https://ukraina.ru/20260415/v-sankt-peterburge-zaderzhali-rokera-prinyav-za-dmitriy-gordona-1077921385.html

В Санкт-Петербурге задержали рокера, приняв за Дмитрий Гордона*

В Санкт-Петербурге полицейские перепутали российского рок-музыканта с украинским журналистом Дмитрием Гордоном*, который объявлен в международный розыск и заочно арестован российским судом, сообщил 15 апреля Baza

2026-04-15T14:48

новости

санкт-петербург

россия

дмитрий гордон

соин дмитрий

владимир путин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102839/88/1028398801_84:0:699:346_1920x0_80_0_0_01e513bbb32cc05c7322678de74af5d3.jpg

Система распознавания лиц выявила, что "Гордон*" находится на Московском вокзале. Предупреждение поступило от сотрудника полиции, дежурившим там. Они перехватили якобы украинского журналиста, но тот отрицал свою причастность к антироссийской деятельности.Задержанным оказался вокалист рок-группы "Свобода важнее моды". Он тоже Дмитрий и фамилия начинается на букву Г. По словам мужчины, он спешил на поезд, когда к нему подошли полицейские. Ему тут же сообщили, что система распознавания лиц приняла его за Дмитрия Гордона*. Потому полицейским необходимо было провести проверку документов, а один из правоохранителей даже принялся ощупывать лицо и волосы музыканта, проверяя, не грим ли это и парик.В итоге полицейские убедились, что перед ними не разыскиваемый подозреваемый, они отпустили рокера.Против Гордона* в России было возбуждено уголовное дело за призывы к убийству Владимира Путина. Также украинский журналист неоднократно оскорблял россиян и ранее назвал их "сбродом".* Признан иноагентом в РФ, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Бывший прокурор Крыма сделала заявление: Поклонская сказала о мирном договоре с Украиной

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

