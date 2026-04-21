https://ukraina.ru/20260421/buduschiy-premer-vengrii-zhstko-pogovoril-s-glavoy-slovakii-1078134772.html

Будущий премьер Венгрии жёстко поговорил с главой Словакии

Соблюдение прав венгров в Словакии являются условием политического диалога Будапешта с Братиславой. Об этом 21 апреля завил глава победившей на выборах в Венгрии партии и будущий премьер-министр страны Петер мадьяр по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо

2026-04-21T14:27

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077759196_0:195:2948:1853_1920x0_80_0_0_8f6f8903c6c027e37bc2ba200ebd4552.jpg

Мадьяр и Фицо обсудили права венгров, проживающих в южных горных регионах Словакии, вдоль границы с Венгрией. Некогда эти земли входили в состав венгерского королевства и Австро-Венгерской империи. Теперь эти земли по-разному упоминаются в разных источниках при том, что венгерский этнос по-прежнему оказывает большое влияние на состояние словацкого региона."Я только что разговаривал по телефону с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Я ясно сказал ему, что мы сможем обсуждать какие-либо политические вопросы только в том случае, если нам будет гарантировано, что Словакия отменит законодательство, угрожающее венграм в Горной местности тюремным заключением, и если будет оговорено, что в будущем не будет конфискации земель наших венгерских соотечественников в Горной местности на основании из декретов Бенеша, основанных на коллективной вине", - сообщил Мадьяр своим подписчикам в соцсети.Он сообщил также, что подтвердил премьер-министру Словакии, что формируемое в Венгрии правительство победившей 12 апреля на выборах партии "Тиса" будет работать над укреплением венгерско-словацких отношений и "восстановлением вышеградского сотрудничества". Под последним понимается "Вышеградская группа" - межгосударственное объединение с участием Венгрии, Словакии и постсоветских "восточных партнёров" Евросоюза.Однако "этому должно предшествовать прояснение и урегулирование вышеуказанных вопросов", заметил будущий глава венгерского правительства."Я подчеркнул для Роберта Фицо, что самым важным приоритетом для нынешнего венгерского правительства в словацко-венгерских отношениях является защита прав наших венгерских соотечественников. Мы договорились продолжить переговоры лично на предстоящем заседании Европейского совета в Брюсселе", - добавил Мадьяр. Накануне глава победившей на выборах в Венгрии партии сделал ряд заявлений в духе уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Мадьяр поставил вопрос о возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", заблокированной Киевом под предлогом "российских атак". Мадьяр намерен вступить в должность 9 мая и совершить первый зарубежный визит в Польшу. Накануне в новостях: Избранный премьер Венгрии обвинил Зеленского в шантаже и призвал возобновить поставки нефти по "Дружбе"Больше новостей дня представлено в обзоре Нефтедоллар качается, Венгрия движется к России, ВСУ атакуют кошек. Хроника событий на 13.00 21 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

