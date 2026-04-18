https://ukraina.ru/20260418/kontrol-nad-ormuzskim-prolivom-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-18-aprelya-1078041441.html

Контроль над Ормузским проливом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 18 апреля

Иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Украинские военные продолжают атаковать регионы России

2026-04-18T13:00

хроники

эксклюзив

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

украина

шебекино

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076722310_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_8beb3c3ed73493ed2bba82ffe710a2b5.jpg

Иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США, заявил официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари."Тегеран в соответствии с ранее сформированными договорами по доброй воле согласился на управляемый проход некоторых торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Но, к сожалению, США <...> продолжают грабеж и морское пиратство, называя это блокадой. Поэтому контроль над проливом восстановлен. Этот стратегический проход находится под управлением и тщательным контролем вооружённых сил", — указал он.По словам Зольфагари, такой режим будет действовать до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют свободный доступ в и из иранских портов.Ранее Иран разрешил проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.Обстрелы и атакиУтром 18 апреля Минобороны России в своём телеграм-канале рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 20:00 по московскому времени 17 апреля до 08:00 по московскому времени 18 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили одну вооружённую атаку на горловском направлении, выпустив одну единицу боеприпасов. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в т.ч. ребёнка.Кроме того, как писал в своём телеграм-канале Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией Республики системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 12 дронов самолётного типа.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Новая Маячка — 3; Днепряны — 3; Старая Збурьевка — 4; Каховка — 3; Каиры — 2; Алёшки — 5", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря и Новая Маячка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 18 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом сбиты 7 беспилотников. Без последствий. Белгород атакован тремя беспилотниками. У 10-летней девочки, поступившей в детскую областную клиническую больницу, после обследования диагноз не подтвердился, она отпущена домой. В результате атак беспилотников повреждены коммерческий объект, 5 квартир в 3 МКД, 27 автомобилей и остановочный комплекс", – писал губернатор.В Белгородском округе посёлки Майский, Малиновка, Политотдельский и Разумное, а также сёла Беловское, Головчино, Крутой Лог, Лозовое, Нечаевка, Нижний Ольшанец, Никольское, Новая Деревня, Новая Нелидовка, Отрадное, Репное, Салтыково, Таврово, Топлинка, Устинка, Черемошное, Шагаровка и Ясные Зори подверглись одному обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакованы 55 беспилотниками, 43 из которых сбиты и подавлены."Количество пострадавших в селе Таврово в результате атаки беспилотника увеличилось до двух. Женщине с баротравмой бригада скорой оказала помощь на месте, от госпитализации она отказалась, лечение продолжит амбулаторно. Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу", – сообщал Гладков.От атак беспилотников в селе Таврово повреждены надворная постройка, 3 частных дома, легковой автомобиль и линия электропередачи, в селе Никольское — легковой автомобиль, в селе Репное — частный дом и гараж, в селе Новая Деревня — легковой автомобиль, в посёлке Разумное — квартира в МКД и частный дом, в посёлке Политотдельский — складское помещение, в посёлке Майский и в селе Беловское повреждены по частному дому.Над Борисовским округом сбиты 2 беспилотника. Последствий нет.Над Валуйским округом сбиты и подавлены 17 беспилотников. В селе Кукуевка от атак дронов повреждены 3 частных домовладения, в селе Казинка — частный дом и легковой автомобиль.Над Вейделевским округом сбиты 4 беспилотника. Без последствий.В Волоконовском округе хутор Зеленый Клин атакован одним беспилотником. Повреждён частный дом."В Грайворонском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка, Новостроевка-Первая и хутор Масычево подверглись 3 обстрелам с применением 6 боеприпасов и атакованы 9 беспилотниками. В результате атак беспилотников в городе Грайворон повреждены частный дом и легковой автомобиль, в хуторе Масычево огнём уничтожен легковой автомобиль, в селе Новостроевка-Первая повреждён частный дом и сгорел один автомобиль", – указывалось в сводке.Над Ивнянским округом сбит один беспилотник. Над Корочанским округом сбит один беспилотник. Над Красненским округом сбит один беспилотник. В Краснояружском округе посёлок Красная Яруга, сёла Вязовое, Демидовка и Колотиловка подверглись 2 обстрелам с применением 12 боеприпасов и атакованы 13 беспилотниками. Над Прохоровским округом системой ПВО сбит один беспилотник. Над Чернянским округом сбит один беспилотник. Во всех случаях обошлось без повреждений.В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Архангельское, Безлюдовка, Белый Колодезь, Вознесеновка, Зиборовка, Караичное, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Протопоповка, Ржевка, Титовка, Цепляево-Второе и хутор Мухин атакованы 46 беспилотниками, 35 из которых подавлены и сбиты."В результате атаки беспилотника на коммерческий объект ранена женщина. Ей оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно. В Шебекино от удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Помощь оказана, от госпитализации пострадавший отказался. В селе Новая Таволжанка при атаке FPV-дрона ранен мужчина. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. Также вчера в БОКБ оказана помощь мужчине, получившему баротравму 15 апреля от удара дрона по автомобилю на участке автодороги Шебекино — Волоконовка", – писал губернатор.В городе Шебекино повреждены многоквартирный дом, 2 частных домовладения, коммерческий объект, 2 грузовых и 2 легковых автомобиля, на участке автодороги Никольское — Зиборовка — легковой автомобиль. Также в Шебекино огнём уничтожен грузовой автомобиль.В Краснодарском крае в Туапсе спасатели третий день ведут поиски тела 14-летней девочки, дом которой был разрушен из-за атаки БПЛА в ночь на четверг. Об этом РИА Новости сообщил начальник управления ГО ЧС Туапсинского МО Евгений Шевченко.Ранее, 16 апреля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка. По последним данным, семь человек пострадали.Украина продолжает атаки на регионы России.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

