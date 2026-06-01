"Российские пенсии и газ помогают, но нужны стратегические решения" — Соин о ситуации в Приднестровье
Жители Приднестровья хорошо восприняли указ Владимира Путина об упрощенной процедуре приема в гражданство РФ. Им выплачиваются российские пенсии, Россия оплачивает газ, но нужны стратегические решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья, политический аналитик Дмитрий Соин
2026-06-01T04:15
Продолжая разговор о ситуации в ПМР, эксперт подтвердил, что все упирается в невозможность наладить логистический коридор в Приднестровье. При этом Соин отметил, что есть и оптимистичные моменты.
"Люди очень хорошо восприняли указ президента России об упрощенной процедуре приема в гражданство. Людям выплачиваются российские пенсии, все это, конечно, помогает. Россия оплачивает газ", — пояснил аналитик, при этом отметив, что нужны стратегические решения.
По словам эксперта, один из сценариев реализуется, если Россия окажется в Одесской области на границе с ПМР. "Это решает сразу все вопросы", — добавил Соин.
"Нельзя допустить того, чтобы предприятия Приднестровья рассыпались. Если это произойдет, можно будет сказать, что республика прекратила свое существование", — резюмировал собеседник Украина.ру.
