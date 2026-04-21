https://ukraina.ru/20260421/buduschiy-premer-vengrii-zhstko-pogovoril-s-glavoy-slovakii-1078134772.html
Будущий премьер Венгрии жёстко поговорил с главой Словакии
Соблюдение прав венгров в Словакии являются условием политического диалога Будапешта с Братиславой. Об этом 21 апреля завил глава победившей на выборах в Венгрии партии и будущий премьер-министр страны Петер мадьяр по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
2026-04-21T14:27
новости
словакия
венгрия
будапешт
мадьяр
роберт фицо
виктор орбан
ес
восточная европа
восточное партнерство
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077759196_0:195:2948:1853_1920x0_80_0_0_8f6f8903c6c027e37bc2ba200ebd4552.jpg
Мадьяр и Фицо обсудили права венгров, проживающих в южных горных регионах Словакии, вдоль границы с Венгрией. Некогда эти земли входили в состав венгерского королевства и Австро-Венгерской империи. Теперь эти земли по-разному упоминаются в разных источниках при том, что венгерский этнос по-прежнему оказывает большое влияние на состояние словацкого региона."Я только что разговаривал по телефону с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Я ясно сказал ему, что мы сможем обсуждать какие-либо политические вопросы только в том случае, если нам будет гарантировано, что Словакия отменит законодательство, угрожающее венграм в Горной местности тюремным заключением, и если будет оговорено, что в будущем не будет конфискации земель наших венгерских соотечественников в Горной местности на основании из декретов Бенеша, основанных на коллективной вине", - сообщил Мадьяр своим подписчикам в соцсети.Он сообщил также, что подтвердил премьер-министру Словакии, что формируемое в Венгрии правительство победившей 12 апреля на выборах партии "Тиса" будет работать над укреплением венгерско-словацких отношений и "восстановлением вышеградского сотрудничества". Под последним понимается "Вышеградская группа" - межгосударственное объединение с участием Венгрии, Словакии и постсоветских "восточных партнёров" Евросоюза.Однако "этому должно предшествовать прояснение и урегулирование вышеуказанных вопросов", заметил будущий глава венгерского правительства."Я подчеркнул для Роберта Фицо, что самым важным приоритетом для нынешнего венгерского правительства в словацко-венгерских отношениях является защита прав наших венгерских соотечественников. Мы договорились продолжить переговоры лично на предстоящем заседании Европейского совета в Брюсселе", - добавил Мадьяр. Накануне глава победившей на выборах в Венгрии партии сделал ряд заявлений в духе уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Мадьяр поставил вопрос о возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", заблокированной Киевом под предлогом "российских атак". Мадьяр намерен вступить в должность 9 мая и совершить первый зарубежный визит в Польшу. Накануне в новостях: Избранный премьер Венгрии обвинил Зеленского в шантаже и призвал возобновить поставки нефти по "Дружбе"Больше новостей дня представлено в обзоре Нефтедоллар качается, Венгрия движется к России, ВСУ атакуют кошек. Хроника событий на 13.00 21 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077759196_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_f7490c19d084eb7d36f81e9935713ce0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.