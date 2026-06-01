Группу украинских военнослужащих будут судить за системное разворовывание

Командира и двух его подчинённых одной из украинских воинских частей в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики будут судить за уголовные деяния. Об этом 1 июня сообщает Государственное бюро расследований Украины

2026-06-01T12:31

Следователи выяснили, что обвиняемые "системно вывозили горючее из части". Обвинительный акт направлен в суд. "По данным следствия, организовал схему командир части. К ней он привлек подчиненного, который отвечал за получение и выдачу горюче-смазочных материалов, а также еще одного военнослужащего. В течение мая-октября 2025 года фигуранты почти каждые 10 дней списывали дизель и бензин, оформляя документы якобы для обеспечения боевых задач. На самом деле топливо вывозили в Запорожскую область и использовали по своему усмотрению". - рассказали в ГБР.Подполковник с подчинёнными присвоили более 17 тонн горючего: почти 11 тонн дизтоплива и около 7 тонн бензина. Сумма убытков составила около 1 млн грн. Фигурантам предъявили хищение военного имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения в условиях военного положения. Санкция статьи УК предусматривает до 15 лет лишения свободы. В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых. По решению суда в воинскую часть передано изъятое топливо — 980 литров дизеля и 800 литров бензина. В деле фигурирует также "Луганская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона" - на неё возложено процессуальное руководство по этому коррупционному делу.

