https://ukraina.ru/20260417/ranenyy-russkiy-morpekh-pyat-dney-uderzhival-pozitsii-kak-eto-bylo-1078023993.html
Раненый русский морпех пять дней удерживал позиции: как это было
2026-04-17T18:19
украина
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/97/1033819764_0:57:1341:812_1920x0_80_0_0_76ec938d9f4714d5baf7ed121ee69ae6.jpg
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/97/1033819764_132:122:997:771_1920x0_80_0_0_2df6832e28efec80b3e083216e02118b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Рядовой 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки "Центр" с позывным Алтай с ранением в одиночку пять дней удерживал позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его история 17 апреля опубликована в официальном телеграм-канале Министерства обороны.
По данным оборонного ведомства, военнослужащий участвовал в освобождении населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. Когда эта территория еще была занята Вооруженными силами Украины (ВСУ), Алтай попал под удар дрона и получил осколочное ранение.
К этому моменту он остался на позиции один и до прихода российских подразделений на протяжении пяти дней ему приходилось выживать в подвалах разрушенных домов.
"Для коротких марш-бросков я использовал тактическое окно около половины седьмого утра, когда противник производил смену с ночных дронов на дневные. У меня было порядка 15-20 минут на то, чтобы преодолеть часть маршрута", — вспомнил рядовой Алтай.
По его словам, на третий день украинские солдаты вычислили его по брошенной технике и дрон с громкоговорителем завис над укрытием, где он скрывался, требуя сдаться. Российский боец проигнорировал провокацию и выжил.
Дождавшись подхода российских подразделений, Алтай отказался от эвакуации, и, несмотря на ранение, продолжил выполнять поставленную задачу.
В те дни, что он находился в населенном пункте один, ему удалось изучить расположение сил противника. Собранные данные помогли продвижению штурмовых групп. Бойца представили к ордену Мужества.