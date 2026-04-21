Что должна получать Россия взамен вывезенной продукции — Бабаков назвал две цели экспорта

Что должна получать Россия взамен вывезенной продукции — Бабаков назвал две цели экспорта - 21.04.2026 Украина.ру

Что должна получать Россия взамен вывезенной продукции — Бабаков назвал две цели экспорта

России необходимо оптимизировать экспорт, пересмотреть структуру поставок и сделать упор на перерабатываемые товары с добавленной стоимостью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков

2026-04-21T04:15

2026-04-21T04:15

2026-04-21T04:15

Отвечая на вопрос журналиста о механизмах сбора нефтяных сверхдоходов, вице-спикер сначала напомнил о двух ключевых задачах экспорта для любого государства. "Первый — мы должны иметь на всякий случай тот ресурс, который необходим для закрытия потребностей в стратегических направлениях, или сиюминутных. И второй — нам необходимо обеспечивать приобретение того, что по тем или иным причинам либо не производится, либо не произрастает у нас", — объяснил парламентарийТо есть того, чего не хватает российской экономике, если это невозможно компенсировать иным путем, кроме как покупки за валюту в других государствах, заявил Бабаков.Затем, комментируя результаты торговли, эксперт привёл данные о профиците. "К концу 2025 года мы подошли с профицитом внешнего торгового баланса. То есть мы продали больше, чем купили. Цифра составила 100 миллиардов долларов в эквиваленте", — пояснил парламентарий.Продолжая отвечать на вопрос о том, куда уходят доходы от экспорта, политик раскрыл, что получила Россия. "Мы получили не товары, не технологии, даже не услуги, а именно юани", — заявил он.По мнению Бабакова, стремиться к получению еще большего количества юаней — не совсем правильный путь. "Необходимо оптимизировать этот процесс: пересмотреть структуру поставок, сделать упор на экспорт перерабатываемых товаров с добавленной стоимостью", — констатировал собеседник издания.

россия

запад

украина

китай

новости, россия, запад, украина, китай, экспорт, экономика, российская экономика, товары, технологии, поставки, госдума, юань, торговля, международные отношения, международная политика