Группу украинских военнослужащих будут судить за системное разворовывание - 01.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260601/gruppu-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-budut-sudit-za-sistemnoe-razvorovyvanie-1079654614.html
Группу украинских военнослужащих будут судить за системное разворовывание
Группу украинских военнослужащих будут судить за системное разворовывание - 01.06.2026 Украина.ру
Группу украинских военнослужащих будут судить за системное разворовывание
Командира и двух его подчинённых одной из украинских воинских частей в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики будут судить за уголовные деяния. Об этом 1 июня сообщает Государственное бюро расследований Украины
2026-06-01T12:31
2026-06-01T12:31
новости
донецкая область
запорожская область
гбр
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
луганская область
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/01/1079654483_0:142:1600:1042_1920x0_80_0_0_8e6c966e46731ad2b16788792d148db0.jpg
Следователи выяснили, что обвиняемые "системно вывозили горючее из части". Обвинительный акт направлен в суд. "По данным следствия, организовал схему командир части. К ней он привлек подчиненного, который отвечал за получение и выдачу горюче-смазочных материалов, а также еще одного военнослужащего. В течение мая-октября 2025 года фигуранты почти каждые 10 дней списывали дизель и бензин, оформляя документы якобы для обеспечения боевых задач. На самом деле топливо вывозили в Запорожскую область и использовали по своему усмотрению". - рассказали в ГБР.Подполковник с подчинёнными присвоили более 17 тонн горючего: почти 11 тонн дизтоплива и около 7 тонн бензина. Сумма убытков составила около 1 млн грн. Фигурантам предъявили хищение военного имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения в условиях военного положения. Санкция статьи УК предусматривает до 15 лет лишения свободы. В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых. По решению суда в воинскую часть передано изъятое топливо — 980 литров дизеля и 800 литров бензина. В деле фигурирует также "Луганская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона" - на неё возложено процессуальное руководство по этому коррупционному делу.Незадолго до этого стало известно, что Начальник воинской части в Хмельницкой области "сливал налево" дизтопливоАкутальное интервью: Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбитБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский просит о мире? Киев заговорил о переговорах с Россией. Хроника событий на утро 1 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
донецкая область
запорожская область
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
луганская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/01/1079654483_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_2b509a894283f958c215c68cf7167b57.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая область, запорожская область, гбр, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, луганская область, ситуация на украине, коррупция, криминал, всу
Новости, Донецкая область, Запорожская область, ГБР, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Луганская область, ситуация на Украине, коррупция, криминал, ВСУ

Группу украинских военнослужащих будут судить за системное разворовывание

12:31 01.06.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Командира и двух его подчинённых одной из украинских воинских частей в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики будут судить за уголовные деяния. Об этом 1 июня сообщает Государственное бюро расследований Украины
Следователи выяснили, что обвиняемые "системно вывозили горючее из части". Обвинительный акт направлен в суд.
"По данным следствия, организовал схему командир части. К ней он привлек подчиненного, который отвечал за получение и выдачу горюче-смазочных материалов, а также еще одного военнослужащего. В течение мая-октября 2025 года фигуранты почти каждые 10 дней списывали дизель и бензин, оформляя документы якобы для обеспечения боевых задач. На самом деле топливо вывозили в Запорожскую область и использовали по своему усмотрению". - рассказали в ГБР.
Подполковник с подчинёнными присвоили более 17 тонн горючего: почти 11 тонн дизтоплива и около 7 тонн бензина. Сумма убытков составила около 1 млн грн.
Фигурантам предъявили хищение военного имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения в условиях военного положения. Санкция статьи УК предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых. По решению суда в воинскую часть передано изъятое топливо — 980 литров дизеля и 800 литров бензина.
В деле фигурирует также "Луганская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона" - на неё возложено процессуальное руководство по этому коррупционному делу.
Незадолго до этого стало известно, что Начальник воинской части в Хмельницкой области "сливал налево" дизтопливо
Акутальное интервью: Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский просит о мире? Киев заговорил о переговорах с Россией. Хроника событий на утро 1 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДонецкая областьЗапорожская областьГБРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЛуганская областьситуация на УкраинекоррупциякриминалВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:13Призывает украинцев воевать и скупает недвижимость в Монако. Чем занимается Ринат Ахметов*
15:12В Одессе среди военкомов обнаружили бьюти-мастера
15:00Извинения Зеленского, провалы ВСУ, преступления против детей. Хроника событий на 15:00 1 июня
14:40Маниловщина по-пашинянски: Киселев о том, к чему приведет Армению курс на разрыв с Россией
14:39ЕС тормозит транш: Украина не выполнила технические условия для получения первых 9,1 миллиарда евро
14:29Через 30 лет на одного украинского школьника будет приходиться шесть детей из Индии, подсчитали в ВСУ
14:26Почти две сотни жителей Курской области удалось вернуть с Украины - Лантратова
14:20У ВСУ все меньше сил: ВС РФ расширяют фронт вокруг Доброполья, продвигаясь вдоль Гришинки — Алехин
14:03Зеленский должен лично связаться с польским президентом Навроцким для урегулирования скандала вокруг ВСУ
13:59ВС РФ уничтожили объекты энерго-транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Новости СВО
13:54В польском Люблине с ратуши убрали флаг Украины
13:52Полтавский горсовет проголосовал за полный запрет русского языка в публичных местах
13:48"Творится полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ перемалывают части ВСУ в Константиновке
13:40Сколько ни плати — не едут: мигранты боятся работать в прифронтовой Харьковской области
13:28Киев при попустительстве МАГАТЭ приближается к опасной черте на ЗАЭС - гендиректор "Росатома"
13:27Армия России прорывается на фланге Константиновки и берёт город в клещи
13:10ВСУ не рассматривают старые шведские Gripen как "чудо-оружие"
13:03Незаконные действия Франции по задержанию танкера Tagor граничат с пиратством. Важные заявления Кремля
12:59Перебои с топливом в Крыму стоят "высоко на повестке дня" – Песков
12:51Новые правила бронирования с 1 июня: кого на Украине лишат отсрочки и отправят в окопы
Лента новостейМолния