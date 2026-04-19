Штурмовики выбили ВСУ из Волчанских Хуторов: Алехин о тяжелых боях на Харьковском направлении - 19.04.2026 Украина.ру
Штурмовики выбили ВСУ из Волчанских Хуторов: Алехин о тяжелых боях на Харьковском направлении
Штурмовики группировки "Север" выбили врага из Волчанских Хуторов в Харьковской области. Тяжёлые бои за этот населённый пункт продолжались несколько месяцев. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Штурмовики выбили ВСУ из Волчанских Хуторов: Алехин о тяжелых боях на Харьковском направлении

05:50 19.04.2026
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Штурмовики группировки "Север" выбили врага из Волчанских Хуторов в Харьковской области. Тяжёлые бои за этот населённый пункт продолжались несколько месяцев. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Алехин подвёл итоги боевых действий на Харьковском и Сумском направлениях, где российские войска добились значительных успехов. Потери противника за 24 часа составили 175 боевиков, БТР и семь складов, сообщил эксперт.
По его словам, российские подразделения вели успешные действия в лесных массивах восточнее Избицкого. "Планомерно уничтожали транспортные артерии ВСУ на трассе, ведущей в Рубежное", — добавил он.
"Настоящий прорыв зафиксирован в Сумском приграничье. Даже украинская сторона вынуждена признать потерю контроля над обширными территориями: на участке от Грабовского до Миропольского ВС РФ освободили более 150 квадратных километров и не сбавляют темпов наступления", — констатировал Алехин.
По словам Алёхина, интенсивные бои шли в районе Корчаковки. На Глуховском участке российские операторы БПЛА устроили настоящую охоту на расчеты БПЛА и пути снабжения ВСУ в самом Глухове, подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадий Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии" на сайте Украина.ру.
