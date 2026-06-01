Алехин: ВС РФ зачищают Краснопольский выступ и выходят к Сумам, ВСУ отступают с потерями
Российские войска продолжают успешное наступление на Сумском направлении. Под контроль штурмовых подразделений перешли Рясное и Запсёлье, а передовые отряды ВС РФ вышли на дальние подступы к Сумам. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На сумском направлении группировка войск "Север" продвигается вглубь области, сообщил эксперт."Под контроль наших штурмовых подразделений перешли населенные пункты в полосе приграничья — Рясное и Запсёлье", — пояснил Алехин. Таким образом, на этом участке российские войска завершают зачистку так называемого Краснопольского выступа к юго-востоку от Сум."В августе 2024 года противник использовал район Мирополье — Запсёлье в качестве плацдарма при вторжении в Курскую область. Теперь пришло время, когда ВСУ потеряли эти территории и продолжают откатываться с потерями вглубь Сумской области", — констатировал эксперт.Геннадий Алехин отметил, что от Запселья до Сум — порядка 25 километров, а северо-западнее российские войска уже подошли к областному центру на дистанцию почти вдвое меньше — около 13 километров.
Российские войска продолжают успешное наступление на Сумском направлении. Под контроль штурмовых подразделений перешли Рясное и Запсёлье, а передовые отряды ВС РФ вышли на дальние подступы к Сумам. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На сумском направлении группировка войск "Север" продвигается вглубь области, сообщил эксперт.
"Под контроль наших штурмовых подразделений перешли населенные пункты в полосе приграничья — Рясное и Запсёлье", — пояснил Алехин. Таким образом, на этом участке российские войска завершают зачистку так называемого Краснопольского выступа к юго-востоку от Сум.
"В августе 2024 года противник использовал район Мирополье — Запсёлье в качестве плацдарма при вторжении в Курскую область. Теперь пришло время, когда ВСУ потеряли эти территории и продолжают откатываться с потерями вглубь Сумской области", — констатировал эксперт.
Геннадий Алехин отметил, что от Запселья до Сум — порядка 25 километров, а северо-западнее российские войска уже подошли к областному центру на дистанцию почти вдвое меньше — около 13 километров.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.
О важности работы военных водителей, профессиональном празднике и мотивации личного состава — в материале Игоря Гомольского "Замполит батальона Андрей Кудря: бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным" на сайте Украина.ру.
