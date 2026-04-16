Переводчик Зеленского выругался матом - 16.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260416/perevodchik-zelenskogo-vyrugalsya-matom-1077981515.html
Переводчик Зеленского выругался матом
Офис президента Украины удалил со своего официального YouTube-канала запись совместной пресс-конференции главы киевского режима и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена после того, как в эфире прозвучала нецензурная фраза переводчика-синхрониста. Об этом 16 апреля сообщили РИА Новости
новости
украина
нидерланды
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
мария захарова
офис президента
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/08/1077672164_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b3ac0155b51b2d4bf11973b64a74de0a.jpg
Инцидент 16 апреля по завершении мероприятия. Переводчик, работавший на трансляции, выразился матом, что попало в опубликованную запись.Переводчик выругался сразу же после прощальных фраз политиков, сказав на украинском языке "у меня такой пресс-конференции еще никогда не было". Его коллега поддержала фразой "Господи Иисусе" на английском языке.Практически сразу после окончания прямого эфира видео было снято с канала офиса Зеленского. Позже вместо него выложили отредактированную версию ролика, которая обрывается непосредственно перед эмоциональным высказыванием украинского переводчика.
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
19:16 16.04.2026
 
© AP / Peter Dejong
- РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© AP / Peter Dejong
Читать в
ДзенTelegram
Офис президента Украины удалил со своего официального YouTube-канала запись совместной пресс-конференции главы киевского режима и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена после того, как в эфире прозвучала нецензурная фраза переводчика-синхрониста. Об этом 16 апреля сообщили РИА Новости
Инцидент 16 апреля по завершении мероприятия. Переводчик, работавший на трансляции, выразился матом, что попало в опубликованную запись.
Переводчик выругался сразу же после прощальных фраз политиков, сказав на украинском языке "у меня такой пресс-конференции еще никогда не было". Его коллега поддержала фразой "Господи Иисусе" на английском языке.
Практически сразу после окончания прямого эфира видео было снято с канала офиса Зеленского. Позже вместо него выложили отредактированную версию ролика, которая обрывается непосредственно перед эмоциональным высказыванием украинского переводчика.
Заявлении представителя МИД России Марии Захаровой: Киев убивает "свидетелей Бучи"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
