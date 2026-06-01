Соин: Кишинев боится жесткого ответа России и поэтому откладывает атаку на Приднестровье

Кишинев и его кураторы рассчитывают измотать Приднестровье экономически в условиях блокады, чтобы заходить на максимально ослабленную территорию. Их удерживает боязнь жесткой реакции России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин

2026-06-01T04:45

Журналист спросил эксперта, что удерживает Молдавию, Украину и их западных покровителей от действий против Приднестровья. Эксперт назвал несколько факторов."В любом случае они боятся жесткой реакции России. Пусть сейчас и нет общей границы с Приднестровьем, но остается возможность дальнобойных ударов", — пояснил Соин.По словам эксперта, на территории республики находятся российские миротворцы и оперативная группа войск. "И наконец, в Приднестровье есть свои развитые вооруженные силы, органы внутренних дел и госбезопасности", — заявил аналитик.Кроме того, Кишинев и его кураторы рассчитывают экономически измотать ПМР в условиях блокады, чтобы заходить на максимально ослабленную территорию, подчеркнул Соин."Молдаване народ неагрессивный и не стремятся к решению чего-либо силовыми методами. Все упирается в желание правящего клана как можно скорее ликвидировать государственность и слить все в НАТО", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.Петр Мадьяр продолжит политику своего предшественника Виктора Орбана только в отношении Украины. Главный вопрос для Венгрии — это положение венгров в Закарпатье, а не нефть, газ или трубопроводы. Подробнее — в материале Дениса Рудометова "Вадим Трухачев о том, почему Мадьяр порвет отношения с Россией, но не будет поставлять оружие на Украину" на сайте Украина.ру.

