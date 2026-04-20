https://ukraina.ru/20260420/zelenskomu-prigotovitsya-na-odno-proevropeyskogo-gosudarstvo-stanovitsya-menshe--1078083134.html

Зеленскому приготовиться: на одно "проевропейского государство" становится меньше

Победа партии "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевом на парламентских выборах станет плохой новостью для Киева. Об этом 20 апреля пишет американская газета The New York Times

2026-04-20T12:15

новости

болгария

киев

украина

владимир зеленский

виктор орбан

нато

ес

россия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/08/1077672164_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b3ac0155b51b2d4bf11973b64a74de0a.jpg

Профессор Софийского университета Даниел Смилов в комментарии изданию отметил, что политик, скорее всего, захочет продолжить импорт российской нефти и газа и выступит против выделения финансовой и военной помощи Украине.Издание напоминает, что недавно экс-президент раскритиковал временное правительство Болгарии за поспешно подписанное соглашение о безопасности с Владимиром Зеленским. Он также посетовал, что решение предыдущего кабинета о вступлении страны в еврозону в январе не было вынесено на референдум, назвав момент для этого неблагоприятным для Болгарии.В понедельник, 20 апреля, стало известно, что на парламентских выборах в Болгарии лидирует партия бывшего президента страны Румена Радева, который выступает за восстановление отношений с Россией. Одновременно с этим газета The Telegraph написала, что победа бывшего президента Болгарии Румена Радева на парламентских выборах может стать серьезным вызовом для Брюсселя в вопросе поддержки Украины.Авторы материала назвали приход Радева к власти "худшим кошмаром" для Европейского союза и Киева. По данным издания, в Брюсселе опасаются, что болгарский политик займет позицию, схожую с курсом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и будет использовать право вето для блокировки неугодных решений союза.Подробности в ежедневном обзоре "Худший кошмар для Киева и ЕС": кто пополнил ряды союзников России? Хроника событий на утро 20 апреля.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

