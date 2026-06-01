"Рубильник есть, но мы на него не нажимаем": политолог о причинах сдержанности России
2026-06-01T12:43
12:43 01.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Тренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
МИД России 25 мая выступило с официальным заявлением: в ответ на атаку ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек, ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, включая центры принятия решений и командные пункты .
Ведомство призвало иностранных граждан, сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций как можно скорее покинуть Киев.
Журналист поинтересовался, верит ли эксперт в существование "волшебного рубильника", который способен одним движением "выключить Украину". Безпалько ответил, что он действительно существует.
"Рубильник есть. Просто мы на него не нажимаем по каким-то политическим причинам. Либо это гуманизм, либо мы опасаемся каких-то действий Запада", — пояснил политолог.
По словам эксперта, в информационном поле обсуждаются сроки возможного завершения конфликта. "Говорят, что якобы мир может наступить в конце 2026 года, но в это уже никто не верит", — заявил собеседник издания.
Из этого, по мнению Безпалько, следует единственный вывод. "Поэтому нужно воевать серьезнее", — подчеркнул он.
Эксперт также счел необходимым уточнить свою роль в этой дискуссии. "Я сейчас не даю советы российскому руководству. Я озвучиваю мнение серьезных военных, которым очень многое непонятно", — резюмировал Богдан Безпалько.
