Формирование "образа врага": провокация с дроном в Румынии консолидирует ЕС и НАТО — эксперт
На макроуровне инцидент с падением беспилотника в Румынии должен консолидировать Евросоюз и НАТО против России. На локальном уровне это означает милитаризацию региона и акции против пророссийских анклавов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин
Формирование "образа врага": провокация с дроном в Румынии консолидирует ЕС и НАТО — эксперт

04:30 01.06.2026
 
На макроуровне инцидент с падением беспилотника в Румынии должен консолидировать Евросоюз и НАТО против России. На локальном уровне это означает милитаризацию региона и акции против пророссийских анклавов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин
Отвечая на вопрос о том, как Европа использует инцидент с беспилотником в румынском Галаце, эксперт заявил, что на макроуровне это должно консолидировать Евросоюз и НАТО против России.
"На локальном уровне это означает милитаризацию региона, акции в отношении пророссийских анклавов, в том числе Приднестровья", — пояснил Соин.
По словам эксперта, возможна целая совокупность сценариев с агрессивным содержанием. У его знакомых в журналистской среде в том регионе сейчас нагнетается антироссийская волна.
"Формирование образа врага предшествует более серьезным событиям", — заявил собеседник издания.
"Так что за падением псевдороссийского беспилотника последуют и другие подобные провокации", — констатировал Дмитрий Соин.
Петр Мадьяр продолжит политику своего предшественника Виктора Орбана только в отношении Украины. Главный вопрос для Венгрии — это положение венгров в Закарпатье, а не нефть, газ или трубопроводы. Подробнее — в материале Дениса Рудометова "Вадим Трухачев о том, почему Мадьяр порвет отношения с Россией, но не будет поставлять оружие на Украину" на сайте Украина.ру.
