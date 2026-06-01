Многодетные семьи Новороссии, "Вахта памяти". 1 июня, утренний эфир
12:43 01.06.2026 (обновлено: 14:55 01.06.2026)
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. День защиты детей. Память о погибших детях в Горловке. Гость: Елена Ласточкина — методист МБУДО г. Горловки "Центр туризма, краеведения и экскурсии"
* Большое интервью. Чем Украина была интересна Сталину? Гость: Александр Колпакиди – историк, публицист
* Время Новороссии. Поисковое движение и "Вахта памяти" в ДНР. Гость: Александр Мальцев - руководитель Республиканского поискового объединения "Донбасс"
* Лица Новороссии. Многодетные семьи Новороссии: радость большого дома и поддержка, которая нужна каждый день. Гость: Татьяна Сорока - президент "Института развития ребенка и семьи "Семь"-Я"
* Мы живём в России. Права и защита детей. Гость: Елизавета Беляева – юрист
Подписывайся на