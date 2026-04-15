"Война близка к завершению": Трамп объяснил философию конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана "очень близка к завершению", однако американские силы "еще не закончили" свою работу. Соответствующее заявление он сделал 15 апреля в интервью телеканалу Fox News
2026-04-15T10:45
Отвечая на вопрос о том, закончился ли уже конфликт, Трамп подчеркнул, что "он близок к завершению".
"Мне пришлось вмешаться, потому что, если бы я не сделал этого, прямо сейчас у вас был бы Иран с ядерным оружием". По словам американского лидера, в таком случае "вам бы пришлось обращаться к каждому там со словом "сэр", а вы не хотите этого", — добавил американский президент.
При этом Трамп отметил, что, по его оценке, Иран "очень серьезно" настроен на заключение соглашения. Глава Белого дома, как видно, предпочитает дипломатическое прикрытие для военных успехов — или хотя бы видимость такового.
"Им понадобилось бы 20 лет. И мы еще не закончили. Посмотрим, что произойдет", — заявил он, говоря о восстановлении Ирана даже после вывода американских войск.
Между тем Иран приступил к работам по разбору завалов у входов в подземные хранилища баллистических ракет, поврежденных в результате ударов американо-израильской операции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники и спутниковые снимки.
По данным американской разведки, около половины иранских пусковых установок сохранили боеспособность после месяца боевых действий. Часть из них могла оказаться заблокированной в подземных хранилищах из-за ударов по входам в эти объекты.
Как отмечает телеканал, в условиях действующего прекращения огня Тегеран предпринимает попытки извлечь ракеты и восстановить доступ к инфраструктуре.