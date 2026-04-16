Переводчик Зеленского выругался матом

Офис президента Украины удалил со своего официального YouTube-канала запись совместной пресс-конференции главы киевского режима и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена после того, как в эфире прозвучала нецензурная фраза переводчика-синхрониста. Об этом 16 апреля сообщили РИА Новости

2026-04-16T19:16

Инцидент 16 апреля по завершении мероприятия. Переводчик, работавший на трансляции, выразился матом, что попало в опубликованную запись.Переводчик выругался сразу же после прощальных фраз политиков, сказав на украинском языке "у меня такой пресс-конференции еще никогда не было". Его коллега поддержала фразой "Господи Иисусе" на английском языке.Практически сразу после окончания прямого эфира видео было снято с канала офиса Зеленского. Позже вместо него выложили отредактированную версию ролика, которая обрывается непосредственно перед эмоциональным высказыванием украинского переводчика.Заявлении представителя МИД России Марии Захаровой: Киев убивает "свидетелей Бучи"

