Урочища Заводовщина, Деменко и Переездное: Алехин рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Сумами
Российские инженерные группы нанесли очередной удар по логистике противника под Сумами. Уничтожение моста у Малой Рыбицы нарушило ключевой маршрут снабжения ВСУ, а группировка "Север" продолжает оттягивать резервы врага из Донбасса. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Боевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Российские инженерные группы нанесли очередной удар по логистике противника под Сумами. Уничтожение моста у Малой Рыбицы нарушило ключевой маршрут снабжения ВСУ, а группировка "Север" продолжает оттягивать резервы врага из Донбасса. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Развивая тему боев на Сумском направлении, эксперт сообщил, что ВСУ не прекращают попытки отбить утраченные позиции.
"Основная часть резервов ВСУ перебрасывалась через селение Малая Рыбица. Наши инженерные группы в короткий срок уничтожили мост, нарушив ключевой логистический маршрут врага", — пояснил Алехин.
"Идут упорные бои за урочище Заводовщина. Операторы дронов и артиллерия ВС РФ наносят удары по позициям украинских войск в урочищах Деменко и Переездное", — заявил эксперт.
"По данным разведки, командование ВСУ перебрасывает под Сумы основные силы 225-го штурмового полка", — уточнил Алехин.
Автор статьи резюмировал, что одна из главных задач группировки войск "Север" — оттягивание резервов ВСУ из Донбасса.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.
О важности работы военных водителей, профессиональном празднике и мотивации личного состава — в материале Игоря Гомольского "Замполит батальона Андрей Кудря: бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным" на сайте Украина.ру.
