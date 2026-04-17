Сергейцев: Орбана убрали из власти в преддверии войны с Россией
14:25 17.04.2026 (обновлено: 15:10 17.04.2026)
ЕС сделал все, чтобы Орбан ушел, а Мадьяр выиграл с разгромным счетом. Это не просто удача и не работа политтехнологов. В преддверии военного обострения с Россией Европа должна быть единой. Венгрия встанет в строй и вякать не будет. Надо не думать, а исполнять приказы, заявил 17 апреля обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье", посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии и их влиянию на мировую политику и глобальную экономику.
В ходе дискуссии Тимофей Сергейцев заявил, что результат выборов был вполне предсказуем:
"Такой результат невозможен, если нет единой идеологической доминанты. Вы венгры – значит европейцы. И если вы хотите ими быть, то голосуйте правильно. Как украинцы".
По словам эксперта, ЕС сделал все, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ушел, а его соперник Петер Мадьяр выиграл с разгромным счетом.
"В преддверии военного обострения с Россией Европа должна быть единой. Венгрия встанет в строй и вякать не будет. Надо не думать, а исполнять приказы", - пояснил эксперт.
Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье", посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии и их влиянию на мировую политику и глобальную экономику: "Украинское досье". Смена власти в Венгрии: глобальные последствия