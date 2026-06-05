Путин высказался об обмане НАТО

"В конце концов, вынуждены были, просто вынуждены были поддержать часть людей, которые живут на территориях, не признавших этот госпереворот. А кроме всего прочего, еще и втягивание этой территории в НАТО. Ну, слушайте, ну просто же обманули напрямую. Все же, вот вы все об этом знаете хорошо. Ну, правда. Начиная с 1991 года, говорили: "Ни шагу в сторону на восток НАТО не сделает", - сказал Путин.