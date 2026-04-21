Будущий премьер Венгрии жёстко поговорил с главой Словакии
2026-04-21T14:27
Будущий премьер Венгрии жёстко поговорил с главой Словакии

Соблюдение прав венгров в Словакии являются условием политического диалога Будапешта с Братиславой. Об этом 21 апреля завил глава победившей на выборах в Венгрии партии и будущий премьер-министр страны Петер мадьяр по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Мадьяр и Фицо обсудили права венгров, проживающих в южных горных регионах Словакии, вдоль границы с Венгрией. Некогда эти земли входили в состав венгерского королевства и Австро-Венгерской империи. Теперь эти земли по-разному упоминаются в разных источниках при том, что венгерский этнос по-прежнему оказывает большое влияние на состояние словацкого региона.
"Я только что разговаривал по телефону с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Я ясно сказал ему, что мы сможем обсуждать какие-либо политические вопросы только в том случае, если нам будет гарантировано, что Словакия отменит законодательство, угрожающее венграм в Горной местности тюремным заключением, и если будет оговорено, что в будущем не будет конфискации земель наших венгерских соотечественников в Горной местности на основании из декретов Бенеша, основанных на коллективной вине", - сообщил Мадьяр своим подписчикам в соцсети.
Он сообщил также, что подтвердил премьер-министру Словакии, что формируемое в Венгрии правительство победившей 12 апреля на выборах партии "Тиса" будет работать над укреплением венгерско-словацких отношений и "восстановлением вышеградского сотрудничества". Под последним понимается "Вышеградская группа" - межгосударственное объединение с участием Венгрии, Словакии и постсоветских "восточных партнёров" Евросоюза.
Однако "этому должно предшествовать прояснение и урегулирование вышеуказанных вопросов", заметил будущий глава венгерского правительства.
"Я подчеркнул для Роберта Фицо, что самым важным приоритетом для нынешнего венгерского правительства в словацко-венгерских отношениях является защита прав наших венгерских соотечественников. Мы договорились продолжить переговоры лично на предстоящем заседании Европейского совета в Брюсселе", - добавил Мадьяр.
Накануне глава победившей на выборах в Венгрии партии сделал ряд заявлений в духе уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Мадьяр поставил вопрос о возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", заблокированной Киевом под предлогом "российских атак".
Мадьяр намерен вступить в должность 9 мая и совершить первый зарубежный визит в Польшу.
НовостиСловакияВенгрияБудапештМадьярРоберт ФицоВиктор ОрбанЕСВосточная ЕвропаВосточное партнерствомеждународные отношенияМеждународная политикабывший СССР
 
