Путин высказался об обмане НАТО - 05.06.2026 Украина.ру
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Путин высказался об обмане НАТО
Путин высказался об обмане НАТО - 05.06.2026 Украина.ру
Путин высказался об обмане НАТО
Россию напрямую обманули с обещаниями не расширять НАТО на восток, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ
2026-06-05T07:55
2026-06-05T07:55
новости
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Глава государства отметил, что в основе конфликта с Украиной лежит госпереворот и последовавшие за ним события внутри страны.Он также назвал сознательной провокацией заявления на Западе о желании России напасть на Европу и НАТО. При этом часть населения европейских стран верит в это, что нелепо.Кроме прочего, Путин подчеркнул, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине.Подробнее - в материале Путин и главы СМИ. Сводка событий 4 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, владимир путин, дональд трамп, нато, украина.ру, петербургский международный экономический форум (фонд)
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, Петербургский международный экономический форум (фонд)

Путин высказался об обмане НАТО

07:55 05.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россию напрямую обманули с обещаниями не расширять НАТО на восток, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ
Глава государства отметил, что в основе конфликта с Украиной лежит госпереворот и последовавшие за ним события внутри страны.
"В конце концов, вынуждены были, просто вынуждены были поддержать часть людей, которые живут на территориях, не признавших этот госпереворот. А кроме всего прочего, еще и втягивание этой территории в НАТО. Ну, слушайте, ну просто же обманули напрямую. Все же, вот вы все об этом знаете хорошо. Ну, правда. Начиная с 1991 года, говорили: "Ни шагу в сторону на восток НАТО не сделает", - сказал Путин.
Он также назвал сознательной провокацией заявления на Западе о желании России напасть на Европу и НАТО. При этом часть населения европейских стран верит в это, что нелепо.
Кроме прочего, Путин подчеркнул, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине.
Подробнее - в материале Путин и главы СМИ. Сводка событий 4 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру" на сайте Украина.ру.
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