок применяется классическая разведка боем. "Это путем прострелов. Когда вы начинаете простреливать "зеленку", соответственно, вы ожидаете обратного эффекта, то есть враг должен отреагировать и обратно отстреляться. И за счет этого происходит вычисление, где примерно находится позиция", – рассказали бойцы одного из разведывательных подразделений группировки "Север" на Харьковском направлении. По выявленным огневым точкам наносит удары артиллерия, либо сбрасывают боеприпасы с беспилотников. Как правило, после сбросов противник пытается сменить позицию. Бегающих в "зеленке" боевиков засекают и уничтожают FPV-дроны. После такой обработки в бой вступают штурмовики, которые окончательно зачищают местность.При размещении в населенных пунктах выбирать дома не ближе третьей линии от окраин. В крайних постройках – только наблюдатели, "глаза". Само расположение глубже. И соблюдение светомаскировки. Окна завешиваются плотно одеялами, матрацами, таким подобным. Выбирать комнаты вообще без окон, внутри зданий, поближе к выходу и к подвалу – вообще идеально.Например, танк ВСУ у жилого дома, под деревьями, накрыт масксетью. Лучше размещаться в частном секторе. Выбирать средний дом. Не полную хибару, но и не самый крутой коттедж. Первая не позволит разместится с относительным комфортом, да и хорошего бетонированного подвала там не будет. Второй – слишком приметный, станет объектом повышенного внимания врага и скорого обстрела. Позиции сильно выдают накатанные дороги. При наличии убитого транспорта, бронетехники не на ходу, из них можно сделать отвлекающее, ложное расположение. Оттащить их туда. Накатать дорогу в то, другое место. Поставить броню, плохо её замаскировав. Можно даже флаг повесить… Дорогу к реальным позициям стараться заезживать меньше. Вообще, реализовать подвоз так, чтобы непосредственно к укрепрайону транспорт не подъезжал.Либо быстро и качественно маскировался масксетями, либо, ещё лучше, точку разгрузки сделать где-то на краю. Лучше пронести снаряжение несколько сот метров по траншеям, чем получить артналёт прямо в командный пункт. Масксеть расцветки "Лето" на автомобиле в лесу. А еще, не стоит ездить колоннами и ходить большими группами вне лесной зоны…О ситуации на фронтах СВО - в статье "Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск"

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

