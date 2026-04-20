Зеленскому приготовиться: на одно "проевропейского государство" становится меньше
Победа партии "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевом на парламентских выборах станет плохой новостью для Киева. Об этом 20 апреля пишет американская газета The New York Times
2026-04-20T12:15
Профессор Софийского университета Даниел Смилов в комментарии изданию отметил, что политик, скорее всего, захочет продолжить импорт российской нефти и газа и выступит против выделения финансовой и военной помощи Украине.
"Я не жду от Радева действительно радикальных шагов, таких как выход из НАТО или Европейского союза. Однако есть риск, что в стране впервые появится парламентское большинство, которое не будет решительно привержено Европейскому союзу и НАТО. Едва ли оно будет открыто пророссийским, но может существенно отличаться от прежнего проевропейского большинства", — отметил эксперт.
Издание напоминает, что недавно экс-президент раскритиковал временное правительство Болгарии за поспешно подписанное соглашение о безопасности с Владимиром Зеленским.
Он также посетовал, что решение предыдущего кабинета о вступлении страны в еврозону в январе не было вынесено на референдум, назвав момент для этого неблагоприятным для Болгарии.
В понедельник, 20 апреля, стало известно, что на парламентских выборах в Болгарии лидирует партия бывшего президента страны Румена Радева, который выступает за восстановление отношений с Россией.
Одновременно с этим газета The Telegraph написала, что победа бывшего президента Болгарии Румена Радева на парламентских выборах может стать серьезным вызовом для Брюсселя в вопросе поддержки Украины.
Авторы материала назвали приход Радева к власти "худшим кошмаром" для Европейского союза и Киева. По данным издания, в Брюсселе опасаются, что болгарский политик займет позицию, схожую с курсом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и будет использовать право вето для блокировки неугодных решений союза.