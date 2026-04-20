Зеленский разочаровался в США - СМИ

Владимир Зеленский разочаровался в США и больше не считает эту страну союзником, написал американский историк Филлипс О'Брайен в статье для журнала The Atlantic

2026-04-20T12:47

"Украинцы не верят, что потеря американской поддержки неизбежно приведет к их поражению. Они видят, как поддерживали свои военные усилия с помощью собственных ресурсов и европейских партнеров, даже когда США отдалились. Списать США со счетов как друга когда-то могло быть губительно для Украины", — отметили в статье.Там указали, что Зеленский недоволен требованиями американской стороны для урегулирования конфликта на Украине. Поэтому он больше не пытается наладить отношения с Трампом и ищет альтернативы в лице монархий Персидского залива.Накануне Зеленский раскритиковал США за продление лицензии на покупку российской нефти до середины мая. По его мнению, якобы нужно останавливать российские танкеры, не давая им доставлять нефть в порты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

