"Российские пенсии и газ помогают, но нужны стратегические решения" — Соин о ситуации в Приднестровье - 01.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260601/rossiyskie-pensii-i-gaz-pomogayut-no-nuzhny-strategicheskie-resheniya--soin-o-situatsii-v-pridnestrove-1079636906.html
"Российские пенсии и газ помогают, но нужны стратегические решения" — Соин о ситуации в Приднестровье
"Российские пенсии и газ помогают, но нужны стратегические решения" — Соин о ситуации в Приднестровье - 01.06.2026 Украина.ру
"Российские пенсии и газ помогают, но нужны стратегические решения" — Соин о ситуации в Приднестровье
Жители Приднестровья хорошо восприняли указ Владимира Путина об упрощенной процедуре приема в гражданство РФ. Им выплачиваются российские пенсии, Россия оплачивает газ, но нужны стратегические решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья, политический аналитик Дмитрий Соин
2026-06-01T04:15
2026-06-01T04:15
новости
приднестровье
россия
сергей соин
украина.ру
нато
главные новости
главное
пенсии
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060806179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aef00a552524f5608fedc29a1ad11866.jpg
Продолжая разговор о ситуации в ПМР, эксперт подтвердил, что все упирается в невозможность наладить логистический коридор в Приднестровье. При этом Соин отметил, что есть и оптимистичные моменты."Люди очень хорошо восприняли указ президента России об упрощенной процедуре приема в гражданство. Людям выплачиваются российские пенсии, все это, конечно, помогает. Россия оплачивает газ", — пояснил аналитик, при этом отметив, что нужны стратегические решения.По словам эксперта, один из сценариев реализуется, если Россия окажется в Одесской области на границе с ПМР. "Это решает сразу все вопросы", — добавил Соин."Нельзя допустить того, чтобы предприятия Приднестровья рассыпались. Если это произойдет, можно будет сказать, что республика прекратила свое существование", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.О перспективах окончания СВО и системных ударах по Киеву — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
приднестровье
россия
пмр
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060806179_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb8b5d04e7aa5873c9704429b4458302.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, приднестровье, россия, сергей соин, украина.ру, нато, главные новости, главное, пенсии, гражданство, пмр, украина
Новости, Приднестровье, Россия, Сергей Соин, Украина.ру, НАТО, Главные новости, главное, пенсии, гражданство, ПМР, Украина

"Российские пенсии и газ помогают, но нужны стратегические решения" — Соин о ситуации в Приднестровье

04:15 01.06.2026
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкМолдавия возобновила поставки газа в Приднестровье
Молдавия возобновила поставки газа в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Жители Приднестровья хорошо восприняли указ Владимира Путина об упрощенной процедуре приема в гражданство РФ. Им выплачиваются российские пенсии, Россия оплачивает газ, но нужны стратегические решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья, политический аналитик Дмитрий Соин
Продолжая разговор о ситуации в ПМР, эксперт подтвердил, что все упирается в невозможность наладить логистический коридор в Приднестровье. При этом Соин отметил, что есть и оптимистичные моменты.
"Люди очень хорошо восприняли указ президента России об упрощенной процедуре приема в гражданство. Людям выплачиваются российские пенсии, все это, конечно, помогает. Россия оплачивает газ", — пояснил аналитик, при этом отметив, что нужны стратегические решения.
По словам эксперта, один из сценариев реализуется, если Россия окажется в Одесской области на границе с ПМР. "Это решает сразу все вопросы", — добавил Соин.
"Нельзя допустить того, чтобы предприятия Приднестровья рассыпались. Если это произойдет, можно будет сказать, что республика прекратила свое существование", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.
О перспективах окончания СВО и системных ударах по Киеву — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПриднестровьеРоссияСергей СоинУкраина.руНАТОГлавные новостиглавноепенсиигражданствоПМРУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:13Призывает украинцев воевать и скупает недвижимость в Монако. Чем занимается Ринат Ахметов*
15:12В Одессе среди военкомов обнаружили бьюти-мастера
15:00Извинения Зеленского, провалы ВСУ, преступления против детей. Хроника событий на 15:00 1 июня
14:40Маниловщина по-пашинянски: Киселев о том, к чему приведет Армению курс на разрыв с Россией
14:39ЕС тормозит транш: Украина не выполнила технические условия для получения первых 9,1 миллиарда евро
14:29Через 30 лет на одного украинского школьника будет приходиться шесть детей из Индии, подсчитали в ВСУ
14:26Почти две сотни жителей Курской области удалось вернуть с Украины - Лантратова
14:20У ВСУ все меньше сил: ВС РФ расширяют фронт вокруг Доброполья, продвигаясь вдоль Гришинки — Алехин
14:03Зеленский должен лично связаться с польским президентом Навроцким для урегулирования скандала вокруг ВСУ
13:59ВС РФ уничтожили объекты энерго-транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Новости СВО
13:54В польском Люблине с ратуши убрали флаг Украины
13:52Полтавский горсовет проголосовал за полный запрет русского языка в публичных местах
13:48"Творится полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ перемалывают части ВСУ в Константиновке
13:40Сколько ни плати — не едут: мигранты боятся работать в прифронтовой Харьковской области
13:28Киев при попустительстве МАГАТЭ приближается к опасной черте на ЗАЭС - гендиректор "Росатома"
13:27Армия России прорывается на фланге Константиновки и берёт город в клещи
13:10ВСУ не рассматривают старые шведские Gripen как "чудо-оружие"
13:03Незаконные действия Франции по задержанию танкера Tagor граничат с пиратством. Важные заявления Кремля
12:59Перебои с топливом в Крыму стоят "высоко на повестке дня" – Песков
12:51Новые правила бронирования с 1 июня: кого на Украине лишат отсрочки и отправят в окопы
Лента новостейМолния