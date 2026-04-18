Невероятный ядерный цинизм: к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС

На уходящей неделе, когда календарь приблизил нас к сороковой вехе одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества, информационное пространство Украины буквально взорвалось в очередном, пусть и предсказуемом истерическом припадке русофобии и ложных обвинений.

2026-04-18T09:37

Словно залежалую "консерву", извлеченную из глубин пропагандистских архивов, ресурсы просроченного диктатора Зеленского расчехлили сюжет годичной давности о некоем российском беспилотнике, который якобы вероломно и целенаправленно атаковал Чернобыльскую атомную электростанцию в феврале 2025 года. "Ядерный терроризм", — это словосочетание на Банковой зазубрили плотно и хорошо, ведь им так удобно пугать изнеженного западного обывателя и "развести" его на очередной грант.Конечно, реальность куда циничней и чудовищней. В привычной для себя цирковой манере, команда Зеленского жонглирует сюжетами и методично заметает следы собственных преступлений, где техническая некомпетентность соседствует с патологической коррупцией, а реальные проблемы безопасности ядерного объекта приносятся в жертву сиюминутным политическим дивидендам.Как саркофаг сгнил во имя "деколонизации"Продолжая с упоением выставлять себя вечной жертвой "советской оккупации", украинские власти тем не менее совершенно не торопятся зашивать страшную радиационную рану на теле "своей" земли. Напротив, мы наблюдаем типичный для криворожской политической школы парадокс: чем громче звучат лозунги о независимости, тем глубже станция погружается в состояние технического анабиоза и деградации. Объект "Укрытие", возведенный в экстремальных условиях 1986 года как временное решение, давно исчерпал свой ресурс, но вместо планового демонтажа нестабильных конструкций украинские власти предпочли просто переписать бумажки. Срок службы Укрытия под удобным предлогом "военного времени" был продлен Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины до 31 октября 2029 года. Стоит ли говорить, что даже "для галочки" никаких восстановительных работ проведено не было, и внутренние перекрытия старого саркофага продолжают гнить и разрушаться под воздействием времени и радиации?Особую опасность представляет так называемая "Елена" — верхний биологический щит реактора, который находится в крайне неустойчивом положении, удерживаясь буквально на честном слове и трении о завалы. Любое спонтанное обрушение приведет к массовому подъему радиоактивной пыли, создаст фатальную нагрузку на фильтровальные системы так называемого "Нового безопасного конфайнмента" (НБК). Пока перекрытия гниют, ушлые украинские ловчилы, для разнообразия напялившие костюмы дипломатов и спасителей нации, активно собирают пожертвования по всему миру, якобы на восстановление НБК и укрепление безопасности Зоны отчуждения. Однако в условиях тотальной коррупции, пропитавшей все эшелоны украинской власти, поверить в целевое использование этих средств может разве что совсем наивный человек или законченный оптимист, не знакомый с реалиями современного Киева.В общем и целом, техническое состояние ЧАЭС к 2026 году характеризуется критическим уровнем износа основной вспомогательной инфраструктуры. Станция, хотя и не производит электроэнергию, остается критически зависимой от внешнего питания для работы систем охлаждения и вентиляции. Регулярные блэкауты, ставшие нормой в условиях энергетического кризиса, вынуждают персонал полагаться на аварийные дизель-генераторы, которые не предназначены для эксплуатации на протяжении длительного времени. Ситуация с электроснабжением ядерных объектов к концу 2025 года была официально признана МАГАТЭ наихудшей за все время наблюдений, но киевские власти предпочитают игнорировать реальные угрозы и вместо этого продолжают генерировать инфоповоды."Внезапный дрон" как универсальное оправданиеСюжет о "российском" беспилотнике, якобы нанесшем удар по крыше НБК 14 февраля 2025 года в 01:50 по местному времени, оказался подозрительно удобен для украинского руководства. Несмотря на то, что никакого реального, признанного на международном уровне расследования под эгидой действительно нейтральных сил проведено не было, Киев мгновенно назначил виновных. В качестве "доказательств" были представлены фрагменты, идентифицированные как части дрона Герань-2, однако вопрос о точке запуска и траектории полета остается открытым. МАГАТЭ в своих отчетах подтверждает факт повреждения арки, но, стремясь сохранить статус нейтрального посредника, избегает прямого возложения ответственности, и тем невероятно бесит манипуляторов с Банковой.Инцидент с БЛА стал идеальной ширмой для прикрытия системных провалов в работе украинских органов, отвечающих за вывод ЧАЭС из эксплуатации. К деятельности Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) и руководства самой станции накопилось слишком много вопросов, на которые не хочется отвечать. Например: что на самом деле происходит с системами поддержания микроклимата внутри НБК, которые должны предотвращать коррозию тридцати шести тысяч тонн стальных конструкций арки? Известно, что в результате повреждения обшивки была нарушена герметичность, и атмосферная влага начала проникать в межблочное пространство. Вместо того чтобы оперативно устранить угрозу, украинские власти предпочли списать все на "беспилотник" и потребовать от международного сообщества еще пятьсот миллионов евро на ремонт.Информационная кампания вокруг этого "удара" была развернута с максимальным цинизмом именно в преддверии сорокалетия аварии. Киев не только давит на жалость западных доноров, но и в очередной раз пытается продавить санкции против Росатома, обвиняя российскую корпорацию в "техническом прикрытии оккупации" ядерных объектов. Конечно, тот факт, что именно украинская сторона превратила Зону отчуждения в зону ведения боевых действий, размещая там военные объекты и игнорируя базовые принципы ядерной безопасности МАГАТЭ, в команде Зеленского предпочитают игнорировать.Полураспад национальной гiдностиПри этом чернобыльский нарратив эксплуатируется украинскими властями даже на более мерзком и глубоком уровне. Плюя на наследие в виде сложнейшей и, пожалуй, самой устойчивой инженерной инфраструктуры в Европе, созданной усилиями всей советской инженерии и всех народов СССР, забывая о подвиге тысяч ликвидаторов, официальный Киев заявляет о необходимости "деколонизации чернобыльского нарратива". В рамках этой стратегии смена букв в названии станции — с транслитерации Chernobyl на Chornobyl — преподносится как величайшая победа и возвращение трагедии ее истинной "украинской" природы.Министр иностранных дел Андрей Сибига и постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник с гордостью рапортуют о принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/80/111, которая официально закрепила украинское написание в документах организации. По их мнению, использование привычного всему миру названия Chernobyl является продолжением "имперского наследия" и "лингвистической оккупацией". Однако за этой борьбой с буквами скрывается полная неспособность сохранить суть объекта. Пока дипломаты упражняются в филологии, реальная Зона отчуждения превращается в декорацию для фотовыставок и сбора средств через платформу United24, где пожертвования на ремонт конфайнмента подозрительно смешиваются с закупками военного оборудования.Убогая реальность ЧАЭС под "незалежной" опекй в 2026 году бесконечно далека от героических реляций с ТВ-экранов. НБК, спроектированный для работы в течение ста лет, получил критические повреждения уже в первые пять лет эксплуатации из-за отсутствия должного обслуживания и внешних воздействий. Если герметичность арки не будет восстановлена до 2030 года, внутренняя коррозия стальных несущих конструкций может стать необратимой. Это будет означать, что два миллиарда евро, инвестированные международным сообществом в этот проект, были выброшены на ветер.Власти, вместо того чтобы мобилизовать инженерные ресурсы для спасения объекта, предпочитают инвестировать в "символическую политику". Организация фотовыставок "Память и Стойкость" в Вене и Нью-Йорке служит лишь одной цели — поддержанию мифа о том, что Украина в одиночку борется с "ядерным апокалипсисом". Однако реальные специалисты МАГАТЭ, находящиеся на станции, фиксируют иную картину: неспособность обеспечить стабильную ротацию персонала, деградацию систем радиационного мониторинга и полную парализацию работ по демонтажу четвертого энергоблока.Наконец, зависимость станции от порядком изношенной постоянными ударами национальной энергосети делает ее заложником не только боевых действий, но и собственной бесхозяйственности Киева. Любой блэкаут в условиях выхода из строя дизель-генераторов приведет к остановке систем вентиляции, что в условиях поврежденной крыши НБК создаст неконтролируемый выброс радиоактивных аэрозолей даже без всяких внешних ударов. Но признать это — значит расписаться в собственной некомпетентности, поэтому гораздо удобнее продолжать раскручивать маховик "ядерного цинизма", превращая трагедию сорокалетней давности в прибыльное политическое шоу.Чернобыльский юбилей 2026 года стал для Украины не временем скорби и извлечения уроков, а периодом окончательного опошления памяти о катастрофе. Эксплуатация страха, торговля именами и буквами, системное воровство на фоне гниющих радиационных заслонов — такова реальность сегодняшнего дня. История Чернобыля, когда-то объединившая мир в борьбе с невидимым врагом, сегодня стараниями киевских политиков превращена в инструмент раздора, дезинформации и личного обогащения, где за фасадом "национальной гiдности" скрывается пустота и полное отсутствие ответственности перед будущими поколениями.Другие подробности - в статье Провокация в Чернобыле и надежды на европейцев. Как в Киеве реагируют на переговоры в Мюнхене

Никита Волкович

