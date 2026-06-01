Формирование "образа врага": провокация с дроном в Румынии консолидирует ЕС и НАТО — эксперт

На макроуровне инцидент с падением беспилотника в Румынии должен консолидировать Евросоюз и НАТО против России. На локальном уровне это означает милитаризацию региона и акции против пророссийских анклавов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин

2026-06-01T04:30

Отвечая на вопрос о том, как Европа использует инцидент с беспилотником в румынском Галаце, эксперт заявил, что на макроуровне это должно консолидировать Евросоюз и НАТО против России."На локальном уровне это означает милитаризацию региона, акции в отношении пророссийских анклавов, в том числе Приднестровья", — пояснил Соин.По словам эксперта, возможна целая совокупность сценариев с агрессивным содержанием. У его знакомых в журналистской среде в том регионе сейчас нагнетается антироссийская волна."Формирование образа врага предшествует более серьезным событиям", — заявил собеседник издания."Так что за падением псевдороссийского беспилотника последуют и другие подобные провокации", — констатировал Дмитрий Соин.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.Петр Мадьяр продолжит политику своего предшественника Виктора Орбана только в отношении Украины. Главный вопрос для Венгрии — это положение венгров в Закарпатье, а не нефть, газ или трубопроводы. Подробнее — в материале Дениса Рудометова "Вадим Трухачев о том, почему Мадьяр порвет отношения с Россией, но не будет поставлять оружие на Украину" на сайте Украина.ру.

