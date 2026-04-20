Зеленскому приготовиться: на одно "проевропейского государство" становится меньше - 20.04.2026 Украина.ру
Зеленскому приготовиться: на одно "проевропейского государство" становится меньше
Зеленскому приготовиться: на одно "проевропейского государство" становится меньше - 20.04.2026 Украина.ру
Зеленскому приготовиться: на одно "проевропейского государство" становится меньше
Победа партии "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевом на парламентских выборах станет плохой новостью для Киева. Об этом 20 апреля пишет американская газета The New York Times
2026-04-20T12:15
2026-04-20T12:15
Профессор Софийского университета Даниел Смилов в комментарии изданию отметил, что политик, скорее всего, захочет продолжить импорт российской нефти и газа и выступит против выделения финансовой и военной помощи Украине.Издание напоминает, что недавно экс-президент раскритиковал временное правительство Болгарии за поспешно подписанное соглашение о безопасности с Владимиром Зеленским. Он также посетовал, что решение предыдущего кабинета о вступлении страны в еврозону в январе не было вынесено на референдум, назвав момент для этого неблагоприятным для Болгарии.В понедельник, 20 апреля, стало известно, что на парламентских выборах в Болгарии лидирует партия бывшего президента страны Румена Радева, который выступает за восстановление отношений с Россией. Одновременно с этим газета The Telegraph написала, что победа бывшего президента Болгарии Румена Радева на парламентских выборах может стать серьезным вызовом для Брюсселя в вопросе поддержки Украины.Авторы материала назвали приход Радева к власти "худшим кошмаром" для Европейского союза и Киева. По данным издания, в Брюсселе опасаются, что болгарский политик займет позицию, схожую с курсом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и будет использовать право вето для блокировки неугодных решений союза.Подробности в ежедневном обзоре "Худший кошмар для Киева и ЕС": кто пополнил ряды союзников России? Хроника событий на утро 20 апреля.
болгария
киев
украина
россия
новости, болгария, киев, украина, владимир зеленский, виктор орбан, нато, ес, россия
Новости, Болгария, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, НАТО, ЕС, Россия

Зеленскому приготовиться: на одно "проевропейского государство" становится меньше

12:15 20.04.2026
 
Победа партии "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевом на парламентских выборах станет плохой новостью для Киева. Об этом 20 апреля пишет американская газета The New York Times
Профессор Софийского университета Даниел Смилов в комментарии изданию отметил, что политик, скорее всего, захочет продолжить импорт российской нефти и газа и выступит против выделения финансовой и военной помощи Украине.
"Я не жду от Радева действительно радикальных шагов, таких как выход из НАТО или Европейского союза. Однако есть риск, что в стране впервые появится парламентское большинство, которое не будет решительно привержено Европейскому союзу и НАТО. Едва ли оно будет открыто пророссийским, но может существенно отличаться от прежнего проевропейского большинства", — отметил эксперт.
Издание напоминает, что недавно экс-президент раскритиковал временное правительство Болгарии за поспешно подписанное соглашение о безопасности с Владимиром Зеленским.
Он также посетовал, что решение предыдущего кабинета о вступлении страны в еврозону в январе не было вынесено на референдум, назвав момент для этого неблагоприятным для Болгарии.
В понедельник, 20 апреля, стало известно, что на парламентских выборах в Болгарии лидирует партия бывшего президента страны Румена Радева, который выступает за восстановление отношений с Россией.
Одновременно с этим газета The Telegraph написала, что победа бывшего президента Болгарии Румена Радева на парламентских выборах может стать серьезным вызовом для Брюсселя в вопросе поддержки Украины.
Авторы материала назвали приход Радева к власти "худшим кошмаром" для Европейского союза и Киева. По данным издания, в Брюсселе опасаются, что болгарский политик займет позицию, схожую с курсом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и будет использовать право вето для блокировки неугодных решений союза.
Подробности в ежедневном обзоре "Худший кошмар для Киева и ЕС": кто пополнил ряды союзников России? Хроника событий на утро 20 апреля.
