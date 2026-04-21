Что должна получать Россия взамен вывезенной продукции — Бабаков назвал две цели экспорта
Что должна получать Россия взамен вывезенной продукции — Бабаков назвал две цели экспорта - 21.04.2026 Украина.ру
Что должна получать Россия взамен вывезенной продукции — Бабаков назвал две цели экспорта
России необходимо оптимизировать экспорт, пересмотреть структуру поставок и сделать упор на перерабатываемые товары с добавленной стоимостью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
2026-04-21T04:15
2026-04-21T04:15
2026-04-21T04:15
Отвечая на вопрос журналиста о механизмах сбора нефтяных сверхдоходов, вице-спикер сначала напомнил о двух ключевых задачах экспорта для любого государства. "Первый — мы должны иметь на всякий случай тот ресурс, который необходим для закрытия потребностей в стратегических направлениях, или сиюминутных. И второй — нам необходимо обеспечивать приобретение того, что по тем или иным причинам либо не производится, либо не произрастает у нас", — объяснил парламентарийТо есть того, чего не хватает российской экономике, если это невозможно компенсировать иным путем, кроме как покупки за валюту в других государствах, заявил Бабаков.Затем, комментируя результаты торговли, эксперт привёл данные о профиците. "К концу 2025 года мы подошли с профицитом внешнего торгового баланса. То есть мы продали больше, чем купили. Цифра составила 100 миллиардов долларов в эквиваленте", — пояснил парламентарий.Продолжая отвечать на вопрос о том, куда уходят доходы от экспорта, политик раскрыл, что получила Россия. "Мы получили не товары, не технологии, даже не услуги, а именно юани", — заявил он.По мнению Бабакова, стремиться к получению еще большего количества юаней — не совсем правильный путь. "Необходимо оптимизировать этот процесс: пересмотреть структуру поставок, сделать упор на экспорт перерабатываемых товаров с добавленной стоимостью", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.Также актуальное интервью по теме "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.
россия
запад
украина
китай
новости, россия, запад, украина, китай, экспорт, экономика, российская экономика, товары, технологии, поставки, госдума, юань, торговля, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Запад, Украина, Китай, экспорт, экономика, российская экономика, товары, технологии, поставки, Госдума, юань, торговля, международные отношения, Международная политика
Что должна получать Россия взамен вывезенной продукции — Бабаков назвал две цели экспорта
России необходимо оптимизировать экспорт, пересмотреть структуру поставок и сделать упор на перерабатываемые товары с добавленной стоимостью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
Отвечая на вопрос журналиста о механизмах сбора нефтяных сверхдоходов, вице-спикер сначала напомнил о двух ключевых задачах экспорта для любого государства.
"Первый — мы должны иметь на всякий случай тот ресурс, который необходим для закрытия потребностей в стратегических направлениях, или сиюминутных. И второй — нам необходимо обеспечивать приобретение того, что по тем или иным причинам либо не производится, либо не произрастает у нас", — объяснил парламентарий
То есть того, чего не хватает российской экономике, если это невозможно компенсировать иным путем, кроме как покупки за валюту в других государствах, заявил Бабаков.
Затем, комментируя результаты торговли, эксперт привёл данные о профиците. "К концу 2025 года мы подошли с профицитом внешнего торгового баланса. То есть мы продали больше, чем купили. Цифра составила 100 миллиардов долларов в эквиваленте", — пояснил парламентарий.
Продолжая отвечать на вопрос о том, куда уходят доходы от экспорта, политик раскрыл, что получила Россия. "Мы получили не товары, не технологии, даже не услуги, а именно юани", — заявил он.
По мнению Бабакова, стремиться к получению еще большего количества юаней — не совсем правильный путь. "Необходимо оптимизировать этот процесс: пересмотреть структуру поставок, сделать упор на экспорт перерабатываемых товаров с добавленной стоимостью", — констатировал собеседник издания.