Раненый русский морпех пять дней удерживал позиции: как это было
Рядовой 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки "Центр" с позывным Алтай с ранением в одиночку пять дней удерживал позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его история 17 апреля опубликована в официальном телеграм-канале Министерства обороны.
По данным оборонного ведомства, военнослужащий участвовал в освобождении населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. Когда эта территория еще была занята Вооруженными силами Украины (ВСУ), Алтай попал под удар дрона и получил осколочное ранение.
К этому моменту он остался на позиции один и до прихода российских подразделений на протяжении пяти дней ему приходилось выживать в подвалах разрушенных домов.
"Для коротких марш-бросков я использовал тактическое окно около половины седьмого утра, когда противник производил смену с ночных дронов на дневные. У меня было порядка 15-20 минут на то, чтобы преодолеть часть маршрута", — вспомнил рядовой Алтай.
По его словам, на третий день украинские солдаты вычислили его по брошенной технике и дрон с громкоговорителем завис над укрытием, где он скрывался, требуя сдаться. Российский боец проигнорировал провокацию и выжил.
Дождавшись подхода российских подразделений, Алтай отказался от эвакуации, и, несмотря на ранение, продолжил выполнять поставленную задачу.
В те дни, что он находился в населенном пункте один, ему удалось изучить расположение сил противника. Собранные данные помогли продвижению штурмовых групп. Бойца представили к ордену Мужества.
Главные события дня: В Ленобласти набирают народное ополчение, Иран открыл Ормуз, Россия и НАТО - толкаются. Итоги 17 апреля
Больше материалов по теме:
УкраинаВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
18:28Фицо рассказал, когда русские становятся на колени
18:25Защитники режима Зеленского постепенно осознают ситуацию в Константиновке
18:19Раненый русский морпех пять дней удерживал позиции: как это было
18:18Зеленский дискриминировал зарубежных религиозных деятелей
18:17"Гром-2" не взлетел, теперь FP-9: Кнутов о потугах Европы слепить ракету для Украины
18:01В Ленобласти набирают народное ополчение, Иран открыл Ормуз, Россия и НАТО - толкаются. Итоги 17 апреля
17:51"Скала" Сырского: Кнутов — о зверских тренировках и "элитных смертниках" в рядах ВСУ
17:45Трамп запретил Израилю бомбить Ливан, "Крыло Сиона" возвращается. Новости к этому часу
17:12До чего Зеленскому осталось всего полшага и зачем России понадобился отец Илона Маска — Гаспарян
17:07США продолжат блокаду морских портов Ирана - Трамп
17:04"Собирали по кусочкам": украинский дрон "Марсианин" оказался копией "Ланцета" — Кнутов
16:51Станет ли "незалежная" страной черных рабов. Что говорят о завозе мигрантов на Украину
16:35Американский "шпион" над Черным морем: кружит, но не залетает
16:20Траур из-за "титанов" ПВО и убийства в ТЦК. Что происходит в Одессе
16:20За что Иран услышал от Трампа "Спасибо!"
16:11Кнутов: Украина пытается выдать за "гиперзвук" ракету "Гром-2", которую уже сбивали
16:10Краматорское направление: российские войска расширяют зону контроля и готовят плацдарм для штурма
16:05От "Хрюка на елке" к цивилизованному диалогу. Захарова об ожиданиях от Евросоюза и Украине
16:00Любомир Романкив: изобретатель, на котором IBM и Apple заработали миллиарды
15:59Украинские мажоры избегают суровых наказаний
Лента новостейМолния