Раненый русский морпех пять дней удерживал позиции: как это было

Рядовой 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки "Центр" с позывным Алтай с ранением в одиночку пять дней удерживал позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его история 17 апреля опубликована в официальном телеграм-канале Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, военнослужащий участвовал в освобождении населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. Когда эта территория еще была занята Вооруженными силами Украины (ВСУ), Алтай попал под удар дрона и получил осколочное ранение. К этому моменту он остался на позиции один и до прихода российских подразделений на протяжении пяти дней ему приходилось выживать в подвалах разрушенных домов. "Для коротких марш-бросков я использовал тактическое окно около половины седьмого утра, когда противник производил смену с ночных дронов на дневные. У меня было порядка 15-20 минут на то, чтобы преодолеть часть маршрута", — вспомнил рядовой Алтай.По его словам, на третий день украинские солдаты вычислили его по брошенной технике и дрон с громкоговорителем завис над укрытием, где он скрывался, требуя сдаться. Российский боец проигнорировал провокацию и выжил.Дождавшись подхода российских подразделений, Алтай отказался от эвакуации, и, несмотря на ранение, продолжил выполнять поставленную задачу. В те дни, что он находился в населенном пункте один, ему удалось изучить расположение сил противника. Собранные данные помогли продвижению штурмовых групп. Бойца представили к ордену Мужества.

