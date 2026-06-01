Украинский пограничник пытался "сбежать со службы" за взятку

На Украине изобличили не желавшего служить инспектора пограничной службы - ему грозит до 1ё5 лет лишения свободы. Об этом 1 июня сообщает Государственное бюро расследований Украины

2026-06-01T12:17

Ведомство рассказало об очередном эпизоде своего противодействия должностным преступлениям в сфере военной службы - "в частности в отношении военнослужащих, уклоняющихся от выполнения служебных обязанностей в условиях военного положения"."Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении инспектора пограничной службы, который передал взятку своему руководителю, чтобы беспрепятственно покинуть воинскую часть и избежать дальнейшего прохождения службы", - сказано в официальном сообщении.По итогам расследования обвинительный акт направлен в суд. В материалах фигурируют традиционные для таких случаев доллары США."Следствие установило, что в мае 2026 года военнослужащий передал начальнику 5 тыс. долларов США. За эти деньги он рассчитывал беспрепятственно покинуть место службы, а также на то, что руководство не сообщит о его самовольном оставлении воинской части", - сообщили в ГБР.Фигуранту инкриминируют дачу взятки должностному лицу и дезертирство в условиях военного положения. "Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы. Сейчас арестовано все имущество обвиняемого", - отметили в ведомстве.Ранее стало известно, что Украинский пограничник пытался сбежать за взяткуБольше новостей дня представлено в обзоре Зеленский просит о мире? Киев заговорил о переговорах с Россией. Хроника событий на утро 1 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

