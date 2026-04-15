Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260415/v-sankt-peterburge-zaderzhali-rokera-prinyav-za-dmitriy-gordona-1077921385.html
В Санкт-Петербурге задержали рокера, приняв за Дмитрий Гордона*
В Санкт-Петербурге полицейские перепутали российского рок-музыканта с украинским журналистом Дмитрием Гордоном*, который объявлен в международный розыск и заочно арестован российским судом, сообщил 15 апреля Baza
2026-04-15T14:48
новости
санкт-петербург
россия
дмитрий гордон
соин дмитрий
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102839/88/1028398801_84:0:699:346_1920x0_80_0_0_01e513bbb32cc05c7322678de74af5d3.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102839/88/1028398801_161:0:622:346_1920x0_80_0_0_f53d1ba4a89a3eb112caeb8f6eaceef4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
В Санкт-Петербурге задержали рокера, приняв за Дмитрий Гордона*

14:48 15.04.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Гордон / Перейти в фотобанкДмитрий Гордон интервью
Дмитрий Гордон интервью - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Гордон
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Санкт-Петербурге полицейские перепутали российского рок-музыканта с украинским журналистом Дмитрием Гордоном*, который объявлен в международный розыск и заочно арестован российским судом, сообщил 15 апреля Baza
Система распознавания лиц выявила, что "Гордон*" находится на Московском вокзале. Предупреждение поступило от сотрудника полиции, дежурившим там. Они перехватили якобы украинского журналиста, но тот отрицал свою причастность к антироссийской деятельности.
Задержанным оказался вокалист рок-группы "Свобода важнее моды". Он тоже Дмитрий и фамилия начинается на букву Г.
По словам мужчины, он спешил на поезд, когда к нему подошли полицейские. Ему тут же сообщили, что система распознавания лиц приняла его за Дмитрия Гордона*. Потому полицейским необходимо было провести проверку документов, а один из правоохранителей даже принялся ощупывать лицо и волосы музыканта, проверяя, не грим ли это и парик.
В итоге полицейские убедились, что перед ними не разыскиваемый подозреваемый, они отпустили рокера.
Против Гордона* в России было возбуждено уголовное дело за призывы к убийству Владимира Путина. Также украинский журналист неоднократно оскорблял россиян и ранее назвал их "сбродом".
* Признан иноагентом в РФ, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСанкт-ПетербургРоссияДмитрий ГордонСоин ДмитрийВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
