"Война близка к завершению": Трамп объяснил философию конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана "очень близка к завершению", однако американские силы "еще не закончили" свою работу. Соответствующее заявление он сделал 15 апреля в интервью телеканалу Fox News

2026-04-15T10:45

Отвечая на вопрос о том, закончился ли уже конфликт, Трамп подчеркнул, что "он близок к завершению". "Мне пришлось вмешаться, потому что, если бы я не сделал этого, прямо сейчас у вас был бы Иран с ядерным оружием". По словам американского лидера, в таком случае "вам бы пришлось обращаться к каждому там со словом "сэр", а вы не хотите этого", — добавил американский президент. При этом Трамп отметил, что, по его оценке, Иран "очень серьезно" настроен на заключение соглашения. Глава Белого дома, как видно, предпочитает дипломатическое прикрытие для военных успехов — или хотя бы видимость такового.Между тем Иран приступил к работам по разбору завалов у входов в подземные хранилища баллистических ракет, поврежденных в результате ударов американо-израильской операции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники и спутниковые снимки.По данным американской разведки, около половины иранских пусковых установок сохранили боеспособность после месяца боевых действий. Часть из них могла оказаться заблокированной в подземных хранилищах из-за ударов по входам в эти объекты.Как отмечает телеканал, в условиях действующего прекращения огня Тегеран предпринимает попытки извлечь ракеты и восстановить доступ к инфраструктуре.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украинский фронт пустеет: ВСУ остались без оружия и без людей. Хроника событий на утро 15 апреля.

