"Война близка к завершению": Трамп объяснил философию конфликта с Ираном - 15.04.2026 Украина.ру
"Война близка к завершению": Трамп объяснил философию конфликта с Ираном
"Война близка к завершению": Трамп объяснил философию конфликта с Ираном - 15.04.2026 Украина.ру
"Война близка к завершению": Трамп объяснил философию конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана "очень близка к завершению", однако американские силы "еще не закончили" свою работу. Соответствующее заявление он сделал 15 апреля в интервью телеканалу Fox News
2026-04-15T10:45
2026-04-15T10:45
новости
иран
тегеран
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/02/1077433804_0:112:1350:871_1920x0_80_0_0_8c2bf8f1516969402bbcc343e45b3231.jpg
Отвечая на вопрос о том, закончился ли уже конфликт, Трамп подчеркнул, что "он близок к завершению". "Мне пришлось вмешаться, потому что, если бы я не сделал этого, прямо сейчас у вас был бы Иран с ядерным оружием". По словам американского лидера, в таком случае "вам бы пришлось обращаться к каждому там со словом "сэр", а вы не хотите этого", — добавил американский президент. При этом Трамп отметил, что, по его оценке, Иран "очень серьезно" настроен на заключение соглашения. Глава Белого дома, как видно, предпочитает дипломатическое прикрытие для военных успехов — или хотя бы видимость такового.Между тем Иран приступил к работам по разбору завалов у входов в подземные хранилища баллистических ракет, поврежденных в результате ударов американо-израильской операции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники и спутниковые снимки.По данным американской разведки, около половины иранских пусковых установок сохранили боеспособность после месяца боевых действий. Часть из них могла оказаться заблокированной в подземных хранилищах из-за ударов по входам в эти объекты.Как отмечает телеканал, в условиях действующего прекращения огня Тегеран предпринимает попытки извлечь ракеты и восстановить доступ к инфраструктуре.
иран
тегеран
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/02/1077433804_70:0:1270:900_1920x0_80_0_0_bd6433f86fe52dbd1b3434ff58e91f93.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, тегеран , сша, дональд трамп
Новости, Иран, Тегеран , США, Дональд Трамп

"Война близка к завершению": Трамп объяснил философию конфликта с Ираном

10:45 15.04.2026
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана "очень близка к завершению", однако американские силы "еще не закончили" свою работу. Соответствующее заявление он сделал 15 апреля в интервью телеканалу Fox News
Отвечая на вопрос о том, закончился ли уже конфликт, Трамп подчеркнул, что "он близок к завершению".
"Мне пришлось вмешаться, потому что, если бы я не сделал этого, прямо сейчас у вас был бы Иран с ядерным оружием". По словам американского лидера, в таком случае "вам бы пришлось обращаться к каждому там со словом "сэр", а вы не хотите этого", — добавил американский президент.
При этом Трамп отметил, что, по его оценке, Иран "очень серьезно" настроен на заключение соглашения. Глава Белого дома, как видно, предпочитает дипломатическое прикрытие для военных успехов — или хотя бы видимость такового.
"Им понадобилось бы 20 лет. И мы еще не закончили. Посмотрим, что произойдет", — заявил он, говоря о восстановлении Ирана даже после вывода американских войск.
Между тем Иран приступил к работам по разбору завалов у входов в подземные хранилища баллистических ракет, поврежденных в результате ударов американо-израильской операции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники и спутниковые снимки.
По данным американской разведки, около половины иранских пусковых установок сохранили боеспособность после месяца боевых действий. Часть из них могла оказаться заблокированной в подземных хранилищах из-за ударов по входам в эти объекты.
Как отмечает телеканал, в условиях действующего прекращения огня Тегеран предпринимает попытки извлечь ракеты и восстановить доступ к инфраструктуре.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украинский фронт пустеет: ВСУ остались без оружия и без людей. Хроника событий на утро 15 апреля.
Больше материалов по теме:
НовостиИранТегеранСШАДональд Трамп
 
11:31ВС РФ освободили село в Харьковской области. Новости СВО
11:24Неустанно думают, как ухудшить жизнь гражданам. Чем занимаются украинские чиновники и политики
11:19Удар в Черкасской Лозовой в Харьковской области был нанесён по "временно неработающей" гостинице "Экипаж"
11:17Стерлитамак атаковали беспилотники — обломки сбитого дрона упали на территорию одного из предприятий, начался пожар, сообщил глава Башкирии
11:05"Без Вашингтона, но с оглядкой на Трампа": WSJ раскрыл европейский план по Ормузскому проливу
11:00Венгрия не может отказаться от российской нефти. Главные новости к этому часу
10:45"Война близка к завершению": Трамп объяснил философию конфликта с Ираном
10:33Киеву нужно до 300 тысяч мигрантов в год для сохранения населения
10:25Украинский фронт пустеет: ВСУ остались без оружия и без людей. Хроника событий на утро 15 апреля
09:59ВС РФ ударили по территории Запорожского машиностроительного завода "Мотор Сич". Новости СВО
09:28Авиабомба разнесла административное здание в оккупированном ВСУ Славянске. Новости СВО
08:55Директор Google признал давление на российские каналы по требованию Вашингтона
08:48Политзаключенные и тюрьмы "свободного мира". От Парижа до Киева
08:19Главное за ночь 15 апреля
08:00"Иванна" – фильм киностудии Довженко, проклятый самим папой
07:54ПВО за ночь расправилась почти с сотней украинских дронов над Россией. Новости СВО
07:22ЕС грозит сильнейший энергокризис и резкий рост цен на газ - МВФ
06:50Экономика Украины и война: трудовая повинность, кризисы в металлургии и молокопереработке
06:06Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины
06:00"Рывок на 40 километров": Юрий Кнутов о мощном продвижении ВС РФ в Сумской области
Лента новостейМолния