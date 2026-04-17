Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260417/timofey-sergeytsev-orbana-ubrali-iz-vlasti-v-preddverii-voyny-s-rossiey-1078012985.html
Сергейцев: Орбана убрали из власти в преддверии войны с Россией
ЕС сделал все, чтобы Орбан ушел, а Мадьяр выиграл с разгромным счетом. Это не просто удача и не работа политтехнологов. В преддверии военного обострения с Россией Европа должна быть единой. Венгрия встанет в строй и вякать не будет. Надо не думать, а исполнять приказы, заявил 17 апреля обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев
2026-04-17T14:25
2026-04-17T15:10
новости
венгрия
россия
европа
виктор орбан
мадьяр
михаил делягин
миа "россия сегодня"
ес
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077823583_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_f218a4e19400f4066a816e9b6c02025d.jpg
венгрия
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077823583_11:0:550:404_1920x0_80_0_0_8ef6aa62999b245dabd2ce612764f1be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, россия, европа, виктор орбан, мадьяр, михаил делягин, миа "россия сегодня", ес, госдума
Новости, Венгрия, Россия, Европа, Виктор Орбан, Мадьяр, Михаил Делягин, МИА "Россия сегодня", ЕС, Госдума

14:25 17.04.2026 (обновлено: 15:10 17.04.2026)
 
© ФотоОрбан проиграл
Орбан проиграл - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
ЕС сделал все, чтобы Орбан ушел, а Мадьяр выиграл с разгромным счетом. Это не просто удача и не работа политтехнологов. В преддверии военного обострения с Россией Европа должна быть единой. Венгрия встанет в строй и вякать не будет. Надо не думать, а исполнять приказы, заявил 17 апреля обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье", посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии и их влиянию на мировую политику и глобальную экономику.
В ходе дискуссии Тимофей Сергейцев заявил, что результат выборов был вполне предсказуем:
"Такой результат невозможен, если нет единой идеологической доминанты. Вы венгры – значит европейцы. И если вы хотите ими быть, то голосуйте правильно. Как украинцы".
По словам эксперта, ЕС сделал все, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ушел, а его соперник Петер Мадьяр выиграл с разгромным счетом.
"В преддверии военного обострения с Россией Европа должна быть единой. Венгрия встанет в строй и вякать не будет. Надо не думать, а исполнять приказы", - пояснил эксперт.
Прогноз депутата Госдумы: Михаил Делягин: Венгрию ждут репрессии
Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье", посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии и их влиянию на мировую политику и глобальную экономику: "Украинское досье". Смена власти в Венгрии: глобальные последствия
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВенгрияРоссияЕвропаВиктор ОрбанМадьярМихаил ДелягинМИА "Россия сегодня"ЕСГосдума
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
