https://ukraina.ru/20260418/stoimost-voyny-1078036382.html

Стоимость войны

Каждая война имеет свою цену. Цена складывается не только из материальных затрат, но и из моральных потерь и приобретений. В конечном счёте цена войны определяется после победы, которая только и позволяет свести хотя бы начальный баланс потерь и приобретений.

2026-04-18T07:08

испания

сша

европа

франциск (хорхе марио бергольо)

ростислав ищенко

ротшильд

мнения

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg

Первоначально мы получаем только материальную цену войны. Её истинная цена, в которой со временем всё большую роль начинает играть моральная составляющая, становится известна через годы, а то и десятилетия после окончания боевых действий и подписания мира.Но для того, чтобы добраться до конца войны, свести баланс потерь и приобретений и подсчитать её цену, надо вначале суметь оплатить стоимость войны – затраты непосредственно на ведение боевых действий и связанные с ними, включая организацию армии, закупки вооружений и трансформацию экономики под военные нужды. Военные бюджеты и военные расходы давно уже являются секретными данными во всех странах. Но так было не всегда и, порывшись в истории, мы можем найти опорные точки если не для точных сегодняшних расчётов, то хотя бы для того, чтобы составить общее представление о масштабе чисел.С XIII и XIV века соответственно, известны семейства средневековых германских промышленников Вельзеров и Фуггеров. К средине XV века, после того как перекрывшие левантийскую торговлю турки подорвали финансовую мощь известных итальянских банкиров, Фуггеры и Вельзеры подались в банковское дело. Уже в первой трети XVI века это были крупнейшие банкирские дома Европы.На заметку поклонникам теории заговора, предки ваших любимых Ротшильдов и Рокфеллеров были ещё жалкими, никому неизвестными нищебродами, когда Фуггеры и Вельзеры (кстати, самые, что ни на есть немцы – арийцы чистокровнее Гитлера) контролировали финансы "цивилизованного мира". Но "близкое знакомство" с рептилоидами, без которого, как известно, невозможно контролировать глобальные финансы и "дёргать за ниточки" "правителей-марионеток", почему-то им не помогло. Впрочем, обо всём по порядку.Итак, Фуггеры и Вельзеры контролировали европейские финансы как раз тогда, когда молодой император Священной римской империи Карл V, он же король Испании Карл I, собрался продолжить итальянские войны с Франциском I, первым французским королём из ангулемской ветви династии Валуа. Для войны требовались деньги и Карл, как германский император, обратился к германским банкирам (Франциска финансировали итальянцы, из-за чего он и женил своего сына, будущего короля Генриха II, на Екатерине Медичи, представительнице рода флорентийских банкиров, ставших к тому времени великими герцогами Тосканскими). Германские банкиры не пожадничали и Карл V получил от них в 1526 году сразу 12 тонн золота.Чтобы понять сколько это, отмечу, что только шестью годами позже, в 1532 году, Писсаро получит выкуп Атауальпы – самое крупное разовое приобретение золота испанцами на американском континенте, глубоко потрясшее современников и до сих производящее впечатление. Выкуп составил примерно 6 тонн золота, около 7 миллиардов, в пересчёте на современные доллары США. Из них королевская пятина (деньги, поступившие в казну короля) составила примерно 550 миллионов современных долларов США. Подчеркну – это крупнейшее разовое поступление. Также есть данные вывоза американского золота за двадцать лет (с 1541 по 1560 годы). За это время испанцы вывезли около 500 тонн золота, а королевская пятина составила около 100 тонн (36 тонн на пике: за 1548-1551 годы).Итак, два банкирских дома ещё до того, как из Америки хлынул золотой поток разово отвалили королю в два раза больше золота, чем составил выкуп Атауальпы, третью часть от королевской доли за наиболее прибыльные четыре года вывоза и 9-ю часть за наиболее прибыльное двадцатилетие вывоза. Я не случайно подчёркиваю тот факт, что ссуда Фуггеров и Вельзеров была выдана до золотого потока из Америки. Она в любом случае была значительной, но до начала массового поступления американского золота, такая разовая выплата в принципе представлялась невозможной. Королевская казна богатейших стран Европы никогда не располагала одномоментно даже тонной золота.И это были далеко не все расходы на войну.В результате, после нескольких дефолтов испанской монархии, Фуггеры не досчитались 8 миллионов гульденов и потеряли большую часть своего кредита, так больше и не поднявшись на утраченные высоты, но в принципе легко отделались по сравнению с Вельзерами. Банк Фуггеров существует до сих пор, и семья, получившая в XVIII веке княжеское достоинство в Германии не бедствует. Вельзеры, получили в залог под ссуду территорию Венесуэлы. Дальше источники расходятся: одни утверждают, что их эффективное хозяйствование вызвало опасение императора потерять колонию, другие же говорят, что императора расстроили их злоупотребления в отношении местного населения. Но только Варфоломей Вельзер, сын Варфоломея Вельзера, выдавшего ссуду, был казнён, Венесуэла конфискована в казну, а банкирский дом Вельзеров пришёл в упадок. Не спасло их даже то, что представительница младшей линии Филиппина Вельзер вышла в 1557 году замуж на племянника императора эрцгерцога Фердинанда Австрийского.Обратите внимание, несмотря на более чем сотню тонн золота, поступившую в королевскую казну в течение тридцати пяти лет после получения ссуды, Испания так и не смогла расплатиться с долгами, объявив за сотню лет около десятка дефолтов. Почти всё это время Испания воевала – вот туда-то и ушло собственное и заёмное золото, причём Фуггеры и Вельзеры были крупнейшими, но далеко не единственными кредиторами короны.С тех пор война стала только дороже. Хотя бы потому, что в XVI веке испанские солдаты являлись на службу с собственным оружием (согласно ордонансу ещё Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, изданному в конце XV века). Казна оплачивала только артиллерию, ядра, порох, свинец для пуль и обеспечивала армию продовольствием (как могла, а могла не всегда, поэтому часто армия просто грабила окрестности). Основная масса средств составляла зарплату солдат.Сейчас же, несмотря на то что контрактная армия во время боевых действий тоже получает немалые выплаты, основная масса расходов – закупки военной техники и расходных материалов, включая боеприпасы. Современные танки, самолёты, ракеты стоят столько, что за стоимость производства и содержания одной танковой роты и авиаэскадрильи Карл V мог бы воевать всю жизнь и ещё что-нибудь бы осталось. А таких рот и эскадрилий современной сверхдержаве нужны сотни и это даже не половина армии. Кроме армии, есть ещё и флот.Как быстро расходуются боеприпасы в современной войне мы видели на примере украинской и иранской кампаний. Но лучший пример – бомбардировки Израилем Газы. Чтобы стереть с лица земли один город с двухмиллионным населением, и то не полностью, Израилю понадобилось больше двух лет и поставки боеприпасов из США, так как собственное производство не справлялось. Между тем каждая израсходованная бомба, каждая ракета, каждый вылет самолёта – огромные деньги.Вот эту самую стоимость войны необходимо постоянно подсчитывать и учитывать тем, кто по любому поводу и даже без оного требует начать новую войну, чтобы наказать очередного супостата за недостаточное уважение. Фуггеры и Вельзеры были патриотами и деньги императору давали не только ради наживы (могли бы и Франциска финансировать), но и из любви к родине. В итоге обанкротились все – и Фуггеры, и Вельзеры, и управлявшие их родиной Габсбурги (как испанские, так и австрийские).Всегда, прежде чем начинать новую войну надо, чтобы окупилась предыдущая.О том, как семья Трампа и его окружение зарабатывают на иранской кампании США - в статье Никиты Миронова "Прибыльное сумасшествие Трампа. Кто зарабатывает на войне, когда британцы и весь остальной мир нищают"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Ростислав Ищенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

