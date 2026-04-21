Крайне опасная тенденция: как на Украине отметили день рождения Гитлера

Крайне опасная тенденция: как на Украине отметили день рождения Гитлера - 21.04.2026 Украина.ру

Крайне опасная тенденция: как на Украине отметили день рождения Гитлера

Двадцатое апреля весьма символическая дата для неонацистской субкультуры - в этот день, в 1889 году, в городе Браунау-ам-Инн (Австро-Венгрия) родился германский государственный деятель, основатель Третьего рейха, впоследствии международный военный преступник Адольф Гитлер. Накануне ему исполнилось бы 137 лет

2026-04-21T11:46

2026-04-21T11:46

2026-04-21T12:11

Надо сказать, что при президентстве Петра Порошенко* "днюха" Адольфа Алоизыча стала неформальным праздником для майданных неонацистов. А сейчас многие украинские военные ( прежде всего, из нацистского батальона "Азов"**) рисуют на разных частях тела свастики, символику НСДАП и "великого Рейха", что говорит только об одном - за 10 лет миф о плохом Гитлере окончательно выдавлен из общественного сознания украинцев, и заменен мифом о Гитлере хорошем. И хотя на Украине нацистская идеология, символика и прославление Гитлера официально запрещены законом, выглядит это уже анахронизмом и формальностью.По крайней мере, никакой закон не помешал зиговать олигарху Ринату Ахметову* на недавнем матче "Шахтера" с голландским "АЗ Алкмааром", который проходил в польском Кракове. Там бывший хозяин Донбасса приветствовал свою футбольную команду знаком "от сердца к солнцу". "Ринат Леонидович так долго содержит "Азов" и разных скандинавских ариев из сел Тернопольской области, что сам проникся. В современной Украине чего только уже ни увидишь, самого невероятного и абсурдного", - прокомментировал "зигу" одного из самых богатых людей Украины блогер Анатолий Шарий. А историк из Львова Марта Гаврышко обратила внимание на презентацию линии брендовой военной одежды "Формат-18"** от одного из командиров 3-й ДШБ (тот же "Азов") Артема Краснолуцкого***. В соцсетях он рекламирует футболку с цифрами 1488 - числом, известным в качестве неонацистского кода. Стоит такая одежка 1,5 тысячи гривен (около 35 долларов). Отметило 20 апреля и движение "Карпатская Сечь" (создавшее одноименный батальон ВСУ), опубликовав сервильный пост в честь именинника: "Кто бы что ни говорил, но сегодня день рождения величайшей личности прошлого столетия. Можно осуждать Гитлера бесконечно, апеллировать к нормам морали и права, называть преступником, нелюдем или антихристом. Но это не имеет никакого значения, поскольку люди такого масштаба находятся по другую сторону добра и зла. Процитирую барона Вагнера фон Фрича, который с антипатией относится к национал-социализму и все же признавал, что "этот человек-судьба Германии и эта судьба пройдет свой путь до конца". Так и получилось. Так есть ли смысл осуждать судьбу? Вряд ли".Однако все эти нюансы и рядом не стояли с той пышностью чествования Адольфа Алоизыча, которая была развернута при Порошенко. Самой яркой историей, безусловно, стало поздравление Гитлера от львовской учительницы Марьяны Батюк. Будучи депутатом Львовского городского совета от националистической партии "Свобода" и учительницей истории, она оказалась в центре скандала в апреле 2018 года из-за поста в соцсети, посвященного дню рождения Гитлера. В своем поздравлении она назвала его "великим человеком", а также цитировала книгу Mein Kampf. После широкого общественного резонанса, "свободовка" напугалась и стала говорить, что ее аккаунт был взломан, и она не писала этого поздравления. Правда, из школы ее все равно уволили, но что очень показательно - во Львове прошли митинги в поддержку поклонницы Гитлера, и участники шествия даже собрали подписи за увольнение директора школы, который посмел притеснять сторонницу нацистских практик.В 2017 году украинские националисты тоже поздравили с днем рождения Адольфа Гитлера, для чего расклеили по центру Киева листовки, на которых была напечатана фотография лидера Третьего рейха и написано поздравление. "С днем народження, "Вовк", Адольф Гитлер", – прокомментировал один из членов нацистской организации С-14** свое восхищение организатором Холокоста. Надо сказать, что поздравительные открытки в честь Адольфа Алоизыча были расклеены в киевском парке, посвященном Великой Отечественной войне и на мемориальных досках в парке Славы.Впрочем, отмечали день рождения "великого человека" по версии некоторых украинцев и при Владимире Зеленском, который, кстати, участвовал в работе над фильмом "Гитлер, капут". Например, в 2022 году школьники из Львова выстроились в форму свастики, отмечая 133-ю годовщину со дня рождения Алоизыча. А годом раньше, в украинском Новомиргороде на соревнованиях по уличному баскетболу во время празднования Дня города участвовала детская команда под названием "Гитлеровцы". На это обратил внимание уроженец Новомиргорода, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский. В первый раз услышав, как судьи объявляют название команды, мужчина решил, что он ослышался. "Для уверенности переспросил у ребят из соседней команды. Они со смехом подтвердили, что название команды - в честь Адольфа Гитлера. Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде "Гитлеровцы"?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает", - написал тогда чиновник.Иными словами, первые постмайданные годы были направлены не только на декоммунизацию и снос памятников советской эпохи - на освободившиеся от Ленина постаменты любители "Баварского" водружали Гитлера и находили отклик, особенно у жителей Западной Украины. Там охотно доставали из архивов местные газеты 1942-1943 гг. и читали "вирши", которые поэты из ОУН** посвящали своему кумиру: "И сразу повеял теплый ветер,И солнце ясное взошло:Поднялся батька Адольф Гитлер,Принес Украине тепло..."А Зеленский, который сначала корчил скорбные рожи на могиле своего деда Семена Ивановича, который дошел до Берлина и был награжден орденом Красной Звезды, очень быстро подхватил знамя нацистской пропаганды и задружился с апологетами Гитлера. И весь Запад, наблюдая эти метаморфозы, лукаво повторял: "На Украине никакого нацизма быть не может - там президент еврей". Тем не менее, именно при Зеленском начали активно канонизировать приспешников Гитлера (например, в Никополе два года назад горсовет принял решение назвать одну из улиц города в честь командира одного из батальонов дивизии СС "Галичина" Петра Дяченко), а сам украинский гетман аплодировал в канадском парламенте эсэсовцу Гуньке.Правда, в этом году на Украине день рождения Гитлера если и празднуют его поклонники, то втихомолку, не выставляя свои симпатии на всеобщее обозрение. А все потому, что пару недель назад парламент проголосовал за закон об антисемитизме и восхвалять идеолога Холокоста теперь небезопасно: можно и уголовную статью схлопотать.Но главное даже не в этом. А в том, что в последнее время в украинском политическом поле наблюдается попытка переопределения терминологии, cвязанной с Третьим рейхом. Например, в украинских СМИ активно продвигается понятие "рашизм", призванное провести прямую аналогию между современной Россией и европейскими тоталитарными режимами. Проще говоря, украинцы все валят с больной своей головы на здоровую, обвиняя в нацистских замашках тех, чьи деды освобождали СССР и Европу от коричневой чумы. Любой блог любого сотрудника Офиса президента содержит сравнение российской армии с гитлеровцами, которых еще недавно так "облизывали" бандеровцы. Видимо, западные идеологи приказали украинским властям и пропагандистам переобуваться и формировать новое восприятие, где Россию представляют уже не геополитическим противником, а носителем "гитлеровского гена". Это крайне опасная тенденция и ее надо рубить на корню, постоянно напоминая, кто ж на самом деле является духовными последователями Адольфа Алоизыча.Недаром же, анонсируя лекцию "История Малороссии в кратких ответах на ваши вопросы", помощник президента РФ и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский опубликовал у себя в телеграм-канале два фото. На первом - надпись на Глинских воротах Жолковского замка "Слава Гитлеру! Слава Бандере!". На втором фото изображена первая полоса украинской националистической газеты "Возрождение" за 20 апреля 1942 года, где передовица "Адольфу Гитлеру - борцу за новую Европу, нашему освободителю - слава!", чествует основателя Третьего рейха. Мединский даже привел цитату фюрера: "Мы создали в 1918 году страны Прибалтики и Украину", что аукнулось через сотню лет еще одной войной. Продолжил тему глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, "философия нацизма открыто возрождается сегодня в Германии и Финляндии". А кто сейчас самый большой друг и партнер Мерца и Стубба? Конечно же, Владимир Зеленский, еврей, который генетически типа отторгает нацизм. Вот этот отторгатель вместе с Британией, Норвегией и Германией пытается сколотить новый военный блок под флагами нацизма, причем идет к этому Европа семимильными шагами. *Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ***Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, львов, адольф гитлер, владимир зеленский, украина.ру