"Рубильник есть, но мы на него не нажимаем": политолог о причинах сдержанности России

2026-06-01T12:43

МИД России 25 мая выступило с официальным заявлением: в ответ на атаку ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек, ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, включая центры принятия решений и командные пункты .Ведомство призвало иностранных граждан, сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций как можно скорее покинуть Киев.Журналист поинтересовался, верит ли эксперт в существование "волшебного рубильника", который способен одним движением "выключить Украину". Безпалько ответил, что он действительно существует."Рубильник есть. Просто мы на него не нажимаем по каким-то политическим причинам. Либо это гуманизм, либо мы опасаемся каких-то действий Запада", — пояснил политолог.По словам эксперта, в информационном поле обсуждаются сроки возможного завершения конфликта. "Говорят, что якобы мир может наступить в конце 2026 года, но в это уже никто не верит", — заявил собеседник издания.Из этого, по мнению Безпалько, следует единственный вывод. "Поэтому нужно воевать серьезнее", — подчеркнул он.Эксперт также счел необходимым уточнить свою роль в этой дискуссии. "Я сейчас не даю советы российскому руководству. Я озвучиваю мнение серьезных военных, которым очень многое непонятно", — резюмировал Богдан Безпалько.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на юг" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в новом материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.

