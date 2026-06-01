Алехин: ВС РФ зачищают Краснопольский выступ и выходят к Сумам, ВСУ отступают с потерями

Российские войска продолжают успешное наступление на Сумском направлении. Под контроль штурмовых подразделений перешли Рясное и Запсёлье, а передовые отряды ВС РФ вышли на дальние подступы к Сумам. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-06-01T05:45

На сумском направлении группировка войск "Север" продвигается вглубь области, сообщил эксперт."Под контроль наших штурмовых подразделений перешли населенные пункты в полосе приграничья — Рясное и Запсёлье", — пояснил Алехин. Таким образом, на этом участке российские войска завершают зачистку так называемого Краснопольского выступа к юго-востоку от Сум."В августе 2024 года противник использовал район Мирополье — Запсёлье в качестве плацдарма при вторжении в Курскую область. Теперь пришло время, когда ВСУ потеряли эти территории и продолжают откатываться с потерями вглубь Сумской области", — констатировал эксперт.Геннадий Алехин отметил, что от Запселья до Сум — порядка 25 километров, а северо-западнее российские войска уже подошли к областному центру на дистанцию почти вдвое меньше — около 13 километров.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.О важности работы военных водителей, профессиональном празднике и мотивации личного состава — в материале Игоря Гомольского "Замполит батальона Андрей Кудря: бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным" на сайте Украина.ру.

